България

Чешкият премиер на визита в София

В делегацията са включени около 20 представители на бизнеса от водещи компании в Прага

16 септември 2026, 08:22
„Красно село“ протестира срещу строежа на детска градина върху зелена площ

„Красно село“ протестира срещу строежа на детска градина върху зелена площ
Президентът Илияна Йотова е на посещение в Страсбург

Президентът Илияна Йотова е на посещение в Страсбург
Камион за смет се запали в София

Камион за смет се запали в София
Протест в София иска оставката на Румен Радев

Протест в София иска оставката на Румен Радев
Радев: Трябва час по-скоро да градим скоростни пътища

Радев: Трябва час по-скоро да градим скоростни пътища
Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”

Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”
Общо 24 инициативни комитета и 8 партии се регистрираха за президентските избори

Общо 24 инициативни комитета и 8 партии се регистрираха за президентските избори
Протест на студенти блокира центъра на София

Протест на студенти блокира центъра на София

М инистър-председателят Румен Радев ще се срещне с премиера на Чехия Андрей Бабиш, който пристига днес на официално посещение в България по покана на своя български колега, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Двамата ще обсъдят възможностите за задълбочаването на двустранното партньорство, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред. 

От 10:50 ч. с официална церемония на пл. „Св. Александър Невски“ премиерът Радев ще посрещне Бабиш. 

По-късно в Министерския съвет Румен Радев и Андрей Бабиш ще имат среща „на четири очи“, след което ще ръководят пленарните разговори между официалните делегации на двете страни. Около 12:40 ч. двамата правителствени ръководители ще направят изявления пред представителите на медиите. 

В 13:20 ч. двамата премиери ще открият българо-чешки бизнес форум в хотел „Хаят“. В присъствието им ще бъдат подписани и двустранни документи. 

В началото на юли в Анкара премиерът Румен Радев обсъди с премиера на Чехия Андрей Бабиш потенциала за разширяване на двустранното сътрудничество в сферата на отбраната и енергетиката. Разговорът се проведе в рамките на Срещата на върха на НАТО в турската столица. 

Източник: БТА, София Господинова    
Румен Радев Андрей Бабиш Официално посещение България Чехия Двустранно партньорство Бизнес форум Енергетика Отбрана Министерски съвет НАТО
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Суровата сметка за отоплението: Климатик, парно или термопомпа е най-изгодно тази зима

Суровата сметка за отоплението: Климатик, парно или термопомпа е най-изгодно тази зима

САЩ предупредиха гражданите си да избягват пътувания до Саудитска Арабия

САЩ предупредиха гражданите си да избягват пътувания до Саудитска Арабия

Хеликоптер на телевизионен канал се разби край Лос Анджелис, има загинали

Хеликоптер на телевизионен канал се разби край Лос Анджелис, има загинали

Зеленски разкри: Руски дронове атакували Молдова, докато президентският му самолет бил там

Зеленски разкри: Руски дронове атакували Молдова, докато президентският му самолет бил там

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
13 умни породи кучета, които се учат изненадващо бързо

13 умни породи кучета, които се учат изненадващо бързо

dogsandcats.bg
Камион за смет се запали в София
Ексклузивно

Камион за смет се запали в София

Преди 11 часа
Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”
Ексклузивно

Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”

Преди 13 часа
Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул
Ексклузивно

Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул

Преди 10 часа
Украйна започна контраофанзива в Донецка област
Ексклузивно

Украйна започна контраофанзива в Донецка област

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как кубински учител по танци е организирал саботажи за Русия

Как кубински учител по танци е организирал саботажи за Русия

Свят Преди 25 минути

Кубинец е организирал поредица от палежи в поне четири държави от ЕС, действайки по поръчение на руските спецслужби

Снимката е илюстративна: Москва

Монахът от Търново, който станал митрополит на Москва: Историята на свети Киприян

Свят Преди 1 час

На тази дата православната църква почита паметта на света Евфимия и свети Киприян, митрополит Киевски и Московски

Чихуахуа

Дивият звяр в джоба: Учени откриха гени на койот в породата чихуахуа

Любопитно Преди 2 часа

Повечето от днешните домашни породи кучета са с европейски произход, но чихуахуа са успели да запазят някои фрагменти от своя произход от „Новия свят“

.

