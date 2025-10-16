Ще оцелее ли кабинетът Льокорню 2? Очакват го два вота на недоверие

Е два встъпило в длъжност, правителството на Себастиан Льокорню е изправено пред два вотa на недоверие – от крайната левица и крайната десница, които ще бъдат разгледани от депутатите тази сутрин.

Те се очаква да бъдат отхвърлени в оспорвано гласуване

поради липса на подкрепа от страна на социалистите, предаде АФП.

Социалистическата партия реши да не подкрепи нито една от двете инициативи, след като във вторник получи удовлетворение по няколко ключови искания, сред които обявеното от министър-председателя замразяване на спорната пенсионна реформа от 2023 г.

Докато левицата няма да подкрепи вота на крайнодесния „Национален сбор“,

предложението на крайнолявата „Непокорна Франция“ се очаква да получи гласовете на крайната десница, както и на еколозите и комунистите.

Дори и тогава обаче ще липсват около двайсетина гласа, за да се достигне нужното мнозинство от 289 гласа, което би свалило новото дясноцентристко правителство, назначено едва в неделя.

Ако правителството на Себастиан Льокорню оцелее, дебатите по бюджета – чийто проект беше представен във вторник в Министерския съвет – ще могат най-сетне да започнат в Националното събрание.

Френската политическа сцена през последните години е белязана от значителна нестабилност, като правителствата често изпитват трудности при осигуряването на стабилно мнозинство в Националното събрание. Това положение доведе до редица правителствени промени и чести сблъсъци с опозицията.

Ключов момент в това напрежение беше спорната пенсионна реформа от 2023 г., която увеличи възрастта за пенсиониране от 62 на 64 години. Прокарана без пряко парламентарно гласуване чрез конституционни механизми, реформата предизвика масови протести и вълна от вотове на недоверие срещу тогавашните кабинети, включително тези на Елизабет Борн и по-късно на Мишел Барние. Тези опити за сваляне на правителството, инициирани както от крайната левица ("Непокорна Франция"), така и от крайната десница ("Национален сбор"), подчертаха дълбоките разделения в страната.

В резултат на продължаващата политическа криза и липсата на ясна парламентарна подкрепа, Франция премина през няколко правителства в рамките на една година. Наскоро, след близо четири седмици на интензивни преговори, Себастиан Льокорню беше назначен за министър-председател, сформирайки третия кабинет за последната година. Льокорню, който преди това е заемал поста министър на въоръжените сили, представи правителство, включващо както опитни министри от предишни кабинети, така и нови лица.