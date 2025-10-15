Аварийно кацане на самолета с министъра на отбраната на САЩ

С амолетът, превозващ американския министър на отбраната Пийт Хегсет, бе принуден да кацне аварийно във Великобритания поради пукнатина в предното стъкло на самолета, предаде АФП.
Хегсет се връщаше в САЩ от среща на министрите на отбраната на НАТО в Брюксел, когато самолетът му кацна непланирано на неназовано летище във Великобритания, съобщи говорител.
Напукано стъкло приземи аварийно самолет
„Самолетът кацна съгласно стандартните процедури и всички на борда, включително министър Хегсет, са в безопасност“, написа говорителят на Пентагона Шон Парнел в X.
„Всичко е наред. Слава Богу. Продължаваме мисията!“, обяви Хегсет.
На срещата на НАТО Хегсет призова страните членки да предоставят повече военна помощ на Украйна в борбата ѝ срещу руската инвазия.
