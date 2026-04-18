Николай Младенов: Разговорите за плана на Тръмп за Газа навлязоха в решителна фаза

По думите му в момента се провеждат изключително “чувствителни” дискусии, които изискват значително време и максимална сериозност

18 април 2026, 16:35
Николай Младенов: Разговорите за плана на Тръмп за Газа навлязоха в решителна фаза
Източник: БТА

Р азговорите в Кайро относно пълното изпълнение на 20-точковия план на президента на САЩ Доналд Тръмп за Ивицата Газа навлизат в решителна фаза, заяви върховният представител за Газа Николай Младенов, цитиран от онлайн изданието на списание “Иджипт тудей”. По думите му в момента се провеждат изключително “чувствителни” дискусии, които изискват значително време и максимална сериозност. 

Николай Младенов и външният министър на Египет обсъдиха втората фаза от мирния план на Тръмп за Газа

В интервю за египетската телевизия “Ал Кахера Нюз” българският дипломат посочи, че обсъжданията засягат ключови въпроси, сред които плавният преход между настоящата администрация и Националния комитет за управление на Газа, доставките на помощ и възстановяването анклава в неговата цялост, както и изтеглянето на израелските сили до периферията му. Полагат се и усилия за предотвратяване на вътрешни сблъсъци между фракциите и за гарантиране способността на Комитета да управлява ефективно Газа както в областта на сигурността, така и на администрацията, добави той.

Египет посочи какво е нужно за изпълнението на плана на Тръмп за Газа

Американската телевизия “Си Ен Ен” съобщи, че Съединените щати и радикалното палестинско движение “Хамас” са провели във вторник първите си преки разговори след спирането на огъня в Газа с цел постигане на споразумение за следващия етап от примирието, договорено през октомври м.г. То се основава на многоетапен мирен план, предложен от Тръмп и одобрен от Съвета за сигурност на ООН след интензивно посредничество от страна на Египет и Катар.

Приносът на Египет в преговорите се основава на няколко предимства, каза Младенов. Ключов актив на Кайро е способността му да комуникира с всички участващи страни, включително палестинци, израелци, регионални актьори, както и със САЩ и Европа. Наред с това Египет има задълбочено разбиране на ситуацията и възможност да подкрепя усилията, свързани с практическото изпълнение на необходимите стъпки, каквито са улесняването на движението през граничния пункт “Рафах”, подготовката на палестински полицейски сили и разработването на необходимите механизми и експертиза за възстановяването на Газа.

В момента са необходими посредници, за да се гарантира пълното спазване на всички ангажименти, свързани с примирието, изтъкна върховният представител. Те включват отваряне на “Рафах”, увеличаване на потока от помощ, прекратяване на военните операции и осигуряване на възможност за разчистване на отломките.

Той определи като положителен знак обещанията за значително финансиране от членове на Борда за мир и подкрепящи държави, водени от Съединените щати, както и от държави от Персийския залив и Египет. Превръщането на тези ангажименти в реална помощ за хората изисква създаването и прилагането на необходимите механизми, добави дипломатът.

Младенов подчерта спешната нужда от доставяне на голям брой временни убежища и справяне с недостига на основни хранителни продукти и лекарства, срива на здравната система и тежкото положение на децата, които не могат да посещават училище. По думите му важно е да се даде на хората усещане за надежда, че дори докато политическите дискусии за бъдещето на Газа продължават, е възможно да има, макар и ограничено, подобрение във всекидневния им живот.

Крайната цел на Националния комитет за управление на Газа в сътрудничество с посредниците остава обединението на ивицата с останалите палестински територии под управлението на Палестинската власт, изтъкна Николай Младенов. Комитетът не е правителство на Газа, нито заместител на легитимната палестинска власт, нито инструмент на Борда за мир за управление на анклава. По-скоро комитетът се състои от хора от самата Газа, които да управляват този преходен етап в палестинската история и да подготвят пътя за обединението ѝ с легитимната палестинска власт в Рамала, обясни той. 

