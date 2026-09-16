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Краят на „черния правоъгълник“ у дома: Как технологията се превърна в част от интериора и изкуството

16 септември 2026, 10:44
Краят на „черния правоъгълник“ у дома: Как технологията се превърна в част от интериора и изкуството
Източник: Samsung

М есеци наред избираме дамаската на дивана, изпипваме нюанса на стените и подбираме естествено дърво, камък и осветление. Всичко е балансирано до последния детайл... до момента, в който в центъра на хола не застане той: гигантският, студен черен правоъгълник. Колкото и изчистен да е дизайнът му, в минутата, в която екранът изгасне, той се превръща в просторно черно петно, което „убива“ цялата хармония на стаята.

Това естетическо несъответствие е причина през последните години интериорният дизайн и индустрията за потребителска електроника да претърпят фундаментален обрат. Проучванията върху пазарните нагласи и потребителското поведение показват ясна тенденция: купувачите вече не поставят на първо място единствено размера или техническите характеристики, а търсят т.нар. „Quiet Tech“ (тиха технология). Това са устройства, проектирани да се интегрират дискретно в архитектурата на пространството, вместо да доминират в него. Търсят се решения, които не са натрапчиви и не дразнят, включително, когато са изключени – представете си „черното петно“, които ви „гледа“ от стената, докато лежите на дивана и слушате музика или докато седите на бюрото и се е опитвате да се концентрирате върху задачите си в „домашния офис“.

В отговор на тези анализи и променящи се нужди се ражда концепцията зад Samsung The Frame - инженерно и дизайнерско решение, което трансформира класическия телевизор от статичен уред в гъвкава дигитална галерия.

От черен екран към жива галерия

Основната промяна в The Frame Pro се случва в момента, в който натиснете бутона за изключване. Вместо да се превръща в тъмно отражение, екранът преминава в Art Mode. В този режим дисплеят започва да прожектира произведения на изкуството или лични фотографии, сливайки се естествено с останалата част от декора.

За да бъде тази илюзия пълна, ключова роля играе технологията Glare Free. За разлика от стандартните гланцирани екрани, при които слънчевите отблясъци или светлината от лампите издават технологичния произход на изображението, матовият дисплей тук пречупва светлината. Резултатът е повърхност, която визуално пресъздава текстурата на истинско маслено платно.

Сменяемите магнитно прикрепващи се рамки надграждат тази идея – те могат лесно да бъдат подменени спрямо цветовата палитра на стаята, подобно на начина, по който сменяме акцентните текстили у дома според сезона.

Изкуството като част от ежедневния ритъм

Анализите на съвременния начин на живот показват, че достъпът до визуално изкуство у дома има пряко отношение към намаляването на ежедневния стрес. Чрез платформата Samsung Art Store потребителите получават достъп до селекция от над 5000 произведения от световноизвестни музеи и галерии, превръщайки телевизора в активен елемент от средата:

  • Сутрешен ритъм

Неутрален природен пейзаж или графична скица, които внасят спокойствие с първото кафе.

  • Социален контекст

При гостуване на приятели екранът може да покаже класически шедьовър като „Целувката“ на Климт или „Звездна нощ“ на Ван Гог - акцент, който естествено поражда разговор.

  • Интелигентен контекст

Вграденият асистент Samsung Vision AI Companion разпознава показваното съдържание и може бързо да даде художествения контекст и историята зад дадена творба, ако някой от гостите прояви интерес.

Samsung
Samsung Източник: Samsung

Инженерното решение за минималистичен дом: The Frame Pro

Данните от архитектурни проучвания сочат, че визуалният хаос около кабелите е сред основните пречки за постигане на хармоничен минимализъм в съвременните жилища. При The Frame Pro този казус е решен чрез технологията Wireless One Connect Box.

Модулът позволява всички външни устройства да бъдат свързани извън полезрението - в шкаф или на разстояние до 10 метра от самия телевизор при подходящи условия. По този начин към самия екран на стената не висят кабели, което запазва чистотата на интериорната линия.

Зад елегантния профил стои технологията NeoQLED 4K с процесор NQ4 AI Gen3, гарантираща, че когато устройството се използва по предназначение за гледане на филми или спорт, качеството на картината, AI мащабирането и динамичният диапазон отговарят на най-високите технологични стандарти.

Samsung
Samsung Източник: Samsung

Естествена адаптация в различни интериорни концепции

Вместо да налага собствен индустриален дизайн, The Frame Pro е проектиран да следва архитектурната логика на пространството:

  • Топла и традиционна среда

В интериори с преобладаващо естествено дърво, релефни тъкани и уютни тонове, сменяемата рамка на телевизора – според избрания цвят и стил на рамката – допълват например класическо цветно платно (като „Водни лилии“ на Моне), омекотяват присъствието на техниката и я превръщат в естествена част от обзавеждането.

  • Скандинавска и натурална естетика

В пространства с неутрални цветове, лен и камък, матовият екран с прожектиран планински или горски пейзаж действа като допълнителен, рамкиран прозорец към природата.

  • Модерен минимализъм

В изчистените и строги домове липсата на видими кабели около The Frame Pro оставя стените празни и организирани. Дискретен морски пейзаж или японска графика („Голямата вълна край Канагава“) внасят точната доза дълбочина без излишен декор.

  • Артистичен и еклектичен дом

При пространствата с т.нар. „галерийна стена“ - където се събират множество рамкирани лични снимки, илюстрации и плакати - телевизорът просто се закача плътно до стената между тях. Настанен сред останалите рамки, той губи визията си на уред и се превръща в още една картина от личната колекция.

Samsung
Samsung Източник: Samsung

Технологиите като част от личното пространство

Световните анализи в сектора на електрониката потвърждават: бъдещето на домашните технологии вече не се измерва единствено в размери и херци, а в способността на устройствата да се адаптират към архитектурата и начина на живот на човека.

The Frame и The Frame Pro демонстрират именно този преход - от масивна кутия, която заема място, до стилен визуален елемент, който обогатява средата у дома.

Източник: Samsung     
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