ЕС излага "мръсното си пране" публично, докато Парламентът съди Комисията

В ътрешните спорове в ЕС рядко стават по-големи от това Европейската комисия да се изправи в съда срещу Европейския парламент, пише Politico.

На тричасово заседание във вторник пред 14 съдии с червени мантии в Люксембург, Съдът на ЕС разгледа обвиненията на Парламента, че Комисията е нарушила собствените си правила при размразяването на финансирането за Унгария през декември 2023 г. Евродепутатите обвиняват служителите в политическа целесъобразност, тъй като решението бе взето на прага на ключова среща на лидерите на ЕС, където блокът отчаяно се нуждаеше от сътрудничеството на унгарския премиер Виктор Орбан по помощта за Украйна.

"Комисията бързаше с деблокирането на средствата, базирайки се на преждевременна и непълна оценка на спазването от Унгария на стандартите за върховенство на закона и съдебна независимост," заяви водещият адвокат на Парламента Ричард Кроу пред съда.

В сърцевината на конфликта и ключовата съдебна практика, която съдът ще изгради с решението си, е колко свобода на преценка има Комисията при оценката на нарушенията на върховенството на закона. Четирима юристи от Комисията, подкрепени от адвокат на унгарското правителство, защитиха подхода ѝ, твърдейки, че решението е било базирано на детайлен и обективен правен анализ.

В дните след решението, евродепутатите осъдиха действията. Решението бе взето само няколко часа преди срещата в Брюксел, на която Орбан се отказа от възраженията си срещу преговорите за членство на Украйна в ЕС и пакет от €50 милиарда помощ за Киев. По това време унгарската евродепутатка, опозиционерка на Орбан Каталин Чеш, заяви пред Парламента, че Комисията "продава ценностите на ЕС".

"Времето на решението не се дължи на политически съображения, а просто на факта, че Комисията, след продължителна процедура по разследване, която вече бе продължила няколко месеца, нямаше основание да я удължава повече," заяви водещият адвокат на Комисията Бернд Мартенчук.

Тамара Чапета, генерал-адвокат, назначена по делото, постави под въпрос и двете страни по време на заседанието и изрази скептицизъм относно решението на Комисията.

"Все още съм объркана от резултата," каза Чапета, като попита защо Комисията е преценила, че съдебната независимост е достатъчно възстановена, за да освободи една част от средствата, докато другите €6.8 милиарда остават замразени по отделен механизъм, също свързан с върховенството на закона и съдебната независимост.

Чапета, която ще издаде ненадлежащо задължително правно становище на 12 февруари, също разгледа обвинението на Парламента, че Комисията не е публикувала детайлна оценка, оправдаваща решението. Нейното становище ще помогне за финалното решение на Съда, което се очаква няколко месеца по-късно.

Ключови моменти

В основата на правния спор стои тълкуването на Регламента за общи разпоредби (CPR) и неговата "условност на Хартата", която налага строги условия, най-вече съдебна независимост, за освобождаване на кохезионни фондове.

Адвокатите на Парламента твърдят, че Комисията е трябвало да възприеме по-широк поглед върху системните недостатъци на върховенството на закона в Унгария, а не само да проверява дали предварително установените технически "етапи" са формално изпълнени.

Те заявиха, че Комисията е "забравила" за спорния закон за защита на суверенитета, който се обсъждаше, когато средствата бяха размразени. Кроу също твърди, че Комисията е игнорирала закон, приет през 2023 г., който е заплашвал съдиите, за да ги спре да търсят помощ от Европейския съд за прилагане на правото на ЕС в Унгария.

Мартенчук отхвърли опасенията на Парламента относно закона за защита на суверенитета, като заяви, че по времето на решението няма доказателства, че той ще подкопае съдебната независимост. Той окачестви другите възражения като спекулативни или неуместни.

Адвокатът на унгарското правителство Миклош Золтан Фехер подчерта по-широките последици:

"Това дело повдига общи въпроси, които със сигурност ще окажат влияние върху бъдещото функциониране на бюджета на ЕС и фондовете на ЕС."