Как кубински учител по танци е организирал саботажи за Русия

К убинец е организирал поредица от палежи в поне четири държави от ЕС, действайки по поръчение на руските спецслужби. Разследващ екип на Deutsche Welle успя да установи по какъв начин той е бил свързан с Русия.

В социалните мрежи мъжът се нарича „Адриан“ или „Диос“ („бог“ на испански – бел.ред.). През 2024 г. профили, свързани с него, публикуват обяви за работа в Телеграм. „Търсят се хора с военен опит за наблюдение, разузнаване, логистика и тактически задачи“, се посочва например в обява на испански език в група за латиноамериканци. Посочва се и заплащане - 1500 долара плюс бонус за всяка изпълнена операция.

Както показа разследването, проведено от ДВ и три други европейски медии, Диос е вербувал хора за извършване на диверсии в интерес на Русия в поне четири държави от ЕС. Повечето от вербуваните от него лица са били от испаноговорящи страни.

В продължение на няколко месеца участниците в разследването са провели десетки разговори с представители на специалните служби и хора от обкръжението на заподозрените. Сравнявайки секретни съдебни документи, официални изявления, публикации в социалните мрежи и изтекли данни, журналистите разкриха кой е Диос и това как той е създал мрежа от диверсанти за организиране на палежи из цяла Европа. Но не всички възложени задачи са били изпълнени.

Вербуване на социално уязвими хора

Един от вербуваните от Диос е Луис Алфонсо Мурильо Диоса, който по това време е бил на 34 години. Мурильо, родом от Кайседо, провинциално градче в западната част на Колумбия, е израснал в семейство на фермери, отглеждащи кафе. Шест години той е служил в колумбийската армия, която е напуснал през 2015 г. В началото на 2024-та Мурильо решава да се присъедини към редиците на украинската армия, защото научил, че там чуждестранните бойци можели да получават по няколко хиляди евро на месец за участие в бойни действия. Първо той се включил в група във Фейсбук за латиноамериканци, желаещи да воюват в Украйна. Точно тогава с него се свързал човек с прякор „Диос“.

„Често за мишена стават уязвими хора. Уязвими хора, които се нуждаят от пари; те са готови да тръгнат на път, за да изкарат пари, без да задават въпроси какво точно ще трябва да правят“, казва Даниела Рихтерова, изследователка в областта на разузнаването в Кралския колеж в Лондон.

Арестуван заради опит за диверсия

Според секретни съдебни документи, с които разполага ДВ, Диос се представил като член на специална група и предложил на Мурильо, вместо да пътува до Украйна, да се заеме с изпълнението на „специални задачи“ в Европа.

Мурильо приел предложението, а Диос организирал всичко от разстояние: самолетни билети, настаняване, наземен транспорт. Лично те така и не се срещнали. Когато през юли 2024 г. Мурильо пристигнал в Букурещ, „Диос“ му изпратил сателитна снимка, на която били отбелязани петролни сондажи и предприятие за преработка на отпадъци. Мурильо трябвало да направи снимки и видеа от тези обекти, а след това и да ги подпали. Но той бил задържан през нощта в близост до предприятието за преработка на отпадъци, след като вече бил направил снимките.

Според материалите по делото Мурильо заявил пред следователите, че не е имал намерение да извършва палеж, а само се опитвал да стигне до Украйна. Твърдял, че не знае за кого работи. През 2025 г. Мурильо бе осъден на шест години лишаване от свобода за опит за диверсия.

Руските агенти за еднократна употреба

Разследването е установило, че Мурильо е бил един от поне дузина души, вербувани от „Диос“ за извършване на диверсии в цяла Европа. Такива вербувани често се наричат „агенти еднодневки“ или „агенти за еднократна употреба“. Често те биват наемани чрез интернет и не е необичайно те да не познават нито поръчителите, нито истинските цели на възложените им задачи.

