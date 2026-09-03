„Сделка или не“ идва с нов водещ и примамливи оферти

Т елевизионната игра на NOVA „Сделка или не“ се завръща с нов сезон и нов водещ от 14 септември. Новият домакин в студиото на хитовото предаване е Павел Владимиров с обещанието да се превърне в най-доверения човек на участниците в играта на късмета всеки делничен ден в 18:00 ч.

Павел Владимиров е телевизионен водещ, актьор и глас зад кадър, чиято кариера зрителите познават от сутрешния блок на NOVA – „Здравей, България“ и предаването "100% Будни" на БНТ. Той е първият български журналист, който успява да се срещне с мега звездите Вин Дизел и Пол Уокър и да вземе интервюта от тях. През 2014 г. Владимиров става част от звездите във втория сезон на любимото шоу за имитации „Като две капки вода“. Участвал е в хитовите сериали „Откраднат живот“, All Inclusive, „Братя“ и „Етажна собственост“, както и в международни филмови продукции, в които си е партнирал с Мария Бакалова („Ангели“), Никълъс Кейдж („211“) и големия европейски актьор Раде Шербеджия (Air Force One Down). Той е сред любимите гласове на малките и големите почитатели на аудиокнигите – озвучавал е "Патиланско царство", „Пътеводител на галактическия стопаджия“, „Човекът в търсене на смисъл“ и много други. Одобрен е от екипа на живата легенда на британското кино Сър Майкъл Кейн за българското аудио издание на неговата автобиографична книга. Озвучава и детската поредица Angry Birds. „Сделка или не“ е новото голямо предизвикателство, с което Павел Владимиров прави своето голямо завръщане в NOVA.

“Радвам се, че се завръщам в NOVA, мястото, където съм преживял, постигнал и получил толкова много! „Сделка или не“ е шанс да помогнем на стотици българи с интригуващи истории и съдби да осъществят мечтите си в трудни времена. Амплитудата от емоции в шоуто е огромна и съвсем искрено съпреживявам с участниците всеки един момент”, споделя водещият.

Борбата за 50 000 евро продължава и през този сезон. Познати лица и нови участници ще застанат зад кутиите в очакване на своя шанс за среща с късмета. Вдъхновяващи лични истории и емоционални обрати ще превърнат всеки епизод в изживяване. Интуицията ще е ключовият инструмент, на който ще разчита всеки един от тях, а банкерът – отново ще изкушава участниците с атрактивни оферти, предизвиквайки ги да се съмняват в своя вътрешен глас.

NOVA и екипът на “Сделка или не” изказват искрената си благодарност към Ненчо Балабанов и неговия значим принос към предаването в последните три години. Той остава неизменна част от успешната телевизионна игра и голямото семейство на NOVA.

Не пропускайте новия сезон на „Сделка или не“ от 14 септември, всеки делничен ден от 18:00 ч. по NOVA.

Всичко за „Сделка или не“ можете да откриете на сайта на предаването, във Facebook, Instagram и TikTok.