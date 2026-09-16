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CNN: Руски сателити насочвали ирански ракети срещу бази на САЩ в Близкия изток

Според американски служители и международни разузнавателни източници, цитирани от медията, тези сателити дават на Иран значително предимство в битката срещу САЩ

Надежда Неменски Надежда Неменски

16 септември 2026, 09:46
CNN: Руски сателити насочвали ирански ракети срещу бази на САЩ в Близкия изток
Източник: iStock/GettyImages

Ч етиринадесет елитни руски шпионски спътника, събиращи разузнавателни данни от цялото земно кълбо, са прелетели над американската въздушна база „Принц Султан“ край Рияд в Саудитска Арабия само два дни преди голяма иранска атака на 27 март, съобщава Си Ен Ен (CNN) в свое разследване.

Според американски служители и международни разузнавателни източници, цитирани от медията, тези сателити дават на Иран значително предимство в битката срещу САЩ. Те улавят не само външния вид на американските военни обекти, но разкриват и тяхното вътрешно функциониране.

Две от американските длъжностни лица потвърждават наличието на доказателства, че спътниците предават разузнавателни данни обратно на Техеран, подпомагайки реализирането на по-прецизни удари.

Спътниковата активност се развива на фона на значително разширеното военно сътрудничество между Русия и Иран, при което Москва предоставя спътникови изображения, данни за прихващане на цели и модернизирани оръжейни технологии.

Данните от руските космически апарати пораждат сериозно безпокойство. Времето и последователността на тяхното преминаване са осигурили достъп до широк спектър от информация за американското съоръжение, в което САЩ поддържат стратегическо присъствие от десетилетия.

Според източниците руските спътници са изиграли ключова роля в ударите от 27 март, които нанесоха сериозни щети на базата и раниха 12 американски военнослужещи.

Анализът на орбиталните данни, проследяването на спътниците и оценката на тяхната видимост над обектите от интерес са извършени с помощта на експертите по космически технологии от Project Aurora и Kayhan Space. Анализът показва, че два дни преди атаката космическите апарати са се движили в перфектна последователност с идеален изглед за събиране на богати, мултисензорни данни.

В тази група от 14 спътника влиза апаратът „Космос 2573“, който заснема задълбочени и детайлни спътникови изображения от военен клас. Осем от спътниците са радиоразузнавателни и прихващат радио и радарни емисии, което позволява локализирането на системите за противовъздушна отбрана, способни да свалят пристигащите ракети. Два са инфрачервени спътника, улавящи топлинните сигнатури от ракетните пускови установки. Останалите три са спътници с радар със синтезирана апертура (SAR), които виждат през облаци и тъмнина и маркират физически промени. По този начин се вижда къде е преместен даден подвижен актив с висока стойност.

Благодарение на тази система е установено новото местоположение на американската Система за авиобазирано предупреждение и контрол (AWACS), определяна като очите на Америка в небето над Близкия изток. Самолетът AWACS не е бил паркиран на довоенната си позиция, но на 27 март Иран успява да го унищожи.

Този летателен апарат е на стойност стотици милиони долари и се заменя изключително трудно. Източниците посочват, че мащабът на щетите по базата и точността на ударите биха били почти невъзможни без руското сателитно разузнаване.

Предоставените от Русия данни за насочване биха могли да позволят на Иран да разбере по-добре местоположението и придвижването на американските военни активи, което поражда притеснения относно бъдещи атаки срещу бази, командни центрове, логистични хъбове и военноморска инфраструктура. Институтът за изследване на войната (ISW) предупреждава, че руската спътникова поддръжка и подкрепата при прихващането на цели могат да направят иранските атаки с дронове значително по-сложни и усъвършенствани.

Случаят в базата „Принц Султан“ не е изолиран инцидент. Въпреки че сред американските служители съществува известен дебат относно точното измерение и последиците от руската подкрепа, източниците подозират, че руските спътници са предоставили на Иран информация за насочване още няколко пъти в хода на войната, включително за обект на ЦРУ в саудитската столица.

Експертът от King's College д-р Науаф Обейд заявява пред репортера на CNN Тамара Киблави, че войната не би стигнала до настоящата си ситуация без уникалните възможности, предоставени от руснаците на иранците.

Според експерти една от причините Русия да помага на Иран, въпреки че Москва нарича тези твърдения като фалшиви новини, е фактът, че САЩ работят с Украйна по подобен начин чрез споделяне на разузнавателна информация за подкрепа на аналогични удари.

Науаф Обейд описва това сътрудничество като руско отмъщение с лихвите, което има сериозни последици както за позицията на САЩ в региона, така и за цялостната архитектура на сигурността в Близкия изток занапред.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: CNN    
Руски шпионски спътници Сателитно разузнаване Сътрудничество Русия Иран Иранска атака База Принц Султан Близък изток AWACS Прихващане на цели Геополитика Космически технологии
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