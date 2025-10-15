Свят

Фон дер Лайен поиска санкции срещу Русия от Вучич

Председателят на ЕК отбеляза, че членството в ЕС представлява „обещание за мир, просперитет и солидарност“

15 октомври 2025, 20:20
Рюте: Да убедим Путин, че не може да спечели войната в Украйна

Рюте: Да убедим Путин, че не може да спечели войната в Украйна
Мирният план за Газа: Неяснотите тласкат региона към нова война

Мирният план за Газа: Неяснотите тласкат региона към нова война
Показаха видео от катастрофата на Алек Болдуин, която разтърси Холивуд

Показаха видео от катастрофата на Алек Болдуин, която разтърси Холивуд
НАТО търси решение за въздушните си отбранителни системи, докато Путин дебне

НАТО търси решение за въздушните си отбранителни системи, докато Путин дебне
Politico: Макрон най-сетне призна, че може би е сбъркал с пенсионната реформа

Politico: Макрон най-сетне призна, че може би е сбъркал с пенсионната реформа
Атакуваха хуманитарен конвой на СЗО в Украйна

Атакуваха хуманитарен конвой на СЗО в Украйна

"Покажете червен картон на Израел": Сблъсъци, водни оръдия и сълзотворен газ преди мача Италия-Израел
Вулканът Левотоби Лаки-Лаки изригна мощно - изхвърли пепел на 10 км височина

Вулканът Левотоби Лаки-Лаки изригна мощно - изхвърли пепел на 10 км височина

П резидентът на Европейската комисия Урсула Фон дер Лайен заяви днес в Белград, че Европейският съюз продължава да се ангажира с Сърбия и по-широкия регион на Западните Балкани, като изтъкна значението на демократичните ценности, икономическата интеграция и сътрудничеството в областта на енергетиката, предава БГНЕС.

В изявление заедно със сръбския президент Александър Вучич тя похвали и постигнатия напоследък напредък и призова Сърбия да предприеме решителни стъпки за пълноправно членство в ЕС.

„Благодаря ви за отворената и честна дискусия, която проведохме днес“, започна фон дер Лайен.

Фон дер Лайен в Подгорица: Искаме ви в ЕС

„Живеем в разединен свят с все по-голяма пропаст между демокрациите и автокрациите. Вие знаете много добре каква е позицията на ЕС – ние застъпваме свободата вместо потисничеството, включително правото на мирни събрания, застъпваме партньорството вместо подчинението и застъпваме дипломацията вместо агресията,“ каза фон дер Лайен.

Тя припомни, че преди почти две десетилетия Сърбия е избрала да се стреми към членство в ЕС, наричайки това както „стратегически избор“, така и „избор на сърцето“.

Фон дер Лайен заяви, че това решение отразява волята на сръбския народ и потвърди готовността на ЕС да подкрепи Сърбия „да удвои усилията си по пътя към ЕС“.

Председателят на ЕК отбеляза, че членството в ЕС представлява „обещание за мир, просперитет и солидарност“, посочвайки енергийната криза от 2022 г. като пример за европейското единство, причинена от „агресивната война на Русия срещу Украйна“.

Председателят на ЕК: Призовавам ви да не губите вяра

„ЕС разшири същите мерки за солидарност към нашите партньори от Западните Балкани, както и към нашите собствени държави-членки“, каза фон дер Лайен.

„Ние свързваме Сърбия с енергийния пазар на ЕС. Това е истинската гаранция, че сръбските семейства ще бъдат в безопасност и на топло през зимата,“ посочи тя.

Фон дер Лайен подчерта ключови съвместни инфраструктурни проекти, включително Трансбалканския енергиен коридор, свързващ електроенергийната мрежа на Сърбия с нейните съседи и ЕС, както и междусистемна газова връзка България - Сърбия, в който ЕС е готов да инвестира допълнително. Тя отбеляза също, че Сърбия е поканена да се присъедини към съвместния механизъм за закупуване на газ на ЕС, за да помогне за осигуряване на по-добри цени на енергията чрез колективна преговорна сила.

