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Нидерландия изтегли 86 тона злато от САЩ и Канада и го премести в Лондон

De Nederlandsche Bank (DNB) заявява, че златните резерви, съхранявани в Лондон, могат да се търгуват по-лесно и че ходът ще ѝ позволи да реагира по-бързо в „кризисна ситуация“

Надежда Неменски Надежда Неменски

3 септември 2026, 10:41
Нидерландия изтегли 86 тона злато от САЩ и Канада и го премести в Лондон
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

Ц ентралната банка на Нидерландия съобщи, че е преместила 86 тона от златните си резерви от САЩ и Канада в Лондон, позовавайки се на „нарастващо геополитическо безпокойство“.

De Nederlandsche Bank (DNB) заяви, че златните резерви, съхранявани в Лондон, могат да се търгуват по-лесно от тези, съхранявани в Ню Йорк и Отава. „Това прави златото най-бързо за внедряване от страна на DNB в кризисна ситуация“, посочва банката в официално изявление в сряда.

„С тази стъпка подобрихме оперативната готовност за използване на златните резерви. Предполагаме, че никога няма да ни се наложи да ги използваме, но въпреки това е необходимо да засилим нашата устойчивост и подготвеност“, каза президентът на DNB Олаф Слайпен, цитиран от The Guardian.

Общият златен запас на Нидерландия възлиза на 612,4 тона и се оценява на 72,2 милиарда евро (83,7 милиарда долара) към края на 2025 г., съобщиха от DNB.

Преди дислокацията нидерландската банка съхраняваше 31,3% от златото си в Ню Йорк и 19,7% в Отава. След преместването делът на всяка от двете страни възлиза на по 18,5% от нидерландския златен резерв.

Делът на златото, съхранявано в Лондон, се е увеличил от 18,1% на 32,1%. Банката продължава да съхранява 30,8% от златото си на територията на Нидерландия.

Трансферът е извършен частично чрез покупки и продажби и частично чрез физическо транспортиране на злато, съобщиха от банката. Банката е преместила над 27 тона физическо злато от САЩ и Канада в Зейст. Същото количество злато е преместено от Зейст в Лондон, което е предотвратило необходимостта от претопяване на златните кюлчета.

„Чрез комбиниране на покупки и продажби с физически транспорт, рисковете, свързани с физическото преместване на голямо количество злато, бяха разпределени“, заявиха от DNB. Операцията се е състояла между март и август тази година, допълват оттам.

Лоран Шварц, президент на базираното в Париж Национално бюро за търговия със злато (Comptoir National de l'Or), който улеснява търговията със злато във Франция, заяви, че централните банки преместват резервите си от около десетилетие.

„Настоящият политически контекст в Съединените щати може също да тласне определени централни банки да предпочитат други места за съхранение“, каза той.

Лондонският пазар е най-дълбокият и най-ликвидният, каза Шварц, което прави по-лесно използването на златото във времена на криза. „Централните банки могат по-лесно да отдават златото си назаем там на други банкови институции“, обясни той.

Джон Пласард, аналикзатор в Cite Gestion Private Bank, заяви, че нидерландският ход е имал за цел „да има по-непосредствена наличност в случай на криза“. За момента това е „доста еднократен ход“, но той предупреди, че ако други централни банки последват примера, това може да навреди на доверието в САЩ.

В началото на годината в Германия бяха изразени опасения относно сигурността на резервите на нейната централна банка в Ню Йорк. Въпреки това влиятелната Бундесбанк реши за момента да не премества резервите си от Ню Йорк. „Федералният резерв на Ню Йорк е и остава важно място за съхранение на нашето злато“, заяви банката пред обществената телевизия ARD през януари.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Guardian    
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