Николай Младенов призова ООН да принуди „Хамас“ да се разоръжи

В ърховният представител на Съвета за мир за ивицата Газа Николай Младенов призова вчера Съвета за сигурност на ООН да използва "всички средства, с които разполага" за оказване на натиск върху палестинското движение "Хамас" да се разоръжи, като предупреди, че всеки акт на насилие в палестинската територия заплашва да разруши примирието, предаде Асошиейтед прес.

Младенов заяви, че Израел също трябва да спазва задълженията си по действащото от октомври миналата година примирие, като изтъкна убийствата на палестинци и ограниченията върху доставките на хуманитарна помощ.

"Изборът пред "Хамас" и Израел е или "влошаващо се статукво", или ново начало за палестинците, които сега "чакат в отчайващи условия", каза той и допълни: "Няма трети вариант. Никога не е имало и хората в Газа не бива да бъдат карани да чакат, докато някои се преструват, че има такъв".

Младенов разшири първия доклад на Съвета за мир, в който се казва, че основната пречка за пълното прилагане на примирието остава отказът на "Хамас" да приеме проверено и проследено предаване на оръжията, да се откаже от принудителния контрол и да даде възможност за истински преход към цивилно управление в Газа.

"Хамас" в свое изявление разкритикува новия доклад и заяви, че той пренебрегва неспазването на условията на примирието от страна на Израел.

Палестинската въоръжена групировка иска разоръжаването да бъде обвързано с изтегляне на израелските войски. След влизането в сила на примирието израелската армия разшири контрола си върху Газа и сега контролира около 60% от територията й., припомня АП.

Младенов каза, че ако Израел и "Хамас" откажат да приемат пътната карта за прилагане на мирния план на Тръмп, Съветът за мир ще обсъди начини за предоставяне на хуманитарна помощ и насърчаване на възстановяването в територията.

"Ако не се направи нищо, Газа ще остане разделена, като "Хамас" ще запази административен и военен контрол над 2 милиона палестинци, които може да живеят на по-малко от половината от ивицата Газа и вероятно ще принудени да оцеляват сред руините, зависейки от хуманитарна помощ и без надежда за възстановяване или бъдеще за децата си", предупреди той.

Това е възможно бъдеще, от което израелци, палестинци и целият регион трябва да се страхуват и срещу което всички трябва да се мобилизират, за да избегнат, каза Младенов.

Той подчерта, че предаването и унищожаването на оръжията "ще бъде постепенно, поетапно и ограничено във времето съгласно договорен график" и че оръжията на "Хамас" и други палестински въоръжени групи няма да бъдат предавани на Израел, а на преходната администрация в Газа.

"Тази пътна карта заслужава ясната, последователна и недвусмислена подкрепа на Съвета за сигурност", заяви Младенов.

"Призовавам Съвета да използва всички средства, с които разполага, за да накара "Хамас" да приеме пътната карта без повече забавяне, а Израел - да спазва своите задължения по примирието. Дипломацията трябва да продължи и не може да бъде използвана като извинение за забавяне, докато 2 милиона души чакат в отчайващи условия", заключи той.

Малко след като Николай Младенов представи доклада си пред Съвета за сигурност, ръководителите на три големи хуманитарни организации заявиха пред репортери на ООН, че докладът на Съвета за мир не отразява правдиво обстановката на място в Газа и прикрива реалността, с която палестинците се сблъскват ежедневно въпреки примирието.

Джереми Кониндик, президент на организацията "Рефюджис интернешънъл" (Refugees International), заяви, че най-лесната част от мирния план - осигуряване на пълен и безпрепятствен достъп за хуманитарната помощ, не е била изпълнена.

"Хората в Газа не могат да чакат още брифинги на Съвета за сигурност и още обсъждания в Ню Йорк. Те се нуждаят от действия сега. Те се нуждаят от действия от много време. А международната общност трябва да реши какво всъщност защитава", каза той.