По отношение на политическите реформи фон дер Лайен заяви:

„Сега е моментът Сърбия да конкретизира присъединяването си към нашия съюз.“

Урсула фон дер Лайен започва обиколка на страните от Западните Балкани

Тя призова за напредък в областта на правовата държава, избирателната рамка и свободата на медиите, като призна, че тези реформи „не са лесни“, но са от съществено значение за стабилността и бъдещето на Сърбия в Европа.

Фон дер Лайен подчерта също така значението на съгласуването на външната политика, особено по отношение на санкциите срещу Русия.

„Поздравявам ви за постигането на 61 % съгласуваност с нашата външна политика, но е необходимо още повече и искаме да разчитаме на Сърбия като надежден партньор“, заяви тя, призовавайки Белград да наложи санкции на Москва.

Фон дер Лайен подробно описа плана за растеж на ЕС за Западните Балкани, чиято цел е да донесе някои ползи от присъединяването преди пълноправното членство.

„В рамките на плана за растеж за Сърбия вече сме предоставили над 100 милиона евро инвестиции от ЕС за Сърбия, а още ще последват“, посочи председателят на Европейската комисия.

Тя похвали създаването на мониторингова комисия, в която участват както правителствени служители, така и членове на гражданското общество, като я нарече „страхотен сигнал“ за прозрачност и включване.

Накрая фон дер Лайен посочи усилията за интегриране на Сърбия в Единната зона за плащания в евро (SEPA), което ще направи финансовите преводи между Сърбия и страните от ЕС „по-бързи, по-безопасни и много, много по-евтини“. Тя заяви, че това ще има пряко въздействие върху бизнеса и сръбските граждани, които живеят и работят в ЕС.

„Това показва, че вашият ангажимент не е само на думи, но и на дела — реална промяна на място. Сега очакваме Сърбия да ни покаже същия ангажимент на дела, както и на думи“, заключи фон дер Лайен.

Източник: БГНЕС    
Урсула фон дер Лайен Сърбия Европейски съюз
Последвайте ни
Фон дер Лайен в Скопие: Българите в Конституцията

Фон дер Лайен в Скопие: Българите в Конституцията

Радев за думите на Борисов: Евтин политически театър

Радев за думите на Борисов: Евтин политически театър

Защо Русия се изплаши от американските ракети

Защо Русия се изплаши от американските ракети

Медицинска сестра на Михаел Шумахер обвини приятел на сина му в изнасилване

Медицинска сестра на Михаел Шумахер обвини приятел на сина му в изнасилване

КФН предупреждава: ИИ инвестициите крият огромни рискове

КФН предупреждава: ИИ инвестициите крият огромни рискове

pariteni.bg
Новият Alfa Romeo Tonale – италиански стил и технологии в нова еволюция

Новият Alfa Romeo Tonale – италиански стил и технологии в нова еволюция

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 3 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 3 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 2 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 3 дни

Виц на деня

– Скъпи, защо все мълчиш, когато спорим? – Защото не искам да прекъсвам победната ти реч.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Протест на младите лекари: Погребението на едно бъдеще

Протест на младите лекари: Погребението на едно бъдеще

България Преди 6 минути

Протестиращите настояват за заплащане в размер на 150% от средната брутна работна заплата

Задействат системата BG-ALERT в Царево

Задействат системата BG-ALERT в Царево

България Преди 1 час

Очакват се количества дъжд до 50-80 л/кв.м.

