България

В края на века българите ще бъдем под 5 млн. души, сочат данни на Евростат

Как от най-възрастните ще се превърнем в най-младите европейци?

16 септември 2026, 09:43
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  • Според прогнозата на Евростат населението на България ще падне под 6 млн. души след около 10 години и под 5 млн. след три десетилетия, като до 2100 г. се очаква спад с около 28% спрямо днес.
  • Парадоксално, в края на века българите се очаква да имат най-ниската средна възраст в ЕС - около година по-висока от сегашната, докато средната възраст на европейците ще нарасне с близо 7 години.
  • Намаляването на смъртността и положителната нетна миграция ще ограничават демографския спад; раждаемостта също ще намалее, но по-бавно - до около 41 хил. раждания годишно спрямо 51 хил. сега.

Българите ще намалеят най-драстично до 2060г.

От едни от най-възрастните европейци в края на века българите ще бъдем най-младите от всички. Прогнозата правят от европейската статистика, като добавят още, че населението на континента ще намалее с общо една десета, а в България - с 1 милион и 800 хиляди души, предава NOVA.

Евростат изнесоха данните само преди няколко дни в опит да предположат как ще изглежда демографската карта на Европейския съюз през следващите години чак до края на века. Според тях след 10 години, населението в България ще падне под 6 милиона души. В момента сме малко по-малко от 6 милиона и половина. След още 30 години пък, ще намалеем до под 5 милиона. През следващите десетилетия до края на века, ще продължим да се топим, но вече доста по-бавно.

Източник: NOVA

Такава обаче ще бъде съдбата на целия Европейски съюз. Гражданите му ще намаляват все повече, като през предпоследната година на този век те ще слязат под бариерата от 400 милиона. В момента, на територията на общността живеят общо 452 милиона души.

Източник: NOVA

Всички ще загубят население, с изключение на 9 държави. Първите пет, които през 2100 г. ще са увеличили населението си с най-много в сравнение с днес. Впечатление прави, че процентите на първите две държави са значително по-големи от тези на следващите, но фактът, че става въпрос за микродържави като Люксембург и Малта, може би донякъде обяснява това. Следват ирландците, които ще са с 15% повече и шведите с 10%. Увеличението при останалите се прогнозира да бъде с по няколко процента.

Източник: NOVA

Останалите държави, които ще се топят са по-голямата част и ни засягат пряко, защото в това число попадаме и ние. Най-голям дял от днешното си население ще загубят Латвия и Литва, като намалеят с една трета. Почти с толкова и Полша, а Гърция с 30%. На петата позиция сме ние - с 28% по-малко българи в края на века, според прогнозата на Евростат. 

Източник: NOVA

Страната ни е в дъното на класацията за средна възраст. Делим предпоследното място с Португалия и средна възраст на населението 47,3 години. По-висока тази възраст е единствено в Италия, където дори надминава 49 години. Непосредствено преди нас пък са гърците.

През 2100 година обаче прогнозата обръща тази класация с главата надолу. И от предпоследни ставаме първи. Така българите се очертават да бъдат най-младото население в Европейския съюз в края на века, като след нас се нареждат държави като Нидерландия и Германия.

Източник: NOVA

Средната възраст на българина ще бъде с една година по-висока от тази в момента. Просто тази на средностатистическия европеец ще се увеличи с много повече. Той ще остарее с близо 7 години.

Но освен това и други фактори влияят на този все още неслучил се парадокс. След леко увеличение, което ще се задържи около 15 години, най-накрая смъртността в България ще започне да спада. И през 2100 г. тя ще бъде почти наполовина - от близо 100 хил. души годишно, каквато е сега, до около 55 хил. тогава.

Раждаемостта също ще спада, но изключително бавно. Предвид, че населението се предвижда да бъде дори под 5 милиона, родените деца у нас ще бъдат 41 хил. на фона на 51 хил. сега.

Източник: NOVA

Още един фактор е нетната миграция. Получаваме я от разликата между напусналите страната и чужденците, приели я за свой нов дом. Когато напусналите са по-малко от пристигналите да живеят в нея, тогава тя е положителна. От няколко години у нас се случва именно това.

След спад през следващите 4-5 години тя отново ще започне да расте и да допринася все повече за броя, а в случая и за средната възраст на българското население. Поне до края на периода, за който се отнася тази прогноза.

Източник: NOVA    
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