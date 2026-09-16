България

„Красно село“ протестира срещу строежа на детска градина върху зелена площ

Жители са събрали над 1200 подписа и настояват проектът да бъде преместен на друго място

16 септември 2026, 08:27
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  • Жители на „Красно село“ отново протестират срещу плановете за детска градина върху зелена площ, известна като „поляната с бабуната“, и настояват проектът да бъде преместен.
  • Столичната община потвърждава, че теренът е предвиден за детска градина с четири групи, като според нея пешеходният достъп през него ще бъде запазен.
  • Протестиращите са събрали над 1200 подписа и настояват за среща с общината, като според тях недостигът на места за детски градини е по-сериозен в „Манастирски ливади“.

Протест в столичния квартал „Красно село“

Ново напрежение в столичния район „Красно село“ заради плановете за строеж на детска градина върху зелена площ. Жители отново излизат на протест и настояват проектът да бъде преместен на друго място. 

„Миналата година съвсем случайно научихме от кмета на „Красно село“, че предстои поляната с бабуната да бъде застроена с детска градина, от което тръгнаха нашите протестни действия“, разказват жители в ефира на NOVA.

Според протестиращите между районната и Столичната община има разминаване в информацията за бъдещето на зелената площ. Жителите твърдят, че от районната администрация са им заявили, че до нея не достига достатъчно информация от Столичната община.

От Столичната община, според протестиращите, са посочили, че на терена все пак ще бъде изградена детска градина. Тя ще бъде с четири групи, а пешеходният достъп през терена ще бъде запазен.

По думите на жителите първоначалният план е предвиждал именно премахване на пътеката покрай оградата на училището, която е основна пешеходна връзка между бул. „Бъкстон“ и 20-та поликлиника.

„Ние просто си искаме зеленото пространство“, категорични са протестиращите.

До момента те са събрали над 1200 подписа в подкрепа на искането теренът да остане зелена площ. Жителите настояват и за среща с общината и заявяват, че са готови да обсъдят възможни решения.

По думите им проблемът с недостига на места в детските градини не е толкова в „Красно село“, колкото в „Манастирски ливади“.

Позицията на Столичната община е, че площта ще бъде превърната в детска градина. Докато се подготвя и реализира проектът, теренът ще бъде използван като двор за 142-ро и 203-то училище, тъй като в техните дворове в момента се извършват ремонтни дейности.

Източник: NOVA    
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