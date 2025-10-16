Свят

Над 36 кг кокаин, дошъл от България, хванаха в Турция

Колата първоначално била подложена за проверка с рентгенов апарат, а после с куче

16 октомври 2025, 14:56
Над 36 кг кокаин, дошъл от България, хванаха в Турция
Източник: БГНЕС

Т урските митнически власти на ГКПП Капъкуле край Одрин са разкрили 36,18 килограма кокаин, пренасян нелегално в лекотоварен автомобил, който пристигнал от българския ГКПП Капитан Андреево.

Екипи на службата за митническа охрана, нелегален трафик и разузнаване към Дирекцията по сигурността в Одрин са предприели по сигнал обстойна проверка на автомобил тип пикап, който влязъл в Къпъкуле от отсрещния ГКПП Капитан Андреево. 

Колата първоначално била подложена за проверка с рентгенов апарат за контрол на МПС на Капъкуле, която показала наличие на нерегистриран товар.

Допълнително в проверката било включено и полицейско куче, обучено за разкриване на наркотици.

Екипите с помощта и на кучето разкрили общо 36,18 килограма кокаин, укрит в пакети, разположени между седалките на шофьора и пътниците.

Наркотикът е конфискуван от митническите власти.

Водачът на колата е предаден на съда в Одрин по обвинение в наркотрафик. Не се съобщава националността му.

Източник: БТА, Нахиде Дениз    
Кокаин ГКПП Капитан Андреево ГКПП Капъкуле
