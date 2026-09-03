„Мафия!“ и сълзи в залата: Без виновен за взривената журналистка Дафне Галиция, Малта оневини сочения за поръчител

Й орген Фенеч бе оправдан за участие в убийството на журналистката Дафне Каруана Галиция след най-дългия съдебен процес за убийство в историята на Малта.

Съдебните заседатели оневиниха бившия изпълнителен директор на Tumas Group в сряда вечерта, отхвърляйки обвинението на прокуратурата, че той е поръчал и финансирал атентата срещу журналистката през октомври 2017 г.

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Членове на семейството на Фенеч и неговият правен екип викаха от радост при прочитането на присъдата. В същото време роднините на Каруана Галиция плачеха в съдебната зала.

Фенеч беше изправен пред две отделни обвинения: че е бил съучастник в убийството на Каруана Галиция и че е организирал заговор за нейното ликвидиране. Заседателите трябваше да произнесат отделни присъди по всяко от тях. След около осем часа разисквания те върнаха оправдателна присъда с вот 8 срещу 1 и по двете обвинения.

Заседателите прекараха 55 дни в съда и изслушаха свидетелските показания на над 100 души - от полицейски служители и осъдени убийци до бившия началник на кабинета на министър-председателя Кит Шембри и самия Фенеч.

Нови въпроси

Тяхната присъда слага край на наказателното преследване срещу Фенеч, но ще повдигне нови въпроси относно разследването за това кой е поръчителят на убийството.

Петимата мъже, осъдени за извършването на атентата и осигуряването на бомбата, използвана за ликвидирането ѝ, излежават присъди от 15 до 40 години затвор. Оправдаването на Фенеч обаче означава, че никой не е намерен за виновен за поръчването и плащането на екзекуцията.

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В изявление след присъдата семейството на Каруана Галиция заяви, че решението е „отказано правосъдие“.

„Йорген Фенеч беше оправдан за бруталното атентат срещу Дафне девет години след нейното убийство, лишавайки я от правосъдието, което заслужава. Оставаме благодарни на всички, които работиха за изправянето на Фенеч пред съда - по-специално на нашите трудолюбиви адвокати Тереза Комодини Качия и Джейсън Ацопарди, полицията, прокуратурата, съдебната система, пресата и гражданското общество в Малта и чужбина. По време на месечния процес срещу Фенеч чухме много хора да говорят, но никога повече няма да видим или чуем Дафне. Нейните и нашите мечти бяха разбити, когато тя бе убита пред семейния ни дом само на 53 години. Днешният ден трябваше да принадлежи на Дафне. Търсенето на отговорност за всички онези, които разрешиха, улесниха или защитиха нейните убийци, вече е закъсняло“, заявяват от семейството, отбелязвайки, че много от разследваните от нея лица са изправени пред други наказателни обвинения.

Близките на журналистката допълват: „Ако Дафне не беше убита, вярваме, че тя щеше да разкрие корупционните връзки между Йорген Фенеч, тогавашния министър на енергетиката Конрад Мици и началника на кабинета на премиера Кит Шембри, фокусирани върху компанията на Фенеч - 17 Black. Самият Фенеч е смятал проектa ElectroGas за „една голяма грешка“ и се е страхувал от срива му, защото това щеше да го съсипе. Вярваме, че мотивът за нейното убийство е бил да се спре разследването ѝ около някога тайната фирма 17 Black и нейните финансови трансакции. Документите показват, че сумите от 5000 евро на ден, дължими на тайните панамски компании на Мици и Шембри, е трябвало да бъдат плащани през 17 Black на Фенеч и компанията Macbridge на негов китайски партньор. Правосъдието сега трябва да бъде раздадено за корупцията, която направи убийството на Дафне възможно. Фенеч, колегата му директор в ElectroGas Пол Апап Болоня, Мици, Шембри и други вече са обвинени в подкупи и корупция. Отделно Фенеч е обвинен и в подкупване на полицейския инспектор, отговарящ за отдела за икономически престъпления и разследването на 17 Black. Девет години след атентата институционалните пропуски остават без реформа. Нашата страна не успя да защити Дафне и ѝ дължи поне това - да предотврати загубата на други животи“.

