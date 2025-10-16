Косматото бельо на Ким Кардашиян "взриви" интернет - гениално или вулгарно?

К им Кардашиян е известна със скандалните си визии и продукти SKIMS, 44-годишната звезда от SKIMS сега предлага изрязано бельо, украсено със синтетични публични косми, в различни цветове, дължини и текстури, предаде New York Post.

Това пухкаво бельо — наречено Ultimate Bush micro string thong — предизвика буря в интернет.

Бикините Ultimate Bush от SKIMS са ръчно изработени от супер тънка, еластична мрежа и предлагат комбинация от къдрави и прави изкуствени косми в 12 различни нюанса. Подобно на авангардната линия SKIMS, бельото с косми е последният хит на марката.

Критиците на тези противоречиви модели заплашват Ким Кардашиян с моден "затвор" заради шокиращия им вид, докато феновете на бельото за 32 долара — което вече е разпродадено от дебюта си в навечерието на вторник — я наричат „гений“ на маркетинга.

Амелия Уард, бранд стратег в Манхатън за луксозни модни и козметични линии, заяви, че рискованото представяне на VIP звездата е „неизненадващо“, предвид характера на семейството ѝ. „Крадшиянс като бранд се развиват на база скандали и шокиращи факти,“ каза Уард. Тя приписва на известните сестри заслугата за „определяне на версията на женската форма, към която всички ние колективно се стремим“.

„Те ни представиха различни вариации на това как женското тяло може да бъде използвано като тренд“, добави тя, признавайки семейството за пускането на множество модни хирургически трендове през почти две десетилетия след възхода на Ким в интернет.

И това е modus operandi, който милиардерката вероятно няма скоро да остави.

„Какво е по-противоречиво и откровено от жена в най-естествената си форма?“ каза Уард относно клиновете от SKIMS. „Нейната аудитория вероятно е съставена от жени, които цял живот са правили лазерна епилация и не могат да имат свои косми. Това им предоставя възможността да постигнат естествения вид по неестествен начин.“

А-листърът представи своята колекция Ultimate Bush с шеговито видео, напомнящ за носталгията от 1970-те години.

Рекламата, която вече е събрала повече от 4 милиона гледания на Instagram и TikTok, показва участници в игра, наречена „Килимът отива ли на завесите?“

Рекламата на SKIMS предизвика разгорещени дебати онлайн, с хора, които наричат промоцията на бельото "грозна" и "гениална".

Дawn Del Russo, професионален моден експерт и автор, също се съгласи, сравнявайки косматите бельо със сутиена на SKIMS с изкуствени зърна, което предизвика виртуална буря през октомври 2023.