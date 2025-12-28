Свят

Путин: Русия ще постигне целите си в Украйна със сила, ако Киев не иска мир

Думите на Путин, изречени в събота и разпространени от държавната информационна агенция ТАСС, последваха мащабна руска атака с дронове и ракети

28 декември 2025, 08:19
Владимир Путин   
Източник: БТА/AP

Р уският президент Владимир Путин заяви, че Украйна не бърза да постигне мир и че ако не желае да разреши конфликта по мирен път, Москва ще изпълни всичките си цели със сила, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Думите на Путин, изречени в събота и разпространени от държавната информационна агенция ТАСС, последваха мащабна руска атака с дронове и ракети. Тя накара украинския президент Володимир Зеленски да заяви, че Русия демонстрира желанието си да продължи войната, докато Киев иска мир.

Очаква се Зеленски да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп във Флорида в неделя, за да потърси решение на войната, която Путин започна преди близо четири години с пълномащабна инвазия срещу по-малкия съсед на Русия.

Белият дом не отговори веднага на искане за коментар по повод изявленията на Путин.

По време на инспекционна визита на фронта руски командири са докладвали на Путин, че силите на Москва са превзели градовете Мирноград, Родинске и Артемивка в източната украинска област Донецк, както и Хуляйполе и Степногорск в Запорожка област, съобщи Кремъл в приложението за съобщения Telegram.

Украинската армия отхвърли твърденията на Русия за Хуляйполе и Мирноград като неверни. Ситуацията и на двете места остава „трудна“, но „отбранителните операции“ на украинските войски продължават, се казва в изявление на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, публикувано в социалните мрежи.

Южното командване на Въоръжените сили на Украйна съобщи в Telegram, че в Хуляйполе продължават „ожесточени боеве“. „Въпреки това значителна част от Хуляйполе остава под контрола на Силите за отбрана на Украйна“, се посочва в съобщението.

Проверката на твърденията от бойното поле е трудна, тъй като достъпът и от двете страни е ограничен, информацията е строго контролирана, а фронтовите линии се променят бързо. Медиите разчитат на сателитни изображения и геолокирани кадри, които често са непълни или със закъснение.

Източник: Reuters    
Владимир Путин Украйна Русия война в Украйна мирни преговори Володимир Зеленски САЩ руски атаки бойни действия проверка на информация