Според експерта по конфликти Кир Джайлс, който е автор на няколко книги за руските военни, Кремъл прибягва все по-често до услугите на такива агенти, след като правителствата на страните от ЕС, в отговор на мащабното руско нахлуване в Украйна през 2022 г., експулсираха множество руски дипломати, заподозрени в шпионаж и дезинформация.

„Това създаде празнина във възможностите на Русия. На нея ѝ беше необходимо време да се намери нов начин за вербуване на случайни хора за извършване на атаки, които понякога изглеждат напълно хаотични“, отбелязва Джайлс. Само през 2024 г. „агенти еднодневки“ извършиха саботажи в няколко страни, сред които срещу търговски център в Полша и магазин „Икеа“ в Литва. В същата поредица от диверсионни актове се нарежда и разкритият опит за нападение с дрон, пълен с експлозиви, на летището Лайпциг/Хале, чиято цел е бил украински товарен самолет.

Заподозрените извършители често не са руски граждани и нямат очебийни връзки с руските специални служби. Сред хората с повдигнати обвинения досега има украински бежанци, дребни престъпници и младежи, опитващи се да изкарат бързи пари.

Руски палежи с кубински отпечатък

Сред възложените от „Диос“ акции през 2024 г. са палеж на складове за строителни материали в Полша, на автобусен парк в Чехия, на предприятие за преработка на отпадъци в Румъния, както и за опожаряване литовско предприятие за оборудване, предназначено за Украйна, става ясно от разследването.

Литовската прокуратура публично свърза тази серия от палежи с руското военно разузнаване. Освен това правоохранителните органи обявиха за международно издирване гражданин на Куба, пребиваващ в Русия. А разследващите журналисти успяха да разкрият, че зад псевдонима „Диос“ се крие кубинският гражданин Оемис Ромагоса Дурути (Oemis Romagoza Durruthy).

Ромагоса е роден в Куба, но от поне 7 години живее в Русия. Там той е преподавал латиноамерикански танци - в град Петрозаводск. Името му фигурира на сайта на тамошното танцово студио „Made in Cuba". През 2022 г. Ромагоса се жени за рускиня, а впоследствие получава руско гражданство.

ДВ не успя да установи кога и при какви обстоятелства той е започнал да работи за руските специални служби. Възможно е Ромагоса да е имал финансови затруднения: през 2023 г. той е взел заеми от различни кредитори, сочат данни от изтекла информация. Няколко месеца по-късно Ромагоса се включва в групи на латиноамериканци във Фейсбук, търсещи работа в Полша или готови да воюват за Украйна. Приблизително по същото време „Диос“ е започнал да поства в Телеграм обяви за набиране на кадри.

Руската диверсионна дейност продължава

Не е ясно дали „Диос“ е продължил да вербува хора и да организира нови атаки след септември 2024 г. Руската диверсионна дейност в цяла Европа обаче продължава. Само през август в Латвия бяха арестувани двама души, заподозрени за палеж на предприятие в Талин, което доставя на Украйна безпилотни военни апарати. А Полша съобщи за пожари в още два обекта, където се произвеждат компоненти за дронове и хеликоптери. Властите и на двете държави подозират, че зад тези действия стои Русия.

„Изглежда, че все още има хора, които са или доста наивни, или обсебени от жажда за печалба и мотивирани от финансовото възнаграждение за подобна дейност“, отбеляза експертката по разузнаването Рихтерова.

Най-малко девет вербувани от Ромагоса агенти за еднократна употреба са вече задържани. Двама от тях вече изтърпяват наказание лишаване от свобода за срок от шест до осем години - за опит за диверсия или терористичен акт. Останалите в момента очакват съдебен процес.

Междувременно европейските власти продължават да издирват Ромагоса, който навярно все още се намира в Русия. През април танцовото студио „Made in Cuba“ публикува видео, на което той води урок по салса. Приблизително по същото време Ромагоса се е присъединил към поне още две Фейсбук групи за латиноамериканци, търсещи работа в Полша. Разследващият екип изпрати няколко запитвания до Оемис Ромагоса Дурути, на които той досега не е реагирал.