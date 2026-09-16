Неочаквани разкрития за новия аятолах на Иран: Бил фен на Кристофър Нолан

Плакат с ликовете на покойния върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей (вляво) и неговия син и настоящ върховен лидер Моджтаба Хаменей в предградие в ливанската столица Бейрут.

Ш ест месеца след като наследи баща си, Моджтаба Хаменей няма нито една обществена проява, но семейството на покойната му съпруга го описва пред държавни медии като киноман, запознат с Кристофър Нолан, с интерес към стартъпи и когнитивни науки, който усърдно учи английски език.

Шест месеца след началото на мандата си като аятолах на Иран, Моджтаба Хаменей не е давал публични интервюта и не се е появявал на нови снимки, но семейството на покойната му съпруга го представя като любител на киното, пише Euronews.

Фаридедин Хадад Адел, брат на Захра Хадад-Адел, която беше убита заедно с аятолах Али Хаменей на 28 февруари при американско-израелския удар срещу резиденцията на върховния лидер, описва своя зет в интервюта, препубликувани от близката до държавата иранска преса.

Той описа Моджтаба Хаменей като човек с широки интереси, обхващащи технологиите, стартъпите, психологията, когнитивните науки и киното, и заявява, че той е запознат с творчеството на британския режисьор Кристофър Нолан.

„За разлика от Али Хаменей, той не си пада по литературата, но гледа много филми“, казва Хадад Адел.

Тайебе Махрузаде, майката на Захра, заявява в коментари, препубликувани от иранските медии през юни, че преди да поиска ръката на дъщеря ѝ, Моджтаба Хаменей е взел сертификат по английски език TOEFL и е бил много усърден в изучаването на чужди езици.

Скромен живот, скромно облекло

Хадад Адел казва също, че зет му е прекарал около 25 години в работа за структурите за сигурност, военни и политически позиции редом до Али Хаменей.

Той датира това от май 1997 г., когато реформисткият кандидат Мохамад Хатами спечели президентските избори срещу кандидата, подкрепян от канцеларията на аятолаха - събитие, останало в историята на Иран като началото на ерата на реформите.

Впоследствие Али Хаменей и институциите под негов контрол работиха за блокиране на законодателната програма на реформисткото правителство, Хатами по-късно заяви, че администрацията му е била изправена пред криза на всеки девет дни.

Семейството описва Моджтаба Хаменей и като човек, който живее скромно, облича се просто и спи малко. Тези подробности не могат да бъдат независимо потвърдени.

Представянето на скромен начин на живот беше редовна черта в медийното отражение на прорежимните медии за Али Хаменей през десетилетията му на власт, използвана за дистанциране на ръководството от обвинения в корупция и за демонстриране на лоялност към ценностите на революцията от 1979 г.

Сега Моджтаба Хаменей е съзнателно представян като духовник с корени в религиозните среди и структурите за сигурност, който същевременно остава в крак с модерната култура - човек, запознат с английския език, холивудското кино и технологиите, но без да е в конфликт с политическия ред на Ислямската република.

56-годишният Моджтаба Хаменей беше назначен за аятолах от Събранието на експертите на 8 март, девет дни след като оцеля при удара, отнел живота на баща му и съпругата му. Той се жени за Захра Хадад-Адел през 1999 г.

Неговият тъст, Голам-Али Хадад-Адел, е влиятелен консервативен политик, който е бил председател на парламента и съветник на Али Хаменей.