К ремъл обяви, че е преждевременно да се обсъждат "конкретните детайли" на евентуален мирен процес между Русия и Украйна, след като руският президент Владимир Путин заяви през уикенда, че войната върви към своя край, съобщи "Франс прес".

"Всички постижения в рамките на мирния процес дават основание да се каже, че краят наистина наближава. В този контекст обаче засега не е възможно да се влиза в конкретни подробности", каза днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Песков разясни коментара на Путин отпреди дни, когато руският президент заяви, че конфликтът в Украйна "върви към своя край".

"Президентът заяви, че Русия остава отворена за контакти и че е извършена работа в тристранен формат. Той каза, че ще приветства следващите усилия от страна на САЩ", поясни Песков.

Преговорите между Москва и Киев с посредничеството на САЩ са в застой след началото на войната в Близкия изток в края на февруари.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви тридневно примирие между Русия и Украйна около 9 май, но двете страни впоследствие се обвиниха взаимно в нарушения.

Москва заяви, че е възобновила офанзивата си след изтичането на примирието.

"Това може да спре веднага щом режимът в Киев поеме отговорността си и вземе необходимото решение", каза Песков и добави, че Киев "много добре знае какви са необходимите решения".

Русия настоява за териториални отстъпки от страна на Украйна, включително изтегляне от части на Донбас, които са само частично контролирани от руските сили. Киев отхвърля тези искания, определяйки ги като равносилни на капитулация, отбелязва АФП.

Реално Путин може да спре войната, която започна през 2014 г. и превърна в пълномащабен конфликт през 2022 г. по всяко време.