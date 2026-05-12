Свят

Песков за войната в Украйна: Краят наистина наближава

Песков разясни коментара на Путин отпреди дни

12 май 2026, 15:29
Песков за войната в Украйна: Краят наистина наближава
Източник: AP/БТА

К ремъл обяви, че е преждевременно да се обсъждат "конкретните детайли" на евентуален мирен процес между Русия и Украйна, след като руският президент Владимир Путин заяви през уикенда, че войната върви към своя край, съобщи "Франс прес".

"Всички постижения в рамките на мирния процес дават основание да се каже, че краят наистина наближава. В този контекст обаче засега не е възможно да се влиза в конкретни подробности", каза днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Русия обяви край на примирието с Украйна

Песков разясни коментара на Путин отпреди дни, когато руският президент заяви, че конфликтът в Украйна "върви към своя край".

"Президентът заяви, че Русия остава отворена за контакти и че е извършена работа в тристранен формат. Той каза, че ще приветства следващите усилия от страна на САЩ", поясни Песков.

Преговорите между Москва и Киев с посредничеството на САЩ са в застой след началото на войната в Близкия изток в края на февруари.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви тридневно примирие между Русия и Украйна около 9 май, но двете страни впоследствие се обвиниха взаимно в нарушения.

Москва заяви, че е възобновила офанзивата си след изтичането на примирието.

Путин: Конфликтът в Украйна е към своя край

"Това може да спре веднага щом режимът в Киев поеме отговорността си и вземе необходимото решение", каза Песков и добави, че Киев "много добре знае какви са необходимите решения".

Русия настоява за териториални отстъпки от страна на Украйна, включително изтегляне от части на Донбас, които са само частично контролирани от руските сили. Киев отхвърля тези искания, определяйки ги като равносилни на капитулация, отбелязва АФП.

Реално Путин може да спре войната, която започна през 2014 г. и превърна в пълномащабен конфликт през 2022 г. по всяко време. 

Източник: БТА, Атанаси Петров    
Русия война Украйна
Последвайте ни
Счупени стъкла и изхвърчали сифони: Директорката на детската градина в Горна Оряховица разказа за взрива

Счупени стъкла и изхвърчали сифони: Директорката на детската градина в Горна Оряховица разказа за взрива

Без прецедент: Всички 50 най-горещи точки на планетата се оказаха в една държава

Без прецедент: Всички 50 най-горещи точки на планетата се оказаха в една държава

Песков за войната в Украйна: Краят наистина наближава

Песков за войната в Украйна: Краят наистина наближава

Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието

Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието

Отложено пенсиониране – заслужава ли си да работите след пенсионна възраст

Отложено пенсиониране – заслужава ли си да работите след пенсионна възраст

pariteni.bg
De Tomaso P900 има V12, който ще крещи с 10 200 об/мин и 900 к.с. в 900 кг купе

De Tomaso P900 има V12, който ще крещи с 10 200 об/мин и 900 к.с. в 900 кг купе

carmarket.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 7 часа
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 7 часа
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 8 часа
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Уроците на Аржентина: Може ли „Хантата“ да бъде следващата пандемия

Свят Преди 12 минути

Експертите по инфекциозни болести казват, че предаването на хантавирус от човек на човек изисква обмен на големи капчици слюнка, което означава, че само продължителен контакт със заразен човек вероятно би довел до инфекция

.

САЩ преговарят за три нови военни бази в Гренландия

Свят Преди 40 минути

Преговорите между САЩ и Дания (чиято полуавтономна територия е Гренландия) са се засилили през последните месеци

Прокурорската колегия обсъжда Сарафов и Русинова

Прокурорската колегия обсъжда Сарафов и Русинова

България Преди 57 минути

Кадровиците в съдебната власт ще разгледат предложението на Андрей Янкулов за производства и наказания

