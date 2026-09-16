Докато баща им е зад решетките: Близначките на Шон „Диди“ Комбс омаяха Ню Йорк

Д ъщерите близначки на рапъра Шон „Диди“ Комбс - Д’Лила и Джеси Комбс - се превърнаха в атракцията на Седмицата на модата в Ню Йорк. 19-годишните сестри дефилираха хванати за ръка преди ревюто на LaQuan Smith за пролет/лято 2027 в Манхатън, съобщи Page Six.

В синхрон с близнашкия си стил, момичетата носеха почти идентични рокли с дълбоки деколчета — Д’Лила бе заложила на страстно червено, а Джеси на класическо черно. Визията им бе допълнена от златни чанти, падащи обеци и ниски конски опашки.

Различна пътека от престъпленията на баща им

Появата им на червения килим идва точно в момента, когато двете подготвят лансирането на собствения си моден бранд 12TWINTY1. Проектът е в развитие от три години, а момичетата подчертават, че искат да изградят собствено име, независимо от медийната буря около известния им баща, който в момента излежава присъда за трафик на хора с цел проституция.

Sean ‘Diddy’ Combs’ twin daughters match in minis at NYFW as rapper remains in prison https://t.co/oMvjXWFzdd pic.twitter.com/dSj8Wf8EAf — New York Post (@nypost) September 15, 2026

„Неговите медийни изяви са си негови, нашите са си наши. Нашият път е различен. Опитваме се да останем позитивни и сме фокусирани върху това, което градим“, споделя Д’Лила.

Сестрите допълват, че са наследили любовта си към модата от баща си и от покойната си майка — моделът Ким Портър, която почина внезапно през 2018 г. Въпреки че е в затвора, рапърът продължава да ги съветва по телефона за бизнеса. „Той много се гордее с нас и често ни дава насоки“, разкрива Джеси.

Шон „Диди“ Комбс остава зад решетките

През октомври 2025 г. Шон Комбс бе осъден на 4 години и 2 месеца затвор. В момента музикалният магнат излежава присъдата си във федералния затвор „Форт Дикс“ в Ню Джърси, като очакваната дата за освобождаването му бе изместена за февруари 2028 г.