САЩ към „Хамас“: Спрете насилието срещу палестинци

САЩ към „Хамас“: Спрете насилието срещу палестинци

Свят Преди 2 часа

„Хамас“ публикува видео на официалния си канал, показващо разстрела на осем души

Грета Тунберг

Грета Тунберг разказа за насилие и унижения в израелски затвор

Свят Преди 3 часа

22-годишната Тунберг беше една от 437 активисти, парламентаристи и адвокати, които са тръгнали от Барселона, за да доставят помощ на обсадената ивица

Какво става с 13-часовия работен ден в Гърция

Какво става с 13-часовия работен ден в Гърция

Свят Преди 3 часа

Настоящото правителство вече легализира шестдневната работна седмица

Войната между Пакистан и Афганистан ескалира, взривове в Кабул

Войната между Пакистан и Афганистан ескалира, взривове в Кабул

Свят Преди 4 часа

В небето се виждат кълба черен дим, а земята е осеяна с парчета стъкло от прозорци на сгради

Подкастите на NetInfo са част от конкурса „Сайт на годината“

Подкастите на NetInfo са част от конкурса „Сайт на годината“

Любопитно Преди 4 часа

NetInfo се включва в надпреварата с четири проекта, част от портфолиото на компанията

Георг Георгиев: Без ГЕРБ не може да има мнозинство

Георг Георгиев: Без ГЕРБ не може да има мнозинство

България Преди 4 часа

Георг Георгиев: Само ГЕРБ да се нагърбва с всичко – не може

Ким Кардашиян проговори за „токсичния“ си брак с Кание Уест

Ким Кардашиян проговори за „токсичния“ си брак с Кание Уест

Любопитно Преди 4 часа

Разводът между Кардашиян и Уест бе финализиран през ноември 2022 г., след като тя подаде молба в началото на 2021 г.

Сирийският президент в Москва, говори с Путин

Сирийският президент в Москва, говори с Путин

Свят Преди 4 часа

Първата им среща откакто ключовият съюзник на Кремъл Башар ал-Асад беше свален от власт

Валентин губи статуса си на “любимец” на Big Brother

Валентин губи статуса си на “любимец” на Big Brother

Любопитно Преди 4 часа

Остър конфликт между галеника и еманципираната Цвети ще разтърси Къщата

В Гърция правителството накара супермаркетите да свалят цените

В Гърция правителството накара супермаркетите да свалят цените

Свят Преди 4 часа

Намалението обхваща 2180 продукта

Звезда от „Сам вкъщи“ влезе в болница по спешност

Звезда от „Сам вкъщи“ влезе в болница по спешност

Свят Преди 4 часа

Даниел Стърн е бил приет по спешност в болница след медицински инцидент по-рано този месец

<p>Мъжът на Златка и още трима задържани&nbsp;по искане на френските власти</p>

Четирима българи са арестувани по искане на френските власти

България Преди 4 часа

Извършени са претърсвания и изземвания на адреси

Швеция гони руска подводница в Балтийско море

Швеция гони руска подводница в Балтийско море

Свят Преди 4 часа

Напрежението в региона значително се засили

<p>Тръмп е &quot;оптимист&quot;, че може да постигне мир между Русия и Украйна</p>

Тръмп е "оптимист", че може да постигне мир между Русия и Украйна след размяната на заложници в Близкия изток

Свят Преди 4 часа

Президентът на САЩ и украинският му колега Володимир Зеленски ще се срещнат във Вашингтон

Всичко от днес

От мрежата

Домашните котки през есента: подготовка и грижи

dogsandcats.bg

Колко дълго котките помнят даден човек

dogsandcats.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg
1

„Море от облаци” в Швейцарските Алпи

sinoptik.bg

Най-шокиращите причини за раздяла по света

Edna.bg

Кейт и Уилям се местят в новия си дом до дни

Edna.bg

ЦСКА с равносметка на своите национали

Gong.bg

Хари Кейн се присъедини към Кристиано Роналдо в елитна компания

Gong.bg

„Погребението на едно бъдеще": С този лозунг младите лекари излязоха на пореден протест

Nova.bg

Фон дер Лайен в Скопие: Българите трябва да бъдат вписани в Конституцията

Nova.bg