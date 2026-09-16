Кола с три 19-годишни момичета самокатастрофира край Малки чифлик, има ранени

Две 19-годишни момичета са настанени в болница след тежка самокатастрофа край село Малки чифлик.

Водачката е 19-годишна от Горна Оряховица; пробите ѝ за алкохол и наркотици са отрицателни.

Движението по главния път София – Варна е възстановено; по случая се води досъдебно производство.

Три жени бяха откарани в Спешна помощ - Велико Търново след тежък инцидент на главния път София - Варна. Произшествието е станало около 22:00 часа снощи в района на село Малки чифлик.

По данни на Областната дирекция на МВР - Велико Търново, лек автомобил, управляван от 19-годишно момиче от Горна Оряховица и движещ се в посока към областния град, е самокатастрофирал.

В превозното средство са пътували още две нейни връстнички - на 19 години от село Джулюница и от София. След преглед в Спешна помощ, двете спътнички са настанени за лечение в търновската болница, като предстои момичето от София да бъде транспортирано за последващо лечение в столицата.

На място водачката е изследвана за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите от пробите са отрицателни.

Снощи за кратко пътят остана затворен за товарни автомобили, а леките коли се пропускаха поетапно. Към момента движението се осъществява нормално. Причините за произшествието са в процес на изясняване, като по случая вече е започнато досъдебно производство.