Осъдиха гръцка гражданка, опитала да подкупи полицаи

Осъдиха гръцка гражданка, опитала да подкупи полицаи

България Преди 1 час

Със същата присъда на подсъдимата е наложена и глоба в размер на 5112,92 евро

Истории за всяко настроение: какво да гледате през май с Arena Select от Vivacom

Истории за всяко настроение: какво да гледате през май с Arena Select от Vivacom

Любопитно Преди 1 час

Методът „Топлин“: Защо техниката от „Дяволът носи Прада 2“ стана глобален тренд за справяне със стреса

Методът „Топлин“: Защо техниката от „Дяволът носи Прада 2“ стана глобален тренд за справяне със стреса

Любопитно Преди 1 час

Проучвания потвърждават, че лекото потупване по специфични точки от тялото може значително да намали тревожността и да подобри психичното здраве

Иран разширява оперативната военна зона в Ормузкия проток

Иран разширява оперативната военна зона в Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Техеран вече разглежда района като стратегическа зона

Първа версия за взрива до детска градина в Горна Оряховица

Първа версия за взрива до детска градина в Горна Оряховица

България Преди 1 час

При постъпилия сигнал изпратените на място дежурни екипи са установени шахти с отместени капаци

Музика и доброта в един глас: Емоционален благотворителен концерт на Мирослав Илич в НДК

Музика и доброта в един глас: Емоционален благотворителен концерт на Мирослав Илич в НДК

Любопитно Преди 1 час

"Затворена Европа“: ЕС издаде стотици хиляди визи на руснаци през 2025 година

"Затворена Европа“: ЕС издаде стотици хиляди визи на руснаци през 2025 година

Свят Преди 1 час

Това е парадокс, който предизвиква все по-голямо недоволство в коридорите на Европейския парламент

Ефектът „Whimsy“: Защо поколението Z избра капризната жизнерадост пред отчаянието?

Ефектът „Whimsy“: Защо поколението Z избра капризната жизнерадост пред отчаянието?

Любопитно Преди 1 час

Младите хора от Gen Z се борят с масови съкращения, икономически застой и инфлация, която изяжда покупателната им способност

Снимката е илюстративна

Изчезнали туристи бяха открити мъртви и прегърнати след изригване на вулкан

Свят Преди 1 час

Двама сингапурци загинаха прегърнати под каменни отломки на индонезийския остров Халмахера; жертвите са пренебрегнали забраната за изкачване на вулкана Дуконо заедно с група от още 20 души

Айлийн Уанг

Шпионски скандал в САЩ: Коя е американска кметица, която подаде оставка и призна, че е таен агент на Китай

Свят Преди 2 часа

Бившата кметица на Аркадия се съгласи да се признае за виновна за участие в нелегална операция за чуждестранно влияние и разпространение на пропаганда, дирижирана от Пекин

<p>Ще се оттегли ли Киър Стармър от поста премиер на Великобритания?</p>

Стармър: Няма да се оттегля от поста премиер на Великобритания

Свят Преди 2 часа

Междувременно британският вестник "Телеграф" съобщи, че още петима членове на кабинета са призовали Стармър да подаде оставка

Русия обяви край на примирието с Украйна

Русия обяви край на примирието с Украйна

Свят Преди 2 часа

Противовъздушната отбрана на Москва съобщи за активни действия през последното денонощие

Хакери вече използват AI: Как да се предпазим

Хакери вече използват AI: Как да се предпазим

Технологии Преди 2 часа

Специалисти на Google обявиха, че са предотвратили първата мащабна хакерска атака, която използва изкуствен интелект, за да постигне целите си и да атакува уязвими устройства и системи преди те да получат нужните софтуерни ъпдейти за защита

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

„Брънч за начинаещи“ с ексклузивна премиера в NOVA PLAY

Edna.bg

Истории за всяко настроение: какво да гледате през май с Arena Select от Vivacom

Edna.bg

Головете на кръга (33 кръг, 12.05.2026)

Gong.bg

Има сделка за Севиля! Вижте каква ще е ролята на Серхио Рамос

Gong.bg

Взрив до детска градина в Горна Оряховица, полицията проверява химическо предприятие (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Жълт код за силен вятър в сряда, ще има валежи и градушки

Nova.bg