Младенов очерта като предизвикателство пред Комитета продължаващото присъствие на израелски сили в Газа. Над половината от територията остава под техен контрол, което фрагментира анклава. За да функционира ефективно, органът трябва да може да действа във всички части на ивицата, заключи той.

Източник: Екатерина Антонова/БТА    
Кога една война е „справедлива“? Сблъсъкът между Тръмп и папата за морала на конфликта с Иран

Кога една война е „справедлива“? Сблъсъкът между Тръмп и папата за морала на конфликта с Иран

Истинската история зад легендарната полицейска снимка на Пабло Ескобар от 1976 г.

Истинската история зад легендарната полицейска снимка на Пабло Ескобар от 1976 г.

Индийски кораби бяха атакувани в Ормузкия проток

Индийски кораби бяха атакувани в Ормузкия проток

Стилияна Николова с бронз от Световната купа в Баку

Стилияна Николова с бронз от Световната купа в Баку

Доходите на българина са почти утроени за десетилетие

Доходите на българина са почти утроени за десетилетие

pariteni.bg
Големият хит на Kia идва в Европа, цели се в бестселъра на VW

Големият хит на Kia идва в Европа, цели се в бестселъра на VW

carmarket.bg
Йотова от „Дондуков“ 2: Няма власт, която да е по-силна от гражданите – нека гласуваме! (ВИДЕО)
Ексклузивно

Йотова от „Дондуков“ 2: Няма власт, която да е по-силна от гражданите – нека гласуваме! (ВИДЕО)

Преди 1 ден
<p>САЩ признаха, че са загубили <strong>„очите“ на флота </strong>за $240 млн. над Ормуз</p>
Ексклузивно

САЩ признаха, че са загубили „очите“ на флота за $240 млн. над Ормуз

Преди 1 ден
„Фиксация“ върху бездомни: Съдът разкри мотива за жестокото убийство във Варна
Ексклузивно

„Фиксация“ върху бездомни: Съдът разкри мотива за жестокото убийство във Варна

Преди 1 ден
Зеленски: Русия отново ще се опита да замеси Беларус във войната
Ексклузивно

Зеленски: Русия отново ще се опита да замеси Беларус във войната

Преди 22 часа
Петима убити и десетки ранени при стрелба в Киев, съобщи Зеленски

Петима убити и десетки ранени при стрелба в Киев, съобщи Зеленски

Свят Преди 50 минути

Стрелецът е бил елиминиран, след като специални сили щурмували магазина, в който той се е бил укрил

Тръмп към Иран: Не можете да ни изнудвате!

Тръмп към Иран: Не можете да ни изнудвате!

Свят Преди 1 час

„Те искаха да затворят протока отново“, каза Тръмп пред журналисти в Белия дом, визирайки лидерите на Иран

Колко време продължава гласуването в изборния ден?

Колко време продължава гласуването в изборния ден?

Парламентарни избори Преди 3 часа

Вижте в кои часове можем да упражним правото си на вот на 19 април

Как гласуват студентите с електронна студентска книжка?

Как гласуват студентите с електронна студентска книжка?

Парламентарни избори Преди 3 часа

Студенти и парламентарен вот: Как да гласувате в града, в който учите, ако имате електронна книжка

Имената на кои лица се заличават от избирателните списъци и се вписват в списък на заличените лица?

Имената на кои лица се заличават от избирателните списъци и се вписват в списък на заличените лица?

