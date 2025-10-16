Дания: ЕС може да намали бюрокрацията, без да се подчинява на Тръмп

К ампанията на Европейския съюз за намаляване на бюрократичните тежести не е насочена единствено към успокояване на Вашингтон, заяви във вторник министърът на външните работи на Дания Ларс Льоке Расмусен. По думите му Брюксел трябва да облекчи собствените си регулации, като в същото време защитава независимостта си от американски натиск.

"Това е като шоколадово яйце с играчка - изпълнява повече от една цел", каза Расмусен в ексклузивно интервю за Politico .

"Трябва да поемем по този път в собствен интерес, но в същото време това обслужва и интересите на други."

Думите му идват преди решаваща среща на лидерите на ЕС следващата седмица, на която централна тема ще бъде инициативата за дерегулация. Очаква се държавните и правителствените ръководители да призоват Европейската комисия да ускори усилията за намаляване на административните пречки, стъпка, която Расмусен определи като жизненоважна за запазване на глобалната конкурентоспособност на Европа.

"Ако нашите инвеститори бъдат посрещнати с червен килим в Съединените щати, но с червена лента от регулации в Европа, те в крайна сметка ще изберат САЩ", подчерта той.

През последната година Брюксел премахва редица екологични и административни ограничения в опит да възстанови конкурентоспособността на европейската индустрия спрямо американската и китайската. В момента се подготвят девет пакета за опростяване на правилата, обхващащи отбранителния, екологичния и дигиталния сектор.

Регулаторните стандарти на ЕС отдавна предизвикват гнева на бившия президент Доналд Тръмп, който заплаши с по-високи мита, твърдейки, че правилата дискриминират и дори цензурират американски компании.

Франция и Германия, двете най-големи икономики в ЕС, настояват Брюксел да предприеме подобна програма за екологична дерегулация.

В опит да поддържа добри отношения с Вашингтон, Европейската комисия подготвя планове за отговор на недоволството на Тръмп, като в същото време представя инициативата като част от вътрешно мотивирана реформа, а не като отстъпка под натиск. Така политическият баланс се запазва, съюзът може да преследва собствените си цели, без да изглежда, че се подчинява на Белия дом.

Расмусен направи тези коментари в кулоарите на срещата на министрите по търговията на ЕС в Дания, която в момента председателства Съвета на ЕС. Срещата беше засенчена от решението на Китай рязко да ограничи износа на редкоземни елементи, ход, който допълнително притиска Европа в условията на нарастващото напрежение между Пекин и Вашингтон.

Брюксел призова страните от Г-7 да координират общ отговор на китайските ограничения.

Натиск отвътре

Расмусен отхвърли идеята за т.нар. "клаузa на залеза", механизъм, който би позволил на ЕС да преразгледа условията на търговската сделка със САЩ след края на мандата на Тръмп.

Съгласно постигнатото през юли споразумение между председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и Тръмп на неговото голф игрище "Търнбъри" в Шотландия, Вашингтон наложи базово мито от 15 процента върху всички европейски стоки, докато ЕС се ангажира да сведе до нула митата върху вноса на американски автомобили и индустриални изделия.

"Определянето на такава клауза няма да промени реалността", каза Расмусен. "Живея в реалния свят и трябва да се справяме с настоящата американска администрация."

Фон дер Лайен: ЕС трябва да реагира на това

Сходна позиция изрази и ирландският министър по европейските въпроси Томас Бърн:

"Ако започнем да променяме условията или да включваме клаузи за преразглеждане, това няма да бъде в интерес на европейските граждани", заяви той преди срещата.

Европейският парламент, от своя страна, настоява да се разгледа възможността за ревизия на договорените условия, тъй като според критиците споразумението е силно изгодно за Съединените щати.

Расмусен не изключи бъдещо предоговаряне, но едва след като икономическите и политическите последици от протекционизма на Тръмп започнат да се усещат в САЩ.

"Убеден съм, че в средносрочен план ще видим отражението на тази стратегия в американското общество. Тогава трябва да сме готови да предоговорим условията", заяви бившият датски премиер.