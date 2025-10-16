Полугол свещеник беше хванат с годеницата на свой енориаш в скандално видео

П олугол бразилски свещеник беше хванат да крие годеницата на един от своите енориаши под мивката в банята — но духовникът твърдеше, че жената просто се е къпела, предаде New York Post.

Отец Лучиано Брагa Симплицио бил конфронтиран от група гневни мъже, заедно с годеника на жената, в пасторския дом на енорията "Дева Мария от Апаресида".

Ситуацията се разиграла на 13 октомври в град Новa Марингa в щата Мато Гросо, който наброява около 5000 души.

Свещеникът, облечен само по шорти, се опитал няколко пъти да напусне помещението, но мъжете го възпрепятствали и му заповядали да отворят вратата на спалнята, където тълпата вярвала, че се намира липсващата годеница.

Shirtless priest caught with parishoners fiancée underneath bathroom sink in unholy discovery https://t.co/VXWy7z9ceC pic.twitter.com/bIdfJ2I66a — New York Post (@nypost) October 16, 2025

Според местния блог "Pelo Bem de São José", Симплицио се разбрал с жената да дойде в дома му до църквата рано сутринта, когато годеникът ѝ не бил в града.

В заснетото видео свещеникът изглежда объркан, заобиколен от свещеническите си одежди и други религиозни предмети.

Годеникът взел стол и разбил вратите на заключената спалня и на банята.

В банята те открили липсващата 21-годишна годеница, която се криела под мивката. На видеото се вижда, че неидентифицираната жена е носела потник и къси панталонки, докато лежи на пода и плаче.

Както жената, така и свещеника отрекли да имат сексуални отношения. Симплицио заявил, че жената била в банята му, защото имала нужда от душ след дълъг ден работа в църквата, според бразилското издание Termometro da Policita.

Скандалното видео стана сензационно, причинявайки разделения в малкия град.

Sacerdote fue pillado con la prometida de un feligrés en la casa parroquial y se armó tremendo escándalo https://t.co/lHvwBgyumJ — La Patilla (@la_patilla) October 16, 2025

Властите в епархията на Диамантино, която контролира Симплицио и енорията "Дева Мария от Апаресида", започнаха вътрешно разследване относно предполагаемите действия на свещеника.

Жената е подала сигнал, отбелязвайки, че видеото е било неправомерно разпространено след инцидента.

„Съобщаваме, че с оглед на доброто на Църквата и народа на Бога, вече се предприемат всички необходими канонични мерки. Молим за разбиране и молитви от всички“, заяви епархията.

Разследването ще определи дали Симплицио е нарушил Кодекса на каноничните закони от 1983 г., който забранява на свещениците от латинската църква да водят афективни или сексуални отношения.