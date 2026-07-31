Свят

Николай Младенов: Постигнахме споразумение за разоръжаването на "Хамас" и ново управление в Газа

Информацията бе потвърдена и от ислямисткото движение

Василена Василева Василена Василева

31 юли 2026, 07:20
Украйна обвини руската ПВО са трагедията в Геленджик

Украйна обвини руската ПВО са трагедията в Геленджик
Румъния пренасочва част от Дунав, за да спаси АЕЦ

Румъния пренасочва част от Дунав, за да спаси АЕЦ "Черна вода"
Newsweek: Иран откри „по-мощно оръжие от ядрена бомба“ - и то работи

Newsweek: Иран откри „по-мощно оръжие от ядрена бомба“ - и то работи
„Дайте нестандартни идеи“: Пентагонът изпадна в безизходица срещу Иран и търси помощ по имейл

„Дайте нестандартни идеи“: Пентагонът изпадна в безизходица срещу Иран и търси помощ по имейл
Румъния потърси помощ от Украйна след спиране на реактор в АЕЦ „Черна вода“

Румъния потърси помощ от Украйна след спиране на реактор в АЕЦ „Черна вода“
Стотици мигранти изградиха импровизиран лагер на плаж в Сеута

Стотици мигранти изградиха импровизиран лагер на плаж в Сеута
Мигрантската криза в Сеута събира спешно вътрешните министри на ЕС

Мигрантската криза в Сеута събира спешно вътрешните министри на ЕС
Унгария спира светлините, Румъния внася ток от Украйна

Унгария спира светлините, Румъния внася ток от Украйна

"Днес постигнахме споразумение за разоръжаването на "Хамас" и за прехода към гражданско управление в Газа. Стигнахме дотук след месеци изключително трудни преговори". Това написа Николай Младенов, който е върховен представител за Газа в Съвета за мир.

"Имаше не един момент, в който не вярвах, че ще успеем", допълва той в публикацията си във Facebook.

„Следващите дни са решаващи“ - Николай Младенов за плана на Тръмп в Газа

"Записаното в споразумението е от съществено значение. Но онова, което предстои оттук нататък, е още по-важно. Ключът към успеха е в изпълнението и в контрола върху него. Изтеглянето трябва да върви ръка за ръка с разоръжаването. А преходното управление и палестинският народ имат нужда от политическа и практическа подкрепа, за да поемат бъдещето си в свои ръце.
Изключително съм благодарен на президента Тръмп за лидерството и за волята да стигнем дотук, както и на САЩ, Египет, Турция, Катар и ОАЕ за подкрепата и помощта. Особено за помощта да задържим преговарящите на масата в дните, когато напускането на процеса изглеждаше далеч по-лесното решение", пише още Младенов.

Николай Младенов: Примирието в Газа се спазва

Върховният представител благодари на Съвета за сигурност на ООН, че е останал съсредоточен върху работата и последователно е подчертавал значението на пълното изпълнение на Резолюция 2803.

"Пред нас е перспективата за възстановена Газа, управлявана от палестинци и живееща в мир с Израел, както и политически хоризонт за решаването на израелско-палестинския конфликт", пише още той.

Висши представители на палестинското ислямистко движение "Хамас" потвърдиха пред "Франс прес", че е постигната сделка с Израел за втората фаза от примирието и за разоръжаването на "Хамас".

"Бе постигнато споразумение по въпроса с оръжията. Освен това бе сключена сделка за поетапното изтегляне" на израелските сили от Ивицата Газа", каза представител на "Хамас".

За първи път: Николай Младенов се обърна към Съвета за сигурност на ООН

Представителят каза още, че "Хамас" разчита на посредниците и на Съвета за мир, създаден от американския президент Доналд Тръмп през януари, да задължат Израел да спазва условията на споразумението. Според Гази Хамад - член на преговарящия екип, движението "Хамас" е направило "отстъпки за доброто на нашите хора в ивицата Газа, за да ги спасим от смърт и разселване".

Той каза още, че въпросът с разоръжаването на "Хамас" е свързан с изтеглянето на Израел от Газа.

