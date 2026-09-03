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Изненадващата, но важна причина защо пилотите не носят бради, разкри Марио Бакалов

Правилото за гладко обръснатото лице на пилотите не е въпрос на суета, а на оцеляване. Капитан Марио Бакалов обясни каква е скритата опасност при аварийна ситуация и защо същият принцип важи и при пожарникарите

3 септември 2026, 10:47
Изненадващата, но важна причина защо пилотите не носят бради, разкри Марио Бакалов
Марио Бакалов   
Източник: БТА

З абелязвали ли сте, че в пилотската кабина на търговските самолети почти никога няма да видите пилот с буйна брада? Макар днес окосмяването по лицето да е модeн тренд, в авиацията правилата се определят от безкомпромисни критерии за безопасност.

Причината за това ограничение разкри популярният български пилот Марио Бакалов с публикация в социалните мрежи.

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„Виждали ли сте пилот с брада? Вероятно не много често. И има причина“, споделя капитан Бакалов.

По думите му стриктното правило за гладко бръснене не е въпрос на корпоративен дрескод или естетика, а може да спаси животи при извънредна ситуация във въздуха.

„При аварийна ситуация кислородната маска трябва да прилепне плътно към лицето. Брадата може да наруши това уплътнение - а точно тогава компромиси не трябва да има. Затова в много авиокомпании има ограничения за брадите“, обяснява пилотът.

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Когато на голяма надморска височина настъпи депресуризация (разхерметизиране на кабината), пилотите разполагат с броени секунди да поставят аварийните си кислородни маски, които подават кислород под налягане. Ако дори малка част от брадата попречи на плътното вакуумно прилепване към кожата, в маската може да навлезе токсичен дим или пък пилотът да не получи достатъчно кислород, което води до загуба на съзнание.

Марио Бакалов допълва, че същият стриктен принцип се прилага и при друга професия, за която дихателната защита е от ключово значение - пожарникарите. Техните автономни дихателни апарати изискват идеално уплътнение, за да гарантират пълна изолация от отровните газове.

Пилотът загатна и за предстоящ нов проект, свързан именно с наземните спасителни екипи на летищата: „Съвсем скоро ще ви покажа как работи пожарната команда на Летище София при авиационна авария“.

Кой е Марио Бакалов?

Марио Бакалов е един от най-известните и успешни български пилоти в гражданската авиация. Той придоби широка популярност през 2016 г., когато приземи за първи път в България най-големия пътнически самолет в света - Airbus A380, на летище София. Освен че извършва трансатлантически полети за водеща европейска авиокомпания, Бакалов е лектор по авиационна безопасност, мотивационен говорител и активен популяризатор на авиацията сред младото поколение.

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