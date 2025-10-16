Любопитно

Ал Пачино и Даян Кийтън — когато „Кръстникът" роди най-тихата любов на Холивуд

През 1971 г., малко след края на снимките на "Кръстникът", между двамата пламва връзка

16 октомври 2025, 15:50
Ал Пачино и Даян Кийтън — когато „Кръстникът“ роди най-тихата любов на Холивуд
Източник: Getty Images

С лед трагичната си смърт, Даян Кийтън оставя след себе си почти недосегаемо наследство – творчески свят, изпълнен с комедийни шедьоври, драматични роли и заразителна харизма. Класики като „Ани Хол“, „Нещо трябва да се даде“, „Бащата на булката“, „Клубът на първите съпруги“, „Червените“ и много други са само част от впечатляващата ѝ филмография.

„Тя беше любовта на живота ми“: Ал Пачино съкрушен от смъртта на Даян Кийтън

Всичко обаче започва с пробивната ѝ роля през 1972 г. – Кей Адамс в „Кръстникът“, епичния гангстерски шедьовър на Франсис Форд Копола, който и до днес се смята за един от най-великите филми в историята на киното.

Филмът и последвалите му две продължения не само утвърждават Кийтън като холивудска звезда – репутация, която се затвърждава и чрез партньорството ѝ с Уди Алън – но и я срещат с екранния ѝ съпруг и главен герой Майкъл Корлеоне, изигран от Ал Пачино. През 1971 г., малко след края на снимките, между двамата пламва връзка.

Хронологията на техния романс остава неясна, тъй като двамата са известни като една от най-дискретните двойки в Холивуд. Любовната им история започва около 1971 г. и продължава с прекъсвания чак до 1987 г., белязана от други връзки – най-забележителната от които е тази на Даян с колегата ѝ от „Червените“ Уорън Бийти между 1978 и 1981 г. И двамата актьори така и не се женят, макар по-късно да стават родители.

До излизането на „Кръстникът III“ през 1990 г. отношенията им вече са приключили. Но според близки до тях, чувствата никога не са изчезнали напълно. В публикация на Daily Mail след смъртта на Даян се цитира приятел на Пачино, според когото актьорът „завинаги ще съжалява“, че не е продължил връзката си с нея, описвайки я като „невероятна жена“.

По време на самата им връзка двамата ревниво пазят личното си пространство и рядко са снимани заедно. След раздялата си дори прекратяват контакт, въпреки че живеят само на няколко минути един от друг в Бевърли Хилс. Въпреки това, през годините и двамата си спомнят с топлина и нежност един за друг.

През 2017 г. Ал Пачино присъства на церемонията, на която Даян получава 45-ата награда за цялостно творчество на Американския филмов институт. На сцената той възкликва: „Ти си страхотен артист. Обичам те завинаги.“

В интервю за People Кийтън разкрива, че се е влюбила в него още по време на снимките на „Кръстникът“:

„Бях луда по него. Очарователен, забавен, непрестанно говорещ. Имаше нещо в него – като изгубен сирак, като някакъв луд, гениален учен. И о, прекрасен!“

Тя споделя, че е искала да се омъжат и дори му е поставила ултиматум, но нещата не се получили:

„Работих усилено по този въпрос. Подходих към него не по най-добрия начин.“

В мемоарите си от 2011 г. „Однако“ Даян си спомня първата им среща през 1971 г.:

„Не помня да сме говорили за сценария. Спомням си убийствения му римски нос, седнал по средата на онова забележително лице. Жалко, че той не беше на разположение, нито пък аз. Въпреки това, през следващите двадесет години Ал Пачино щеше да бъде моят единствен, повтарящ се ‘недостижим велик’.“

Самият актьор признава това и в своите мемоари от 2024 г. „Сони Бой“:

„Обикновено се чувствам неловко около жени. Но с Даян беше различно. Винаги сме имали връзка. Тя разбираше начина ми на мислене и беше успокояващо да има някой, който наистина ме разбира. Затова се обърнах към нея. Прекарвахме време заедно и след няколко месеца решихме да се съберем. Намерихме своето темпо и температура – правилните.“

Източник: www.hellomagazine.com    
Даян Кийтън Ал Пачино Кръстникът Холивуд Актьори Любовна история
