Свят

„Следващите дни са решаващи“ - Николай Младенов за плана на Тръмп в Газа

21 април 2026, 09:28
Николай Младенов   
Източник: ЕПА/БГНЕС

В одещият пратеник на Съвета за мир за Газа Николай Младенов заяви пред агенция Ройтерс в понеделник, че е „доста оптимистично настроен“, че може да се постигне съгласие по план за разоръжаване на „Хамас“ и други войнствени групировки в Газа, но предупреди, че това все пак ще отнеме време.

„Имахме някои много сериозни дискусии с „Хамас“ през последните няколко седмици, те не са лесни“, каза  Младенов в интервю по време на посещение в Брюксел.

„Доста оптимистично съм настроен, че ще успеем да измислим договореност, която работи за всички страни и, най-важното, работи за хората в Газа“, добави той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи Съвета за мир през септември, за да контролира плана му за прекратяване на войната на Израел в Газа, като впоследствие заяви, че той ще се заеме и с други конфликти. Съветът за сигурност на ООН призна борда, който се председателства от Тръмп, въпреки че много големи сили не са се присъединили.

Планът на Тръмп за Газа, с който Израел и „Хамас“ се съгласиха през октомври, предвижда израелските войски да се изтеглят от Газа и да започне възстановяване, докато „Хамас“ полага оръжие.

Но разоръжаването на „Хамас“ е препъникамък в преговорите за изпълнение на плана и затвърждаване на октомврийското прекратяване на огъня, което сложи край на две години пълномащабна война. Насилието продължава на палестинската територия, голяма част от която остава в руини.

Риск от загуба на импулс

Младенов каза, че се работи по план за изпълнение, който ще включва разоръжаване, ново управление в Газа и разпоредби за израелско изтегляне. „Очевидно ще отнеме време, но се опитваме да сме сигурни, че договореностите за изпълнението на плана ще бъдат съгласувани възможно най-скоро“, каза Младенов, бивш пратеник на ООН за Близкия изток и български политик.

Запитан кога може да бъде постигнато споразумение за изпълнението, Младенов каза: „Имаме въпрос на дни, максимум няколко седмици, това е моята оценка, защото в противен случай ще загубим инерцията на това, което имаме, и тогава всяко решение ще стане още по-трудно“.

Въпреки че отказа да коментира подробностите по текущите преговори, пратеникът заяви, че вярва, че има „добър път напред, който се обсъжда и с двете страни“.

Един от въпросите, които се обсъждат, е „жълтата линия“, разграничаваща територията, която Израел е окупирал след октомврийското прекратяване на огъня, каза Младенов. Ройтерс съобщи, че Израел е преместил „жълтата линия“ по-дълбоко в Газа.

„Има цял набор от въпроси, които трябва да бъдат решени на място, включително жълтата линия“, каза Младенов, добавяйки, че въпроси като достъпа за помощи и лекарства също се обсъждат с Израел.

Нужда от изграждане на доверие относно граничния пункт „Рафах“

Той посочи и някои промени на място. „Успяхме, през последните няколко дни, постепенно и много внимателно да увеличим броя на хората, които имат право да преминават през граничния пункт „Рафах“. Гледаме към увеличаване на броя на камионите със стоки, които влизат в Газа“, каза той. Граничният пункт „Рафах“ свързва Газа с Египет.

Има и нужда от изграждане на доверие, отбеляза Младенов. „Това е много сложен процес“, каза той. „Но това е процес, който изисква много малки стъпки, за да ни отведе в крайна сметка до споразумение за пълното изпълнение на плана“.

През февруари Тръмп заяви, че съюзниците на САЩ са допринесли с над 7 милиарда долара за усилията за оказване на помощ в Газа, а САЩ ще допринесат с 10 милиарда долара за Съвета за мир. Ройтерс съобщи, че Съветът за мир е получил само част от обещаното.

„Всички пари, които бяха обещани във Вашингтон, са налични за Съвета за мир“, каза Младенов. „Нямаме никакви финансови проблеми, свързани с работата на Съвета за мир“.

Държавите членки могат да получат постоянно членство в борда чрез плащане на 1 милиард долара.

Междувременно палестинският министър-председател Мохамед Мустафа заяви, че се е срещнал за първи път и с Николай Младенов по време на срещата си в Брюксел с представители от над 60 държави. 

Премиерът на Палестинската автономна власт заяви, че е обсъдил с Младенов текущите израелски военни действия в ивицата Газа, както и увеличаването на хуманитарната помощ и подобряването на сигурността в палестинския анклав. „Имаме съгласие по много въпроси и мисля, че ще се срещнем отново в близко бъдеще“, подчерта Мустафа.

Той обсъди в Брюксел стабилността, сигурността и установяването на траен мир в Израел, на Западния бряг и в ивицата Газа, предаде БТА. 

Атаките на Западния бряг и опустошението на ивицата Газа намалиха шансовете за двудържавно решение на конфликта, заяви белгийският външен министър Максим Прево преди срещата. Той беше съорганизатор на събитието заедно с върховния представител на ЕС за външната политика и политиката на сигурност Кая Калас. 

Палестинците на Западния бряг смятат, че Израел е използвал войната с Иран като претекст да засили контрола си над анклава им, докато нападенията, извършвани от еврейски заселници, се увеличават, а армията налага допълнителни военновременни ограничения на движението на хора, позовавайки се на съображения за националната сигурност, отбелязва АП.

По темата

Източник: Reuters, БТА/Симеон Томов    
Николай Младенов Газа Хамас Мирен план Разоръжаване Израел Граничен пункт Рафах Хуманитарна помощ Западния бряг Съвет за мир
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

