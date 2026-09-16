Модна икона: Зендая превзе наградите „Еми“ с визия, вдъхновена от Хали Бери

М акар Хали Бери да не присъства на червения килим на тазгодишните награди „Еми“, актрисата Зендая пренесе духа и стила ѝ на бляскавата церемония, съобщи Page Six.

Номинираната за ролята си в „Еуфория“ звезда омая присъстващите с изработена по поръчка прозрачна рокля на Prada, обсипана с блестящи кристали, която улавяше светлините на фотоапаратите. Тоалетът е директна препратка към емблематичната минирокля на Collette Dinnigan, с която Хали Бери се появи на премиерата на филма за Джеймс Бонд „Умирай в друг ден“ през 2002 г.

Halle Berry reacts to inspiring Zendaya’s Emmy 2026 red carpet look https://t.co/ZZIBql1EYy pic.twitter.com/aUGnN5xcLT — Page Six (@PageSix) September 15, 2026

Нова прическа и пълно признание

Зендая направи крачка напред в модната си посвещение, като заменя дългите си къдрици с къса пикси подстрижка - закриващ елемент към класическия образ на Бери от началото на новия век.

Стилистът на Зендая, Лоу Роуч, потвърди намерението в социалните мрежи, а самата Хали Бери не закъсня с реакцията си. Тя сподели снимка на двете една до друга в Instagram с краткото: „Тя просто отвя вечерта!“.

Между двете звезди отдавна има взаимно уважение. Още през 2021 г. Бери посочи Зендая като бъдещето на Холивуд: „Тя е изключително талантлива, смела, автентична и не се страхува да поема рискове“.