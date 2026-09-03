Масови протести в Испания след щурма на 72 000 мигранти в Сеута

Г рад Сеута, малко парче испанска територия, разположено на северноафриканския бряг, обикновено празнува своя официален празник на 2 септември, до голяма степен пренебрегван от континенталната част на страната.

Но не и тази година, след като Сеута се превърна в епицентър на най-тежката гранична криза в Испания в най-новата ѝ история. Вместо тържества, десетки хиляди хора излязоха по улиците в сряда в цяла Испания, за да протестират срещу продължаващата хуманитарна криза в Сеута, изисквайки решения и обвинявайки министър-председателя Педро Санчес за начина, по който правителството му се справя с нея.

В Мадрид властите съобщиха, че са се събрали около 50 000 протестиращи. След приключването на демонстрацията журналист от Асошиейтед Прес (AP) чу изстрели и експлозии. Испанският вестник El País съобщи, че полицията е използвала гумени куршуми и сълзотворен газ, за да разпръсне тълпата.

Значителна активност и участие имаше също в Барселона, Валенсия и Севиля. Развявайки испански знамена, демонстрантите скандираха „Обединена Сеута никога няма да бъде победена“, „Санчес в затвора“ и „Нашественици, върнете се у дома!“, визирайки хилядите мигранти, които все още се намират в града.

Протестът в Мадрид Източник: ЕПА/БГНЕС

Щурм на границата и последиците

В края на юли около 72 000 души преплуваха, изкатериха се или щурмуваха малката испанска територия, граничеща с Мароко, като най-малко 90 души загинаха в опит да достигнат Европа.

Повечето от мигрантите бързо се върнаха или бяха отведени обратно през границата, но около 5000, включително 1200 непълнолетни, остават в Сеута седмици по-късно, според националното правителство. Местното правителство на Сеута цитира по-висока цифра. Трудни въпроси висят и около това какво е причинило масовото преминаване, което според правителството е било подклаждано от онлайн кампания в социалните мрежи.

Внезапният приток на десетки хиляди мигранти в Сеута, която има население от около 84 000 души, постави под огромен натиск ресурсите и разгневи много жители. Местните власти заявиха, че централното правителство на Испания е пренебрегнало предупредителните знаци, преди границата да бъде пробита.

„Това, което ни се случи, не беше миграционна криза. Това, което се случи, беше нарушение на териториалната цялост на Испания“, заяви регионалният лидер на Сеута Хуан Хесус Вивас по време на институционален акт в сряда по случай празника.

Вивас е член на водещата консервативна Народна партия на Испания, която, заедно с испанската крайнодясна партия Vox, се възползва от кризата в Сеута и я превърна във фокус на политическа битка за сваляне на лявото национално правителство в Мадрид.

Призиви за протести срещу правителството

Официален организатор на протестите в сряда в Мадрид и над 200 други града беше надпартийната Испанска федерация на общините и провинциите. Протестите обаче бяха популяризирани от Народната партия и Vox, която твърдо се противопоставя на незаконната миграция.

Испанският министър на териториалната политика Анхел Виктор Торес заяви пред Националното радио на Испания, че протестите са политически мотивирани. „Това не е за оказване на подкрепа за град Сеута или неговите жители; това е за атака срещу правителството на Испания“, каза Торес.

Правителството отрече твърденията, че е изоставило Сеута. Тази седмица то задели 309 милиона евро (357 милиона долара) за подпомагане на социалните услуги в града, със специално внимание върху настаняването на мигранти, икономиката и сигурността му.

Мадрид твърди за намеса от Русия и Израел

Мнозина в Испания попитаха дали правителството на Мароко е могло да направи повече, за да предотврати пробива на границата. Санчес обаче многократно защити мароканските власти, заявявайки, че те са реагирали бързо, за да помогнат за връщането на повечето мигранти.

В понеделник испанският лидер потвърди, без да представи доказателства, че други държави са разпространявали и засилвали дезинформация, свързана с кризата. „Няма информация от нито една от нашите разузнавателни служби, която да сочи за участие на мароканските власти“, каза Санчес пред радио Cadena Ser в понеделник.

Санчес, на когото предстоят избори през следващата година, заяви, че погрешното тълкуване на решение на Върховния съд и дезинформацията, разпространявана в социалните мрежи, са насърчили хората да щурмуват границата.

Премиерът обвини профили в социалните мрежи, свързани с Русия и Израел, както и десни групи, че са използвали и засилили кризата в Сеута, след като тя се случи на 30 и 31 юли. Израел и Русия отхвърлиха това твърдение. „Без факти, без материали, подкрепени с цифри, дати, имена, просто няма за какво да се говори“, каза говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред журналисти.

Правителството на Санчес не предостави примери за руски или израелски кампании за дезинформация, като вместо това цитира вътрешни доклади от своето Министерство на външните работи и дипломатическата служба на Европейската комисия.

Животът в Сеута все още не се е върнал към нормалното

Много мигранти, включително непридружени непълнолетни, продължават да спят по улиците и да къмпингуват на плажа, въпреки усилията на властите да осигурят подслон, да ги регистрират и да депортират обратно в Мароко тези, които отговарят на условията.

„Страдаме и искаме да стигнем до Европа или да намерим решение точно сега. Тук всички спим на плажа и преживяваме наистина труден период. Чакаме вече един месец, чакаме решение тук, но такова няма“, каза мароканецът Небил Тази пред Асошиейтед Прес.

Вивас, водещият представител на Сеута, заяви, че фокусът трябва да бъде върху връщането на автономния град към „нормалността“, като обеща да продължи да търси „истината“ зад кризата. Той призова централното правителство на Испания да подсили и укрепи границата с Мароко, вместо да разчита на сътрудничеството със съседката си. „Ако не направим това, винаги ще има някой, изкушен да използва миграцията като инструмент за политически цели“, каза Вивас.

В записано видеообръщение, публикувано в сряда, Санчес заяви, че правителството му влага всички ресурси, за да могат жителите на Сеута да се върнат към спокойствието.

Празникът на Сеута отбелязва 2 септември 1415 г., когато първият португалски управител слиза на брега няколко седмици след като португалските войници завземат територията. По-късно тя преминава в испански ръце през 1580 г. Обикновено градът отбелязва деня с официална церемония, музикални изпълнения и културни програми.