Пулев: Близо 6 млрд. евро са преките инвестиции от Австрия у нас

А встрия е сред най-важните икономически и инвестиционни партньори на България, като натрупаният обем на преките австрийски инвестиции у нас е близо 6 млрд. евро. Двустранният търговски оборот пък достига около 2 млрд. евро годишно. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на среща с посланика на Австрия в България Андреа Икич-Бьом.

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„Това са наистина впечатляващи показатели, но нашата цел е да надградим тези резултати чрез конкретни политики“, посочи Пулев. По думите му България иска да привлече повече инвестиции с висока добавена стойност и да ускори икономическата трансформация към високотехнологично производство, като за тази цел разчита на стратегическите си партньори в Европа, сред които е и Австрия.

По време на срещата са обсъдени възможностите за задълбочаване на икономическото и инвестиционното сътрудничество между двете държави.

Пулев подчерта, че България провежда политика на „отворени врати“ към австрийския бизнес и има амбиция да надгради добрите двустранни отношения чрез привличане на нови инвестиции, технологично сътрудничество и участие на австрийски компании в модернизацията на българската икономика и инфраструктура.

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Нов модел за стратегическите инвеститори

Вицепремиерът представи пред австрийския посланик промените в инвестиционната политика на страната. По думите му след преструктурирането на държавната администрация инвестиционната дейност е концентрирана в Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

Създаден е и централен координационен механизъм, в който участват всички ключови институции, включително министерства и агенции.

„Когато разглеждаме стратегическа инвестиция, можем да концентрираме всички необходими институции в един механизъм и да ускорим целия процес. Това е нашият модел за обслужване на стратегическите инвеститори“, обясни Пулев.

По-малко бюрокрация

Сред обсъжданите теми е била и реформата за намаляване на административната тежест. Тя се разработва в пряк диалог с бизнеса и браншовите организации.

„Искаме да чуем директно от бизнеса какви са реалните административни пречки пред неговото развитие“, посочи вицепремиерът.

Той отправи специална покана към австрийските компании, които работят в България, да се включат активно в процеса и да представят своите предложения за подобряване на бизнес средата.

Австрийският посланик Андреа Икич-Бьом също акцентира върху значението на стабилността, предвидимостта и ограничаването на излишната бюрокрация за компаниите от страната, които развиват дейност в България.

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Австрийски компании с възможност за участие в инфраструктурни проекти

Друга основна тема на разговора е била подготовката на ново законодателство в областта на публично-частните партньорства.

Целта е да бъде създадена стабилна и балансирана рамка, която едновременно да защитава интереса на държавата и да позволява привличането на частен капитал за ускоряване на модернизацията на инфраструктурата.

„Искаме да създадем стабилна и балансирана рамка, която да защитава интереса на държавата, но същевременно да дава възможност за мобилизиране на частен капитал и ускоряване на модернизацията на инфраструктурата“, заяви Пулев.

Според него новата рамка ще създаде възможности за участие на частния сектор в стратегически проекти, включително в областта на инфраструктурата, индустриалните зони и други ключови национални активи.

Пулев определи това и като възможност за австрийските компании да се включат по-активно в модернизацията на България.

„Австрийският бизнес има сериозен опит, експертиза и технологии, които могат да бъдат изключително ценни за реализацията на тези проекти“, посочи той.

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Дигитализацията като ключов приоритет

Дигитализацията също е била сред основните акценти в разговора. По думите на Пулев тя е ключов стълб от програмата за модернизация на държавата и българската икономика.

„Целта ни е да провеждаме политика на отворени врати – заедно с бизнеса и с най-добрите европейски примери и практики“, заяви Александър Пулев.

По време на срещата двете страни са потвърдили необходимостта от продължаване и задълбочаване на икономическото сътрудничество, включително чрез нови инвестиции, технологичен обмен и участие на австрийския бизнес в ключови проекти за развитието на България.