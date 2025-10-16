Свят

Тръмп: Индия ще спре да купува руски петрол

Премиерът Нарендра Моди ме увери, че страната му повече няма да купува петрол от Русия, заяви американският президент

16 октомври 2025, 15:44
Тръмп: Индия ще спре да купува руски петрол
Източник: Getty Images

П резидентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че Индия повече няма да купува руски петрол. Това е ход, който той определи като голяма победа в усилията си да притисне Владимир Путин да прекрати войната в Украйна.

"Не бях доволен, че Индия купуваше петрол, и индийският премиер Нарендра Моди ме увери днес, че страната му повече няма да купува петрол от Русия", каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет. "Това е голяма стъпка."

Говорител на индийското посолство не отговори незабавно на запитванията за потвърждение. Ако изявлението се окаже вярно, това би представлявало значително облекчение в напрежението между САЩ и Индия, което се изостри това лято, след като Вашингтон наложи 50-процентни мита върху индийски стоки заради покупките на руски петрол, пише Politico.

Решението идва малко преди възможна среща между Тръмп и Моди по време на срещата на върха на страните от Югоизточна Азия в Малайзия този месец.

"Моди не може да го направи веднага, това е процес, но ще приключи скоро," добави президентът по-късно. "Моди е велик човек, той обича Тръмп."

Тръмп наложи 25-процентно мито върху Индия това лято, след като двете страни не успяха да постигнат първоначално търговско споразумение. По-късно той добави още 25 процента заради индийските покупки на руски петрол. Решението предизвика недоволство в Ню Делхи, тъй като други големи купувачи на руски петрол, като Китай и Турция, не бяха засегнати от подобни санкции.

Тръмп: САЩ ще наложат мита на Индия заради покупките на руски петрол

По-рано в сряда министърът на финансите Скот Бесент намекна, че администрацията може да наложи допълнителни мита върху Китай, ако европейските съюзници се съгласят да направят същото, обвинявайки Пекин, че "захранва руската военна машина".

Говорейки в Овалния кабинет, Тръмп призова Китай да се присъедини към Индия в бойкота на руския петрол.

Новината идва само дни след като новият кандидат на Тръмп за посланик в Индия, Серджо Гор, се срещна с Моди, за да обсъдят въпросите на отбраната, търговията и технологиите. Назначението на Гор, близък довереник на президента, беше широко възприето като положителен сигнал за двустранните отношения между САЩ и Индия.

Източник: Politico    
