Арестуваха двама българи за палеж в Мюнхен

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Г ерманската полиция разследва предполагаем палеж с политически мотиви на строителна площадка в близост до централата на компанията за отбранителни технологии Rohde & Schwarz в Мюнхен. Във връзка със случая са задържани двама български граждани - 28-годишна жена и 38-годишен мъж, съобщиха германските власти, цитирани от Reuters.

In München wurden in der Nacht mehrere Brandsätze auf eine Baustelle geworfen – zwei Verdächtige wurden festgenommen. https://t.co/NdIsoo6LZ7 pic.twitter.com/4aKJPE9HXh — Tages-Anzeiger (@tagesanzeiger) September 3, 2026

Полицията в Бавария е потвърдила, че разследва умишлен палеж. На този етап обаче няма данни, че атаката е била насочена конкретно срещу Rohde & Schwarz.

Пожарът е бил потушен бързо и не е причинил значителни материални щети. Няма данни за пострадали хора.

Какво се е случило

Инцидентът е станал на строителна площадка край централата на Rohde & Schwarz в Мюнхен.

Според информацията на германската полиция двамата български граждани са били задържани във връзка със случая. Разследването трябва да установи какви са били мотивите за палежа и дали той е бил част от по-широка атака.

Самата компания е потвърдила, че е имало инцидент на строителна площадка в близост до нейното седалище.

Германия засилва мерките за сигурност

Случаят се разследва на фона на повишена тревога в Германия за възможни саботажи и атаки срещу инфраструктура и стратегически обекти.

Само тази седмица германското правителство заяви, че Русия стои зад опита за атака с дрон срещу украински товарен самолет на летище Лайпциг/Хале през август. Москва отхвърли обвиненията.

Германският министър на вътрешните работи Александър Добрингт заяви, че чужди държави, и по-специално Русия, може да използват леви екстремистки групи като посредници за извършване на саботажи. По думите му някои от тези групи все по-често възпроизвеждат руски тези относно войната в Украйна.

Властите в Германия са в повишена готовност за подобни атаки, особено след поредицата от инциденти, които предизвикаха опасения за възможна хибридна дейност.