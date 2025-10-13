Свят

Себастиан Льокорню представи новото правителство на Франция

Жан-Ноел Баро остава външен министър, а позицията на министър на въоръжените сили получава досегашната министърка на труда Катрин Вотрен

13 октомври 2025, 07:00
„Беше забавна чак до края“ - близък на Даян Кийтън разкрива как е живяла последните си дни
Почина легендата на Холивуд Даян Кийтън (ВИДЕО+СНИМКИ)
Няма оцелели след експлозията във фабрика за боеприпаси в щата Тенеси (ВИДЕО)
Испания под вода: Армията се включи в спасителните операции след проливните дъждове
Политически хаос във Франция: Макрон върна Лекорню като спасител
Мария Корина Мачадо - изненадващият лауреат на Нобела за мир
Осъдиха трима българи във Франция за източване на банкови карти (ВИДЕО)
Правителството на Израел одобри мирното споразумение за Газа

Ф ренското президентство разкри днес състава на ново правителство, начело със Себастиан Льокорню, в което има както познати, така и нови лица, предаде Франс прес, като отбеляза, че целта е да се избегне задълбочаването на политическата криза.

Жан-Ноел Баро остава външен министър, а позицията на министър на въоръжените сили получава досегашната министърка на труда Катрин Вотрен.

Правителството е съставено "за да даде бюджет на Франция преди края на годината", заяви премиерът Себастиан Льокорню.

"Единственото, което има значение, е интересът на страната", подчерта той в "Екс", като благодари на министрите, "които участват в това правителство напълно свободно, без оглед на лични и партийни интереси".

Политическа криза във Франция: Новото правителство вече е застрашено от вот на недоверие

Политическата нестабилност във Франция продължи повече от година, след като президентът Еманюел Макрон разпусна Националното събрание през юни 2024 г. в опит да преодолее задънената ситуация след европейските избори. Оттогава страната премина през поредица от правителствени промени, без да се стигне до стабилно парламентарно мнозинство.

Един от последните опити за излизане от кризата беше назначаването на Франсоа Байру за министър-председател през декември 2024 г., но неговото правителство подаде оставка през септември 2025 г. На 9 септември президентът Макрон назначи Себастиан Льокорню за премиер – четвъртият, който заема този пост от началото на 2024 г.

Първият кабинет на Льокорню обаче просъществува едва 27 дни. Той подаде оставка на 6 октомври 2025 г., след като опозиционните партии, включително „Национален сбор“ и „Непокорна Франция“, заплашиха с вот на недоверие. Това направи мандата му най-краткия в историята на Петата република.

Само четири дни по-късно президентът Макрон отново възложи на Льокорню задачата да състави правителство, което да осигури прокарването на бюджета преди края на годината. Днес Елисейският дворец официално обяви състава на новия кабинет. В него се запазват някои ключови фигури – Жан-Ноел Баро остава външен министър, а Катрин Вотрен поема поста министър на въоръжените сили.

Въпреки усилията за стабилизация, политическото напрежение остава високо. Опозицията вече обяви, че ще внесе вот на недоверие в началото на следващата седмица – сигнал, че политическата криза във Франция далеч не е приключила.​

Източник: БТА, Асен Георгиев    
