Свят

Полугол свещеник беше хванат с годеницата на свой енориаш в скандално видео

Духовникът заяви, че жената била в банята му, защото имала нужда от душ след дълъг ден работа в църквата

16 октомври 2025, 15:27
Полугол свещеник беше хванат с годеницата на свой енориаш в скандално видео
Източник: iStock

П олугол бразилски свещеник беше хванат да крие годеницата на един от своите енориаши под мивката в банята — но духовникът твърдеше, че жената просто се е къпела, предаде New York Post

Отец Лучиано Брагa Симплицио бил конфронтиран от група гневни мъже, заедно с годеника на жената, в пасторския дом на енорията "Дева Мария от Апаресида".

Ситуацията се разиграла на 13 октомври в град Новa Марингa в щата Мато Гросо, който наброява около 5000 души. 

Свещеникът, облечен само по шорти, се опитал няколко пъти да напусне помещението, но мъжете го възпрепятствали и му заповядали да отворят вратата на спалнята, където тълпата вярвала, че се намира липсващата годеница. 

Според местния блог "Pelo Bem de São José", Симплицио се разбрал с жената да дойде в дома му до църквата рано сутринта, когато годеникът ѝ не бил в града.

В заснетото видео свещеникът изглежда объркан, заобиколен от свещеническите си одежди и други религиозни предмети. 

Годеникът взел стол и разбил вратите на заключената спалня и на банята.

В банята те открили липсващата 21-годишна годеница, която се криела под мивката. На видеото се вижда, че неидентифицираната жена е носела потник и къси панталонки, докато лежи на пода и плаче. 

Както жената, така и свещеника отрекли да имат сексуални отношения. Симплицио заявил, че жената била в банята му, защото имала нужда от душ след дълъг ден работа в църквата, според бразилското издание Termometro da Policita. 

Скандалното видео стана сензационно, причинявайки разделения в малкия град. 

Властите в епархията на Диамантино, която контролира Симплицио и енорията "Дева Мария от Апаресида", започнаха вътрешно разследване относно предполагаемите действия на свещеника. 

Жената е подала сигнал, отбелязвайки, че видеото е било неправомерно разпространено след инцидента. 

„Съобщаваме, че с оглед на доброто на Църквата и народа на Бога, вече се предприемат всички необходими канонични мерки. Молим за разбиране и молитви от всички“, заяви епархията. 

Разследването ще определи дали Симплицио е нарушил Кодекса на каноничните закони от 1983 г., който забранява на свещениците от латинската църква да водят афективни или сексуални отношения.

Източник: New York Post    
свещеник афера любовница годеница връзка
