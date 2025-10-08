Льокорню: Смятам, че до 48 часа Макрон ще номинира нов премиер

Ф ренският премиер в оставка Себастиан Льокорню предположи тази вечер, че до 48 часа президентът Еманюел Макрон ще номинира негов наследник на поста, предаде Ройтерс.

Перспективата за свикване на предсрочни парламентарни избори се отдалечава, каза Льокорню пред телевизия "Франс 2".

Този негов коментар е в унисон с изявлението му от тази сутрин, когато той вече коментира, че вероятността френският парламент да бъде разпуснат вече изглежда по-далечна след разговорите му с политическите партии.

"Казах на президента на Републиката, че перспективите за разпускане (на парламента) намаляват и че смятам, че ситуацията позволява на президента да назначи премиер през следващите 48 часа", обобщи Льокорню пред "Франс 2".

Той поясни, цитиран от ДПА, че е налице мнозинство от няколко политически групи, включително лявата опозиция, които са готови да се споразумеят за бюджет и стабилност, макар и при определени условия.

На фона на призивите за свикване на предсрочни президентски избори, Льокорню каза, че сега "не е време за смяна на президента", предаде Франс прес.

"Нека не караме французите да вярват, че президентът на Републиката е този, който гласува бюджета", призова той и добави, че "тази президентска институция трябва да бъде защитена и запазена".

Френският премиер в оставка освен това коментира, цитиран от Ройтерс, че оспорваната пенсионна реформа е една от основните пречки в преговорите за формиране на ново правителство.

"Трябва да намерим начин да проведем дебати за пенсионната реформа", каза Льокорню.

В същото време той подчерта, че замразяването на реформата, която предвижда възрастта за пенсиониране да бъде повишена с две години до 64, ще струва на хазната 3 милиарда евро през 2027 г.