Дипломатическият гаф на Урсула фон дер Лайен с Марк Карни

Урсула фон дер Лайен първоначално планирала да напусне Страсбург след речта си и да пропусне изказването на Марк Карни, което предизвика критики; след настояване от Канада тя промени графика си.

Случаят предизвика дипломатическо напрежение, като евродепутатката Катлийн Ван Бремпт определи поведението на фон дер Лайен като „неприемливо“, а Роберта Мецола също коментира ситуацията.

Паралелно ЕС и Канада обсъждат по-тясно стратегическо партньорство, но има противоречиви сигнали за идеята за „асоциирано членство“; Карни я отхвърля и говори за „уникален съюз“ с ЕС.

De diplomatieke blunder van Ursula von der Leyen met Mark Carney

Het laatste wat de voorzitter van de Europese Commissie nodig had, was een diplomatieke hoofdpijn. Die kreeg ze echter toch.

Ursula von der Leyen’s diplomatic faux pas with Mark Carney https://t.co/iKYHwAd9Sh — Jens Marten 80 jaar jong (@jensmarten15) September 15, 2026

Начинът, по който Урсула фон дер Лайен организира посещението на канадския премиер Марк Карни, се превърна в неловка дипломатическа ситуация, като един от водещите евродепутати определи поведението ѝ като „неприемливо“.

Карни ще присъства, докато председателката на Европейската комисия се обръща към евродепутатите в сряда, а ден по-късно самият той ще говори пред същата аудитория. Заради конфликт в графика обаче фон дер Лайен първоначално е планирала да се върне в Брюксел след речта си за състоянието на Европейския съюз, което означаваше, че ще пропусне изказването на Карни. В понеделник вечерта екипът ѝ направи последен обрат и обяви, че тя ще остане в Страсбург.

Номинираният за посланик на Канада в ЕС Джонатан Уилкинсън потвърди, че Отава е поискала от фон дер Лайен да присъства на речта на Карни.

„Казахме, че очевидно от наша страна, предвид факта, че той ще бъде там за нейната реч, би било чудесно, ако и тя може да присъства на неговата“, заяви Уилкинсън пред POLITICO , като добави: „Те намериха начин да го направят възможно, което според мен е добре за всички.“

Случаят се разиграва в рамките на най-внимателно планираната седмица в календара на председателката на Европейската комисия, и в момент, когато Брюксел и Отава се опитват да задълбочат отношенията си.

Появиха се спекулации, че Канада се стреми към „асоциирано членство“ в ЕС, въпреки че подобен статут не съществува. Карни отрече да преследва такъв статут, докато канадски представител, пожелал анонимност, за да говори свободно, заяви, че всъщност предложението е дошло от европейска страна.

Марк Карни: Канада не се стреми към членство в ЕС, а към "уникален съюз" с Европа

Анатомия на дипломатическото пренебрегване

Всичко започва с обикновен проблем с графика.

Според представител на ЕС фон дер Лайен е трябвало да се срещне с Карни в Страсбург във вторник.

„Тази среща беше преместена за сряда. Смятахме, че във вторник ще имаме повече време. Имаше съгласуване на графиците, така че сега ще прекараме още една нощ тук“, заяви служителят.

Карни се представя като лидер на коалиция от държави със „средна сила“, противопоставящи се на по-големи страни, които разполагат с твърда сила, включително Съединените щати.

Затова за фон дер Лайен беше сериозен дипломатически успех, когато канадският премиер обяви, че ще пропътува 6000 километра до Страсбург, за да присъства на речта ѝ и да се обърне към Европейския парламент.

Канада, богата на природни ресурси държава с население от 40 милиона души, икономика на стойност 2,5 трилиона долара и член на Г-7, се разглежда като естествен геополитически партньор на ЕС, докато двете страни се опитват да се ориентират в един все по-нестабилен свят.

Макар че фон дер Лайен обичайно не присъства на речите на други лидери в пленарната зала на Европейския парламент, тя вече го е правила, например с украинския президент Володимир Зеленски през 2024 г.

Именно този прецедент обяснява защо евродепутати и представители на ЕС реагираха с изненада, когато фон дер Лайен заяви, че ще пропусне речта на Карни заради пресконференция в Брюксел, посветена на безопасността на децата.

Това пренебрежение беше „странно“, отбеляза представител на ЕС. Белгийската евродепутатка Катлийн Ван Бремпт заяви: „Наистина ли, фон дер Лайен? Това е нещо повече от лоши обноски. Това е неприемливо.“

Дори председателката на Европейския парламент Роберта Мецола коментира ситуацията.

„Вижте, аз разговарях с нея, но не е традиция тя да остава и на следващия ден. Мисля, че имаше много въпроси защо е така, но не мисля, че аз трябва да съдя за това“, заяви Мецола във вторник.

Уилкинсън, канадският посланик, потвърди, че Отава ясно е заявила предпочитанието си.

„Знам, че те имаха известни сложности с графика си и работеха по разрешаването им“, каза той.

Тръмп посреща Карни на фона на обтегнати отношения

Асоцииран статут?

Драмата около графика се разигра след период на объркване относно това в какво се превръщат отношенията между ЕС и Канада.

Задълбочаващите се връзки на Канада с ЕС породиха спекулации какво на практика би означавало по-тясно партньорство между Отава и Брюксел, от по-широко участие в ключовата образователна програма на блока „Еразъм“ до по-мащабна интеграция в областта на търговията и сигурността.

The Wall Street Journal съобщи, че Отава обсъжда „асоциирано членство“, което потенциално би позволило безвизово пътуване и права за работа в ЕС на канадски граждани.

Карни обаче отхвърли информацията, като заяви, че вместо това търси „уникален съюз“ с ЕС.

Всъщност именно европейската страна е предложила определението „асоцииран“, една от няколкото идеи, обсъждани по време на продължилите месеци разговори за укрепване на отношенията, заяви високопоставен канадски представител пред POLITICO.

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос, която в миналото е отхвърляла идеята за членство на Канада, не е участвала в разговори за частично членство на Канада, потвърди друг европейски представител.

Разнопосочните послания сочат към по-широк проблем: Брюксел се опитва да изгради нов тип отношения с Канада, преди напълно да е изяснил как трябва да изглеждат тези отношения, или как точно да ги обясни.