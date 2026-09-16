Свят

Монахът от Търново, който станал митрополит на Москва: Историята на свети Киприян

На тази дата православната църква почита паметта на света Евфимия и свети Киприян, митрополит Киевски и Московски

16 септември 2026, 07:41
Снимката е илюстративна: Москва
Снимката е илюстративна: Москва   
Източник: IStock
  • На 16 септември православната църква почита света великомъченица Евфимия, която отказала да се отрече от християнската си вяра и била подложена на жестоки мъчения.
  • Почита се и свети Киприян, митрополит Киевски и Московски, роден в Търново около 1330 г. и ученик на Теодосий Търновски.
  • Киприян ръководил църквите в Киев и Москва, а според житието му през 1395 г. оттеглянето на Тамерлан от руските земи било свързано с пренасянето на чудотворната Владимирска икона на Богородица.

Честваме паметта на света великомъченица Евфимия и на свети Киприян, митрополит Киевски и Московски.

Света Евфимия живяла по времето на император Диоклетиан. Родена в град Халкидон в семейство на християни, тя отрано била възпитана в християнските добродетели. Нейната преданост на вярата в Христос проличала при поредното гонение на християните. Евфимия и много други християни не се подчинили на заповедта да принасят жертви на езическите божества. Затова била заловена и хвърлена в затвора.

По всякакъв начин се опитвали да я склонят да се отрече от вярата си и да се поклони на идолите. Палачите безмилостно измъчвали Евфимия и накрая я хвърлили на дивите зверове, които я разкъсали.

Свети Киприян бил роден в Търново около 1330 г. Млад постъпил в Килифаревската обител при преподобния Теодосий Търновски, а после отишъл в Света гора. Там се запознал с исихазма и обогатил духовния си живот. Като ученик на свети Теодосий, бил приет на служба в Цариградската патриаршия, а след няколко години патриархът го пратил за свой представител в Киевската митрополия, тогава подчинена на Цариград.

През 1375 г. славянинът Киприян бил ръкоположен за Киевски митрополит. Отличавал се със свят живот и голяма начетеност, преуспявал в духовните подвизи. От 1380 г. станал и митрополит на Москва, и на цяла Русия. Въпреки враждата между князете на Киев и Москва, Киприян с кротост и мъдрост успял да ръководи църквите в двете отделни княжества. Когато през 1395 г. хан Тамерлан нападнал руските земи, Киприян като своя събрат свети патриарх Евтимий, организирал защитата на Москва и повдигал духа на населението. Тогава в Москва била донесена от град Владимир чудотворната икона на Света Богородица, а разколебаният хан оттеглил войските си. Затова Киприян още приживе бил почитан от руския народ като чудотворец. Упокоил се в мир на 16 септември 1406 г.

Източник: БТА, Проф. Иван Желев    
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