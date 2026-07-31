Николай Младенов: Постигнахме споразумение за разоръжаването на "Хамас" и ново управление в Газа

"Днес постигнахме споразумение за разоръжаването на "Хамас" и за прехода към гражданско управление в Газа. Стигнахме дотук след месеци изключително трудни преговори". Това написа Николай Младенов, който е върховен представител за Газа в Съвета за мир.

"Имаше не един момент, в който не вярвах, че ще успеем", допълва той в публикацията си във Facebook.

„Следващите дни са решаващи“ - Николай Младенов за плана на Тръмп в Газа

"Записаното в споразумението е от съществено значение. Но онова, което предстои оттук нататък, е още по-важно. Ключът към успеха е в изпълнението и в контрола върху него. Изтеглянето трябва да върви ръка за ръка с разоръжаването. А преходното управление и палестинският народ имат нужда от политическа и практическа подкрепа, за да поемат бъдещето си в свои ръце.

Изключително съм благодарен на президента Тръмп за лидерството и за волята да стигнем дотук, както и на САЩ, Египет, Турция, Катар и ОАЕ за подкрепата и помощта. Особено за помощта да задържим преговарящите на масата в дните, когато напускането на процеса изглеждаше далеч по-лесното решение", пише още Младенов.

Николай Младенов: Примирието в Газа се спазва

Върховният представител благодари на Съвета за сигурност на ООН, че е останал съсредоточен върху работата и последователно е подчертавал значението на пълното изпълнение на Резолюция 2803.

"Пред нас е перспективата за възстановена Газа, управлявана от палестинци и живееща в мир с Израел, както и политически хоризонт за решаването на израелско-палестинския конфликт", пише още той.

Висши представители на палестинското ислямистко движение "Хамас" потвърдиха пред "Франс прес", че е постигната сделка с Израел за втората фаза от примирието и за разоръжаването на "Хамас".

"Бе постигнато споразумение по въпроса с оръжията. Освен това бе сключена сделка за поетапното изтегляне" на израелските сили от Ивицата Газа", каза представител на "Хамас".

За първи път: Николай Младенов се обърна към Съвета за сигурност на ООН

Представителят каза още, че "Хамас" разчита на посредниците и на Съвета за мир, създаден от американския президент Доналд Тръмп през януари, да задължат Израел да спазва условията на споразумението. Според Гази Хамад - член на преговарящия екип, движението "Хамас" е направило "отстъпки за доброто на нашите хора в ивицата Газа, за да ги спасим от смърт и разселване".

Той каза още, че въпросът с разоръжаването на "Хамас" е свързан с изтеглянето на Израел от Газа.

"Израел няма да се меси по въпроса с разоръжаването. Националният комитет е инстанцията, която ще се заеме с тази задача", каза той, имайки предвид Националния комитет за управление на Газа, създаден от Съвета за мир.

Николай Младенов призова ООН да принуди „Хамас“ да се разоръжи

Американският президент Доналд Тръмп заяви в социалната си мрежа Truth Soicial, че учреденият от него Съвет за мир е постигнал историческо споразумение за пълното разоръжаване на "Хамас" и на останалите въоръжени групировки в Rвицата Газа, предаде "Ройтерс".

"Съветът за мир постигна историческо споразумение за пълното разоръжаване на "Хамас" и на останалите въоръжени групировки в ивицата Газа", заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от "Ройтерс".

Николай Младенов: Разговорите за плана на Тръмп за Газа навлязоха в решителна фаза

Споразумението ще бъде реализирано поетапно, като се предвижда в крайна сметка израелските сили да се изтеглят от Газа.

"Споразумението е ключова стъпка към това в Газа най-накрая да има ново палестинско управление", добави още Тръмп.

Международните стабилизационни сили ще работят заедно с нова палестинска полиция. Американският президент съобщи за сделката в социалната си мрежа Truth Social.