"Израел няма да се меси по въпроса с разоръжаването. Националният комитет е инстанцията, която ще се заеме с тази задача", каза той, имайки предвид Националния комитет за управление на Газа, създаден от Съвета за мир.

Николай Младенов призова ООН да принуди „Хамас“ да се разоръжи

Американският президент Доналд Тръмп заяви в социалната си мрежа Truth Soicial, че учреденият от него Съвет за мир е постигнал историческо споразумение за пълното разоръжаване на "Хамас" и на останалите въоръжени групировки в Rвицата Газа, предаде "Ройтерс".

"Съветът за мир постигна историческо споразумение за пълното разоръжаване на "Хамас" и на останалите въоръжени групировки в ивицата Газа", заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от "Ройтерс".

Николай Младенов: Разговорите за плана на Тръмп за Газа навлязоха в решителна фаза

Споразумението ще бъде реализирано поетапно, като се предвижда в крайна сметка израелските сили да се изтеглят от Газа.

"Споразумението е ключова стъпка към това в Газа най-накрая да има ново палестинско управление", добави още Тръмп.

Международните стабилизационни сили ще работят заедно с нова палестинска полиция. Американският президент съобщи за сделката в социалната си мрежа Truth Social.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Божидар Захариев    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Румъния пренасочва част от Дунав, за да спаси АЕЦ

Румъния пренасочва част от Дунав, за да спаси АЕЦ "Черна вода"

Професор хвана 32 от 35 студенти в преписване, скривайки само един ред в изпитния въпрос

Професор хвана 32 от 35 студенти в преписване, скривайки само един ред в изпитния въпрос

СДВР започна проверка за атака срещу хотел в София

СДВР започна проверка за атака срещу хотел в София

Фабрика за смърт във „Факултета“: Какво е фентанилът и защо разбитата лаборатория е толкова опасна?

Фабрика за смърт във „Факултета“: Какво е фентанилът и защо разбитата лаборатория е толкова опасна?

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Дунав спря производството на Dacia и Ford в Румъния

Дунав спря производството на Dacia и Ford в Румъния

carmarket.bg
Над 30 обекта по Черноморието затворени след проверки на БАБХ, открити са стотици нарушения
Ексклузивно

Над 30 обекта по Черноморието затворени след проверки на БАБХ, открити са стотици нарушения

Преди 2 дни
<p>Това е условието на Тръмп към Иран, за да спрат САЩ и Израел с ударите</p>
Ексклузивно

Това е условието на Тръмп към Иран, за да спрат САЩ и Израел с ударите

Преди 2 дни
<p>Това е условието на Тръмп към Иран, за да спрат САЩ и Израел с ударите</p>
Ексклузивно

Това е условието на Тръмп към Иран, за да спрат САЩ и Израел с ударите

Преди 2 дни
Тони Стораро: Песните са си песни, истинската болка е друга
Ексклузивно

Тони Стораро: Песните са си песни, истинската болка е друга

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Значителни инвестиционни плащания по Плана за възстановяване са концентрирани през август и могат отново да увеличат натиска върху бюджета.

Европейските пари свиха бюджетния дефицит през юли

Парите ни Преди 1 час

Плащането от 0,9 млрд. евро по Плана за възстановяване подобри салдото, но разходите продължават да растат

Непълнолетният, потрошил автобус в София, бил пиян

Непълнолетният, потрошил автобус в София, бил пиян

България Преди 1 час

Той е с мярка: надзор от инспектор на Детска педагогическа стая

Белгийският принц Емануел има таен живот като диджей Vyntrix

Белгийският принц Емануел има таен живот като диджей Vyntrix

Любопитно Преди 2 часа

Двадесетгодишният принц Емануел, третото дете на крал Филип и кралица Матилда, гради дискретна музикална кариера. Неговото алтер его DJ Vyntrix издаде първия си самостоятелен сингъл, придружен от видеоклип с емблематични места от Брюксел

Ново развитие за бюджета в Конституционния съд

Ново развитие за бюджета в Конституционния съд

България Преди 2 часа

Съдът допусна за разглеждане и оспорване на член от Закона за здравето

Археологическа находка край Русе: Откриха 3000-годишна конска челюст във водите на Дунав

