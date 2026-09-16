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Спортната водеща Ева Мурати подпали мрежата с кадър по бански и фланелка на Хайдук Сплит

Албанската красавица от Шампионската лига показа безкрайното си лято край Адриатическо море пред 1.4 милиона последователи

Александър Костадинов Александър Костадинов

16 септември 2026, 10:09
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Популярната албанска телевизионна водеща Ева Мурати отново привлече вниманието в социалните мрежи, но този път причината не са изявите ѝ в футболното студио, а почивката ѝ край Адриатика.

Известното лице от предаванията за Шампионската лига реши да удължи лятото с поредица от снимки, показващи как изглежда нейното „безкрайно лято“. На част от кадрите Мурати позира по изрязани бикини, а на други се забавлява на яхта и скача в кристално чистите води на морето. Наред с слънчевите бани, водещата сподели кадри с чаша вино и пица, придавайки на ваканцията си напълно спокойна средиземноморска нотка.

Детайл, който особено зарадва футболните фенове в Хърватия, привлече специално внимание. По време на престоя си край Адриатическо море Мурати позира и с фланелка на Хайдук Сплит, показвайки за пореден път колко много харесва атмосферата на хърватското крайбрежие.

Водещата и преди е посещавала Хърватия, като Задар е сред местата, оставили ѝ най-силно впечатление. Този път обаче тя реши да разкрие пред своите над 1,4 милиона последователи една по-интимна и спокойна страна от живота си, далеч от телевизионните камери и футболните анализи.

Автор: Александър Костадинов
Редактор: Александър Костадинов
Ева Мурати телевизионна водеща почивка Адриатика Хърватия Хайдук Сплит Шампионска лига социални мрежи яхта футбол
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