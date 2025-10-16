Любопитно

„БЪЛГАРИЯ AMORE MIO” с премиера от утре в кината

Филмът беше показан предпремиерно вчера на специална прожекция с актьорския състав и екипа на продукцията

16 октомври 2025, 16:07
„БЪЛГАРИЯ AMORE MIO” с премиера от утре в кината
Източник: „БЪЛГАРИЯ AMORE MIO”

В чера, 15-ти октомври, на специална предпремиерна прожекция беше показан най-новият филм на режисьора Антонио Пису „БЪЛГАРИЯ AMORE MIO”. Събитието събра екипа на продукцията, партньори и съмишленици. Специално от Италия пристигнаха продуцентите Маурицио Паганели и Андреа Ричепути, които стоят в основата на сюжета във филма, който е базиран на действителни събития, преживяни от тях. Редом до тях застана и копродуцентът на филма Николай Урумов с оператора Адриан Силистеану, заедно с българската част от актьорския състав Александра Лашкова, Константин Трендафилов, Богдан Казанджиев, Мелани Младенова, Екатерина Лазаревска, Дария Узун. 

Комедията тръгва премиерно в киносалоните в страната от утре (17 октомври), а в главни роли ще видим Захари Бахаров и Александра Лашкова, които ще си партнират с италианските си колеги Lodo Guenzi, Matteo Gatta, Jacopo Constantini, Cesare Bocci и Samuele Sbrighi. 

„БЪЛГАРИЯ AMORE MIO“ е продължение на филма „EST - Dittatura Last Minute“ (2020) на режисьора Антонио Пису. Действието ни отвежда в началото на 90-те – време на политически промени, но и на скрити шпионски игри. Докато италианското разузнаване преследва двама предатели, трима приятели от Чезена предприемат ново пътуване, което ги отвежда в София – при загадъчната Юлия (Александра Лашкова), любимата на Биби. Това, което започва като романтична авантюра, се превръща в заплетена история с мафия, тайни служби и неочаквани обрати, в която героите се оказват „шпиони по неволя“.

Основен медиен партньор на продукцията е Нова Броудкастинг Груп. 

БЪЛГАРИЯ AMORE MIO Антонио Пису Комедия Италиански филм Българска копродукция Захари Бахаров Александра Лашкова 90-те години Шпионски игри София
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 3 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 3 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 3 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 3 дни

