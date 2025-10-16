Дариха в Румъния органите на починал българин

Б лизките на 73-годишен мъж, изпаднал в мозъчна смърт, взеха благородното решение да дарят органите му.

Екип на болницата в Силистра, с координатори д-р Радослав Неделчев и неговия заместник д-р Данчо Данаилов, ръководиха процеса. Поради медицински показания черен дроб и два бъбрека бяха предоставени на Румъния по линия на споразумението между двете страни.

Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция “Медицински надзор” изказват искрени съболезнования на близките на донора и изразяват дълбока благодарност и уважение за благородното им решение, взето в изключително труден момент, с което спасяват човешки животи.