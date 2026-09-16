Парите ни

Очаква се поскъпване на хляба

Производители засега задържат цените, но предупреждават, че натискът върху разходите расте

Маргарита Костадинова

16 септември 2026, 10:19
Очаква се поскъпване на хляба
Източник: iStock

П о-високите цени на пшеницата, горивата, електроенергията и транспорта вече се отразяват на себестойността на хляба. Хлебопроизводители засега се опитват да не променят цените, но ако разходите продължат да растат, е възможно поскъпване с около 10%, съобщава БНТ.

Според хлебопроизводителя Цветан Георгиев от санданското село Плоски себестойността на хляба вече е нараснала с около 5%. Основният натиск според него идва от горивата, след като дизелът се доближава до 2 евро за литър.

Засега цените се задържат

Георгиев обяснява, че производителите ще се опитат да запазят сегашните цени поне още известно време, въпреки поскъпването на суровините и транспорта.

По думите му решение за евентуално увеличение няма да бъде взето веднага и ще зависи от това как ще се движат разходите през следващите месеци.

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Той не очаква рязък скок. Според оценката му, ако се стигне до промяна, увеличението може да бъде в рамките на около 10%.

Горивата са най-големият натиск

По думите на Георгиев именно горивата в момента оказват най-силен натиск върху крайната цена на хляба. Те участват както в производството, така и в транспорта на суровините и доставката на готовата продукция до търговската мрежа.

Към това се добавя и по-скъпата пшеница. През последните месеци цената ѝ също върви нагоре, което увеличава разходите за брашно и съответно за производството на хляб.

При запазване на този натиск хлебопроизводителят допуска, че цената на някои видове хляб може да достигне около 1,20 евро.

По-високата цена може да свие потреблението

Според Георгиев едно поскъпване неизбежно ще се отрази и на търсенето. Очакването му е част от потребителите да ограничат покупките си, ако цените тръгнат нагоре.

Той посочва още, че натискът върху производителите вече е сериозен и че част от хлебопроизводителите в района са прекратили дейността си заради увеличаващите се разходи.

Засега обаче няма решение за незабавно увеличение. Производителите ще се опитат да задържат настоящите цени и ще следят как се движат горивата, пшеницата и останалите основни разходи.

Редактор: Маргарита Костадинова
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