Археологическа находка край Русе: Откриха 3000-годишна конска челюст във водите на Дунав

България Преди 2 часа

Служител от Морска администрация предава ценния субфосил на Регионалния исторически музей след консултация със специалисти

Сблъсък между ГЕРБ и ДБ за санкциите по Закона "Магнитски"

Сблъсък между ГЕРБ и ДБ за санкциите по Закона "Магнитски"

България Преди 2 часа

ГЕРБ: Публикуван е процесуален документ, а не съдебно решение

Енергийният министър разкри „най-грандиозната далавера“

Енергийният министър разкри „най-грандиозната далавера“

България Преди 2 часа

Тя изрази съмнения за сериозни нарушения около проектното дружество „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“

Човек почина след опит да спаси турист от речен вир до Къпиновския манастир

Човек почина след опит да спаси турист от речен вир до Къпиновския манастир

България Преди 3 часа

Образувано е досъдебно производство

Петрова: Няма опасност от спиране на АЕЦ "Козлодуй"

Петрова: Няма опасност от спиране на АЕЦ "Козлодуй"

България Преди 3 часа

Двата енергоблока на АЕЦ „Козлодуй“ продължават да работят с планираното натоварване

Младеж на 17 г. причини телесни повреди на полицаи в Ихтиман

Младеж на 17 г. причини телесни повреди на полицаи в Ихтиман

България Преди 3 часа

По случая се води досъдебно производство

„Кажи сбогом на Джак“: Последните думи и фаталната нощ на холивудската легенда Мерилин Монро

„Кажи сбогом на Джак“: Последните думи и фаталната нощ на холивудската легенда Мерилин Монро

Любопитно Преди 4 часа

Минаха 64 години от деня, в който светът загуби една от най-големите си икони — Мерилин Монро. Холивудската звезда бе намерена безжизнена едва на 36 години, а обстоятелствата около последната ѝ нощ продължават да повдигат въпроси и до днес

Най-често изпращаните колети поскъпват с 8%, а по-голяма корекция има при пратките, които изискват повече транспортен ресурс.

Проверяват поскъпването на услугите на „Еконт“

Парите ни Преди 4 часа

Новите тарифи са в сила от 1 август, като увеличението достига до 11% при обемните и нестандартните пратки

,

България е с най-ниската минимална заплата в ЕС, но покупателната способност расте

България Преди 4 часа

Това сочат най-новите данни на Евростат за второто полугодие на 2026 г.

При избора на нов дом все по-голяма тежест имат използваемата площ, разпределението и качеството на конкретния проект.

Купувачите на ново строителство не изчезват, но вече подбират повече

Парите ни Преди 4 часа

Сделките в София се реализират по-бавно, а най-силен натиск има при имотите до 250 000 евро

,

На последно място в ЕС: Едва 11% от българите купуват билети за събития по интернет

България Преди 4 часа

Данните на Евростат се публикуват в разгара на летния сезони и показват, че зад нас по този показател са единствено Румъния и Италия

Техеран се стреми към контрол върху входа на Ормузкия проток

Техеран се стреми към контрол върху входа на Ормузкия проток

Свят Преди 4 часа

Това заяви висш ирански представител

Всичко от днес

От мрежата

13 най-чести здравословни проблеми при Немските овчарки

dogsandcats.bg

3-те най-популярни мексикански породи кучета - наследство от древните цивилизации

dogsandcats.bg
1

Спасиха щъркел в русенското село Бъзън

sinoptik.bg
1

За първи път ултрамаратонец пробяга цялото било на Стара планина

sinoptik.bg

64 години по-късно: Смъртта на Мерилин Монро продължава да буди въпроси

Edna.bg

Историческа промяна: Жените над 40 години раждат по-често от тийнейджърките

Edna.bg

Трансферната бомба е близо! Мохамед Салах ще играе на брега на Черно море

Gong.bg

Кристиян Вълков: Искаме да зарадваме феновете с домакинска победа

Gong.bg

СДВР се самосезира по информация за мъже, атакували хотел в София

Nova.bg

Мъж почина след опит да спаси турист, паднал в речен вир край Къпиновския манастир

Nova.bg