Младенов пред Съвета за сигурност на ООН: Разоръжаването в Газа е единственият път напред

В първото си изказване като Върховен представител за Газа той очерта рамка за бъдещето на региона и предупреди за риска от нова ескалация

25 март 2026, 09:06
В ърховният представител за Газа Николай Младенов за първи път се обърна към Съвета за сигурност на ООН в новото си качество, като подчерта, че основният му ангажимент е "да каже истината, дори когато е неудобна". Това става ясно от публикация в официалната му Facebook страница.

В изказването си той посочи като отправна точка събитията от 7 октомври 2023 г., когато "Хамас" извърши умишлена, предварително планирана атака срещу Израел", определена като най-смъртоносния ден за еврейския народ от Холокоста насам. Младенов заявява, че осъжда нападението "без резерви".

По думите му последвалата военна операция в Газа е довела до "унищожение и страдание в огромен мащаб", като над два милиона палестинци са преживели 17 месеца война, а десетки хиляди са загинали. Той подчертава, че двете трагедии не могат да бъдат приравнявани, но трябва да бъдат разглеждани "едновременно и в пълнота".

Младенов отчита, че четири месеца след приемането на Резолюция 2803 първата фаза на всеобхватния план е "до голяма степен изпълнена". Според него примирието се запазва, всички заложници са освободени, хуманитарната помощ се разширява, а национален комитет за управление на Газа вече е конституиран. Петнадесет палестински технократи са готови да поемат гражданската администрация, а международна стабилизационна сила "набира форма". Той изразява благодарност към Египет, Катар, Турция и САЩ за усилията им като гаранти.

Като ключово развитие от ноември насам Младенов посочва договорената рамка за разоръжаване на въоръжените групировки в Газа, представена на всички страни. "Принципът е ясен: една гражданска палестинска власт, една правна система и монопол върху оръжията. Без изключения", заявява той.

Пред членовете на Съвета за сигурност Младенов отправя призив да потвърдят публично, че разоръжаването е "единственият път напред" и да използват влиянието си, за да убедят "Хамас" и останалите фракции да приемат рамката без забавяне.

В изказването си той очертава и възможните последици при провал - разделена Газа, продължаващо разрушение и липса на перспектива за държавност. Като алтернатива посочва сценарий на възстановяване, свободно движение на стоки, достъп до образование и нормален живот за населението.

"Това е изборът пред всички страни в конфликта. Нова война или ново начало", заявява Младенов.

Ето и цялата позиция на Върховния представител за Газа Николай Младенов​, която публикуваме без редакторска намеса:

"Днес за първи път се обърнах към Съвета за сигурност на ООН в качеството си на Върховен представител за Газа. Дойдох с един ангажимент: да кажа истината, дори когато е неудобна.

Започнах от 7 октомври 2023 г. Защото нито рамката, която изграждаме, нито изборите, които искаме Израел и Хамас да направят, могат да бъдат разбрани без тази отправна точка. На 7 октомври Хамас извърши умишлена, предварително планирана атака срещу Израел. Тов беше най-смъртоносният ден за еврейския народ от Холокоста насам. Осъдих го без резерви тогава и го правя отново днес.

Онова, което последва, беше военна операция в Газа, причинила унищожение и страдание в огромен мащаб. Над два милиона палестинци преживяха седемнадесет месеца война. Десетки хиляди загинаха.

Не трябва да поставяме знак на равенство между двете трагедии. Но трябва да ги виждаме едновременно и в пълнота. Ужасът от 7 октомври не намалява страданието на палестинския народ. И страданието на палестинския народ не намалява ужаса от 7 октомври.

Четири месеца след приемането на Резолюция 2803, Фаза 1 на Всеобхватния план е до голяма степен изпълнена. Примирието устоя. Всички заложници бяха освободени. Хуманитарната помощ се разширява. Националният комитет за управление на Газа е конституиран. Петнадесет палестински технократи са готови да поемат гражданската администрация. Международната стабилизационна сила набира форма. Благодарих на гарантите — Египет, Катар, Турция и САЩ — за неуморните им усилия.

Но най-важното развитие от ноември насам, онова, което по същество получава най-малко публично внимание, е рамката за разоръжаване на въоръжените групировки в Газа. Тя е договорена с всички гаранти и е официално представена на всички страни. Принципът е ясен: една гражданска палестинска власт, една правна система и монопол върху оръжията. Без изключения. Без отстъпки.

Поисках от членовете на Съвета за сигурност две неща: да потвърдят публично, че разоръжаването е единственият път напред; единственият път към възстановяване, към изтегляне на израелските сили, към правото на палестинския народ на самоопределение и държавност. Поисках да използват цялото си влияние, за да убедят Хамас и всички фракции да приемат рамката без забавяне. Всеки изгубен час носи човешка цена.

Описах пред Съвета какво означава провалът: Газа, разделена на две. Едната част с два милиони палестинци, разрушена и без перспектива, под контрола на Хамас. Отчаяние и радикализация, без никакъв реален път към палестинска държавност.

Но описах и какво означава успехът. Газа, в която стоките преминават свободно през граничните пунктове. Газа, в която младите палестинци не стоят на опашка за хуманитарни дажби, а посещават университети. Газа, в която детето, родено догодина, расте в дом, а не в палатка, и се учи в училище, а не в заслон. Всичко това е постижимо.

Това е изборът пред всички страни в конфлиикта. Това е и изборът пред Съвета за сигурност на ООН. Нова война или ново начало. Непоносимото статукво или по-добро бъдеще. Трета възможност не съществува."

