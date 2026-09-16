САЩ предупредиха гражданите си да избягват пътувания до Саудитска Арабия

Посолството на САЩ в Саудитска Арабия предупреди американските граждани да избягват пътуванията до страната заради повишени рискове.

Като заплахи са посочени ирански дронове и ракети, които могат да застрашат американски интереси.

Дипломатическото представителство призова американците да не пътуват към границата с Йемен заради терористичната опасност.

САЩ призоваха гражданите си да напуснат Близкия изток

Посолството на САЩ в Саудитска Арабия предупреди днес американските граждани да избягват пътувания до Саудитска Арабия заради рисковете, идващи от Иран и йеменските бунтовници хуси, предаде Франс прес.

В изявление на посолството се казва, че има риск от "ирански дронове и ракети, застрашаващи американските интереси".

"Не пътувайте към границата с Йемен заради терористична опасност", призова американското дипломатическо представителство.

The Holy City of Mecca Is Attacked, the Mecca Alliance Remains Silent



Saudi Arabia says its air defenses intercepted and destroyed a Houthi drone south of Mecca before it entered the holy city's restricted airspace. The Houthis deny that Mecca was the target.



The announcement… pic.twitter.com/574V4e6l89 — Control Threat (@ControlThreat) September 16, 2026

Припомняме, че по-рано днес стана ясно, че противовъздушната отбрана на Саудитска Арабия е прехванала и унищожила дрон на йеменските бунтовници хуси, преди да навлезе в забраненото въздушно пространство на град Мека. Това заяви предвожданата от Саудитска Арабия коалиция в Йемен, предаде Ройтерс.

Говорителят на коалицията Турки ал Малки заяви, че това е вторият опит на хусите да атакуват свещения за мюсюлманите град. Първият такъв случай беше през юли 2017 г., когато, според коалицията, бе изстреляна балистична ракета.

Коалицията каза още, че сигурността на двете свещени джамии (в Мека и Медина) са червена линия за нея и че тя ще предприеме необходимите действия срещу хусите.

Тайните на защитата на Мека и свещените места

Йеменските бунтовници хуси отрекоха да са атакували свещения за мюсюлманите град Мека.

Те окачествиха като "лъжа" обвиненията в този смисъл на военната коалиция, водена от Саудитска Арабия.

"Обвиненията за предполагаема атака срещу Мека са стара лъжа, която е била използвана и преди и на която никой вече не вярва", заяви в социалната платформа "Екс" представителят на хусите Хазм ал Асад.