Парламентарни избори Преди 3 часа

Списък на заличените лица: Кога и защо името ви може да отпадне от предварителния избирателен списък

„Може да няма утре“: Близки на Кристина Апългейт разкриха подробности за битката ѝ с МС

„Може да няма утре“: Близки на Кристина Апългейт разкриха подробности за битката ѝ с МС

Свят Преди 4 часа

Холивудската звезда Кристина Апългейт води мъчителна битка с множествената склероза. След скорошна хоспитализация близките ѝ споделят за „адската реалност“ и борбата ѝ за всеки нов ден, докато тя остава безпощадно откровена за болката си

Почина баскетболната легенда Оскар Шмид

Почина баскетболната легенда Оскар Шмид

Свят Преди 4 часа

Бразилецът, известен с прозвището "Святата ръка“ оставя след себе си едно от най-внушителните индивидуални наследства в историята на играта

Ирански канонерки стреляха по танкер в Ормузкия проток

Ирански канонерки стреляха по танкер в Ормузкия проток

Свят Преди 5 часа

Това стана, след като Иран наложи отново ограничения върху плаването в жизненоважния морски път

"Бейби бум": Рядък гривест козирог и още десетки животни се родиха в ловешкия зоопарк

"Бейби бум": Рядък гривест козирог и още десетки животни се родиха в ловешкия зоопарк

България Преди 5 часа

През последните месеци в зоопарка се забелязва т. нар. бейби бум сред обитателите му

<p>Почина легендарна френска актриса от &quot;Хвани ме, ако можеш&quot;</p>

Отиде си легенда на френското кино - Натали Бай

Свят Преди 6 часа

Тя боледуваше и беше в тревожно здравословно състояние от миналото лято

Русия порази украинско пристанище и електроцентрала, хиляди са без ток

Русия порази украинско пристанище и електроцентрала, хиляди са без ток

Свят Преди 7 часа

По първоначална информация няма жертви

Говорителят на СРП: На година-две сме от "зомби апокалипсис" заради фентанила

Говорителят на СРП: На година-две сме от "зомби апокалипсис" заради фентанила

България Преди 7 часа

Над 10 кг фентанил е задържан на територията на СДВР от началото на годината, стойността му е 500 000 евро

Камион се преобърна и разсипа тонове картофи на АМ "Тракия"

Камион се преобърна и разсипа тонове картофи на АМ "Тракия"

Свят Преди 8 часа

Инцидентът, станал рано тази сутрин, превърна района около Пловдив в истинско изпитание за шофьорите

<p>Иран&nbsp;отново&nbsp;въведе ограничения върху Ормузкия проток</p>

Иран отново въведе ограничения върху преминаването през Ормузкия проток

Свят Преди 8 часа

Иранските въоръжени сили заявиха, че техният "контрол върху Ормузкия проток се върна към предишното си състояние"

<p>МЕУ обяви: 100% от машините за гласуване са проверени&nbsp;</p>

За първи път: МЕУ постигна пълна верификация на машините за гласуване

България Преди 8 часа

Общо 100 държавни служители са съдействали на Централната избирателна комисия и екипа на "Сиела Норма" по процеса

Тръмп е "политически токсичен" за европейската крайна десница

Тръмп е "политически токсичен" за европейската крайна десница

Свят Преди 8 часа

Европейските крайнодесни популисти започнаха да се отдръпват от американския президент още преди тежката загуба на унгарския премиер Виктор Орбан на парламентарните избори

Всичко от днес

От мрежата

10 шумни породи кучета, известни с прекомерния си лай

dogsandcats.bg

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg
1

Облаци и дъжд в деня за размисъл

sinoptik.bg

След години тишина: Селин Дион се завръща с балада на френски

Edna.bg

Ванга показва гробницата на Бастет, заръчва човешки крак да не припарва до нея

Edna.bg

Баскетболистките на Монтана отново триумфираха с шампионската титла

Gong.bg

Българският ансамбъл завърши на 8-о място в многобоя за СК в Баку

Gong.bg

Стилияна Николова с бронзов медал на Световната купа по художествена гимнастика в Баку

Nova.bg

„Темата на NOVA”: В сянката на свободата (ВИДЕО)

Nova.bg