Завладя ли ви ИИ манията по 80-те? Ето скритата екологична цена, за която никой не говори

Любопитно Преди 2 часа

Завладяващите ретро снимки от 80-те, генерирани с изкуствен интелект, се превърнаха в хит в мрежата. Но каква е екологичната цена и колко ресурси изразходват сървърите за нашите секунди забавление?

Си Цзинпин

Двойният страх на Китай от изкуствения интелект

Свят Преди 2 часа

Пекин разкри опасенията си за непредвидимите рискове от изкуствения интелект, включително за оцеляването на управляваната от десетилетия еднопартийна система, на фона на съпротивата както в САЩ, така и в Китай срещу призивите за забавяне на развитието на индустрията

,

Жена отслабна със 70 кг и спаси два човешки живота

Любопитно Преди 2 часа

Трогателната история на Ринат, която свали 70 кг, за да дари бъбрек на съпруга си. Последна промяна в плана доведе до кръстосана трансплантация, спасила два човешки живота.

Слънцето се завръща в сряда: Градусите скачат до 28°

Слънцето се завръща в сряда: Градусите скачат до 28°

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Съд пусна под гаранция петима от задържаните за митнически измами

Съд пусна под гаранция петима от задържаните за митнически измами

България Преди 9 часа

Отчетено е обстоятелството, че обвиняемите са с чисто съдебно минало

Цената за САЩ на войната с Иран достигна 38 млрд. долара

Цената за САЩ на войната с Иран достигна 38 млрд. долара

Свят Преди 9 часа

Основният икономически ефект от конфликта е свързан с инфлационния натиск

Облак вулканична пепел блокира летището в Катания

Облак вулканична пепел блокира летището в Катания

Свят Преди 11 часа

Най-активният вулкан в Европа изхвърля пепел от неделя

Трима застреляни край Капалъ чарши в Истанбул

Трима застреляни край Капалъ чарши в Истанбул

Свят Преди 12 часа

Полицията е задържала заподозрян на мястото на стрелбата

Полша загуби 230 млн. долара в сделка с крипто за петрол

Полша загуби 230 млн. долара в сделка с крипто за петрол

Свят Преди 13 часа

Orlen в крайна сметка се е отказала от договорите

Урсула фон дер Лайен: Засилваме натиска върху Русия

Урсула фон дер Лайен: Засилваме натиска върху Русия

Свят Преди 13 часа

Урсула фон дер Лайен: Русия ще се убеди, че нашата решимост само се засилва

Намалиха присъдата на мъж, убил приятелката си

Намалиха присъдата на мъж, убил приятелката си

България Преди 14 часа

Апелативният съд във Варна реши, че наказанието е несправедливо тежко и необосновано

След скандал смениха зам.-директора на МВР - Габрово

След скандал смениха зам.-директора на МВР - Габрово

България Преди 14 часа

Комисар Николай Ангелов е новият заместник-директор на ОДМВР-Габрово

Русия предупреди западните политици за визитите в Киев

Русия предупреди западните политици за визитите в Киев

Свят Преди 14 часа

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова направи това изявление

Всичко от днес

От мрежата

Ваканцията свърши, но кучето ви още се държи странно – защо?

dogsandcats.bg

13 плюса и минуса на Шиба Ину

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Малума стана баща за втори път и показа малкия Орион

Edna.bg

Дневен хороскоп за 16 септември, сряда

Edna.bg

Пътят от класната стая до офиса: Защо България е сред лидерите в ЕС по младежка безработица?

Nova.bg

Илияна Йотова заминава на работно посещение в Страсбург

Nova.bg