БСП: Готови сме на всякакви разговори за запазване на правителството

"Страната се нуждае от стабилно и предсказуемо управление и от последователност на политическите сили. Ние винаги сме се стремели да бъдем социалния вектор и ако това управление продължи, ние ще продължим този стремеж".

Това заяви лидерът на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров по време на пресконференция на „Позитано“, предаде БГНЕС.

Зафиров изрази недоумение от атаката срещу БСП-Обединена левица с оглед на непредизвиканото от тяхна страна напрежение. Коментарът на лидера на БСП идва след изявлението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов във вторник и заявката на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски да участва официално в управлението.

"Властта за нас никога не е била и не е самоцел", каза Зафиров и отбеляза, че БСП няма да прави компромис с обществения интерес.

Пеевски: Всичко е в ръцете на Борисов

"Готови сме на всякакви разговори с партньорите за запазване на правителството. Инициативата за това обаче трябва да бъде в мандатоносителя. Тези разговори и решенията, които ще взимаме, не могат да бъдат на всяка цена", поясни Зафиров.

Председателят на БСП съобщи, че утре ще бъде гост на Конгреса на партията на европейските социалисти в Амстердам.

"Силно затруднен съм да обясня на нашите другари какво се случва в България", подчерта Зафиров и добави: "Очаквам от нашите партньори ясни отговори".

"Когато имаме яснота каква част трябва да бъдат "ДПС-Ново начало" от това управление, ние ще дадем нашата позиция. Едно нещо обаче е факт, това управление нямаше да съществува без подкрепата на "ДПС-Ново начало". Нормално е когато даваш подкрепа, да имаш определени изисквания", отчете лидерът на БСП.

"Официална среща с премиера Росен Желязков не съм имал. По политическите въпроси очаквам мнението на мандатоносителите и на председателите на партиите от съвместното управление", заяви Зафиров.

По думите му в 51-ото Народно събрание никакво друго мнозинство не може да има. Така той отговори на въпроса непреодолим фактор ли е Делян Пеевски.

Борисов се ядоса: Ще си карате сами влака!

"ПП-ДБ са единствените хора, с които може да се преговаря, но те не искат", добави Драгомир Стойнев.

Според Зафиров смяна на Наталия Киселова като председател на парламента няма да я направи жертва и това е нормален политически ход.

"Ако сега се отиде към предсрочен парламентарен вот, ще се отвори нов цикъл на избори", прогнозира лидерът на БСП.