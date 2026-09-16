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Съдът реши: Ким Кардашиян получи 1 евро обезщетение след обира за милиони в Париж

Френският съд сложи край на сагата с обира на Ким Кардашиян от 2016 г. Звездата получи поисканото от нея 1 евро обезщетение, докато травмираният рецепционист на хотела взе над 100 000 евро след нападението на „старците разбойници“

16 септември 2026, 08:56
Съдът реши: Ким Кардашиян получи 1 евро обезщетение след обира за милиони в Париж
Източник: Getty Images

П арижки съд определи обезщетение от едно евро да получи Ким Кардашиян за това, че е станала жертва на въоръжен обир във френската столица през 2016 г. – сума, каквато самата тя е поискала, съобщи АП, като цитира адвокат, ангажиран с делото.

Кардашиян се стреми да продължи напред, след като миналата година съдът призна осем души за виновни за престъплението, което американската риалити звезда описа като „най-ужасяващото преживяване в живота ми“.

Съдът присъди на бивш рецепционист в хотел „Порталес“ (Hotel de Pourtales) сумата от 109 516 евро, съобщи неговият адвокат. Кардашиян е отседнала в същия хотел, когато е станала мишена на престъпната банда.

Рецепционистът заяви, че е останал травмиран от обира на бижута на 2 октомври 2016 г. по време на Седмицата на модата във френската столица. Той беше поискал 550 000 евро за нанесени вреди и лихви. Неговият адвокат Моханд Уиджа приветства решението като победа.

Съдът присъди на хотела 50 000 евро. Симон Бретер, стилистката на Кардашиян, присъствала по време на обира, също ще получи евро - сумата, която самата тя е поискала.

През 2026 г. двама от обирджиите, облечени като полицаи, нахлуват в апартамента ѝ, завързват Кардашиян със свински опашки и тиксо и задигат бижута на стойност над 6 милиона щатски долара, включително диамантен пръстен, който тя е носила същата вечер на ревю на „Живанши“ (Givenchy).

Поради напредналата си възраст обирджиите станаха известни във Франция като „старци разбойници“. Шестима от тях бяха на възраст между 60 и 70 години, когато бяха изправени пред съда по обвинения във въоръжен обир, отвличане, участие в престъпна група и други престъпления.

Поради приспадането на времето, прекарано в предварителния арест, нито един от признатите за виновни не се завърна в затвора. Никой от тях не обжалва присъдата.

В изявление, разпространено след произнасянето на съдебното решение, Кардашиян посочи, че е „дълбоко признателна на френските власти за отстояването на правосъдието по този случай“.

„Това престъпление беше най-ужасяващото преживяване в живота ми, което остави траен отпечатък върху мен и моето семейство. Въпреки че никога няма да забравя случилото се, аз вярвам в силата на личностното израстване и поемането на отговорност и се моля за изцелението на всички. Оставам отдадена на каузата да защитавам справедливостта и да подкрепям справедливата съдебна система“, каза американската риалити звезда и модел цитирана от АП. 

Източник: БТА/Марина Чертова    
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