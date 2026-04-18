Николай Младенов: Разговорите за плана на Тръмп за Газа навлязоха в решителна фаза

Р азговорите в Кайро относно пълното изпълнение на 20-точковия план на президента на САЩ Доналд Тръмп за Ивицата Газа навлизат в решителна фаза, заяви върховният представител за Газа Николай Младенов, цитиран от онлайн изданието на списание “Иджипт тудей”. По думите му в момента се провеждат изключително “чувствителни” дискусии, които изискват значително време и максимална сериозност.

В интервю за египетската телевизия “Ал Кахера Нюз” българският дипломат посочи, че обсъжданията засягат ключови въпроси, сред които плавният преход между настоящата администрация и Националния комитет за управление на Газа, доставките на помощ и възстановяването анклава в неговата цялост, както и изтеглянето на израелските сили до периферията му. Полагат се и усилия за предотвратяване на вътрешни сблъсъци между фракциите и за гарантиране способността на Комитета да управлява ефективно Газа както в областта на сигурността, така и на администрацията, добави той.

Американската телевизия “Си Ен Ен” съобщи, че Съединените щати и радикалното палестинско движение “Хамас” са провели във вторник първите си преки разговори след спирането на огъня в Газа с цел постигане на споразумение за следващия етап от примирието, договорено през октомври м.г. То се основава на многоетапен мирен план, предложен от Тръмп и одобрен от Съвета за сигурност на ООН след интензивно посредничество от страна на Египет и Катар.

Приносът на Египет в преговорите се основава на няколко предимства, каза Младенов. Ключов актив на Кайро е способността му да комуникира с всички участващи страни, включително палестинци, израелци, регионални актьори, както и със САЩ и Европа. Наред с това Египет има задълбочено разбиране на ситуацията и възможност да подкрепя усилията, свързани с практическото изпълнение на необходимите стъпки, каквито са улесняването на движението през граничния пункт “Рафах”, подготовката на палестински полицейски сили и разработването на необходимите механизми и експертиза за възстановяването на Газа.

В момента са необходими посредници, за да се гарантира пълното спазване на всички ангажименти, свързани с примирието, изтъкна върховният представител. Те включват отваряне на “Рафах”, увеличаване на потока от помощ, прекратяване на военните операции и осигуряване на възможност за разчистване на отломките.

Той определи като положителен знак обещанията за значително финансиране от членове на Борда за мир и подкрепящи държави, водени от Съединените щати, както и от държави от Персийския залив и Египет. Превръщането на тези ангажименти в реална помощ за хората изисква създаването и прилагането на необходимите механизми, добави дипломатът.

Младенов подчерта спешната нужда от доставяне на голям брой временни убежища и справяне с недостига на основни хранителни продукти и лекарства, срива на здравната система и тежкото положение на децата, които не могат да посещават училище. По думите му важно е да се даде на хората усещане за надежда, че дори докато политическите дискусии за бъдещето на Газа продължават, е възможно да има, макар и ограничено, подобрение във всекидневния им живот.

Крайната цел на Националния комитет за управление на Газа в сътрудничество с посредниците остава обединението на ивицата с останалите палестински територии под управлението на Палестинската власт, изтъкна Николай Младенов. Комитетът не е правителство на Газа, нито заместител на легитимната палестинска власт, нито инструмент на Борда за мир за управление на анклава. По-скоро комитетът се състои от хора от самата Газа, които да управляват този преходен етап в палестинската история и да подготвят пътя за обединението ѝ с легитимната палестинска власт в Рамала, обясни той.

Младенов очерта като предизвикателство пред Комитета продължаващото присъствие на израелски сили в Газа. Над половината от територията остава под техен контрол, което фрагментира анклава. За да функционира ефективно, органът трябва да може да действа във всички части на ивицата, заключи той.