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Междувременно Фенеч напусна съда без коментар, придружен от майка си и адвокатите си. Навън гневното множество викаше „измет“, „мафия“ и „убийци“.

Резюме на делото

Делото срещу Фенеч зависеше до голяма степен от показанията на един ключов свидетел.

Прокурорите твърдяха, че той е наредил на таксиметровия шофьор Мелвин Теума да намери и наеме физическите убийци, платил е хонорара им от 150 000 евро, а след това продължил да им превежда пари и информация чрез Теума след атентата.

Таксиметровият шофьор получил президентско помилване през 2019 г. и стана основен свидетел на прокуратурата. Той каза пред заседателите, че Фенеч лично е поръчал убийството и му е предал парите за физическите извършители.

Един от убийците, Винс Мускат, потвърди голяма част от описанието на Теума за това как е подготвяно и извършено престъплението, докато телеком експерти от ФБР представиха данни за локализацията на телефоните, които сякаш потвърждаваха части от неговите думи.

Мускат обаче не можа да каже на заседателите кой всъщност е поръчал атентата: Теума каза, че никога не е казвал на убийците кой стои зад заповедта.

През двата месеца на събиране на доказателства адвокатите на Фенеч многократно атакуваха надеждността на Теума - единственият човек, който пряко посочваше техния клиент като мозъка на операцията.

Те посочиха противоречия в показанията на Теума, фиктивната му държавна работа, връзките му с хора около Кит Шембри, въпросите около записите, които той е пазил или унищожил, и помилването от ноември 2019 г., което го спаси от наказателно преследване за ролята му на посредник.

Защитата твърдеше, че разследващите са изградили случая си около Теума, като същевременно не са проучили надлежно доказателствата, сочещи в други посоки.

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Телефонът и лаптопът на Кит Шембри така и не бяха намерени. Появиха се доказателства за изтичане на поверителна информация от полицейски и правителствени среди. Свидетели многократно си противоречаха за участието на Шембри.

В крайна сметка заседателите решиха, че прокурорите не са доказали извън разумно съмнение, че Фенеч е човекът, поръчал или престъпно присъединил се към заверата за убийството.

Версията на Фенеч

Фенеч не каза пред заседателите, че е напълно невинен аутсайдер. Той призна, че е знаел за плана за убийството на Каруана Галиция преди то да се случи и че е дал пари на Теума, докато планът все още е бил в сила.

Той също така призна, че след атентата е предавал поверителна информация за разследването на Теума и му е давал големи суми пари, част от които са отишли за затворените убийци.

Но заяви, че никога не е искал Каруана Галиция да бъде убита, никога не е давал заповед за това и не е плащал пари с такава цел.

Фенеч каза, че Теума му е съобщил, че има мъже, готови да извършат убийството за 120 000 евро. Той каза, че е предал тази информация на Шембри, защото е искал да разбере какво се случва.

Според Фенеч Шембри е отговорил: „Действай, действай, действай“.

Когато впоследствие Теума казал, че вече е платил на убийците капаро от 30 000 евро, Фенеч призна, че му е дал 50 000 евро. Но той заяви, че плащането е имало за цел да възстанови разходите на Теума и да спре убийството.

„Не искам да си на загуба, но спри дотук“, твърди Фенеч, че му е казал.

Той заяви, че поведението му след убийството е било водено от изнудване от страна на Теума и погрешна лоялност към Шембри, когото смятал за „почти брат“.

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Убийство, което разтърси една нация

Каруана Галиция беше един от най-известните журналисти в Малта, известна с острите си атаки срещу политици.

През 2016 г. нейният блог достигна нови висоти, след като разкри офшорните структури, които двама от най-близките помощници на премиера Джоузеф Мускат - Кит Шембри и Конрад Мици - бяха създали броени месеци след встъпването си в длъжност.

Това разследване се разрасна и през следващите 18 месеца Каруана Галиция съобщаваше за други големи скандали, свързващи местната политика с пари.

Синовете ѝ свидетелстваха, че тя е работила върху голямо разкритие за консорциума Electrogas, спечелил доходоносна сделка за изграждане на електроцентрала.

Тя пускаше информация за тази сделка в блога си, като в един пост разкри името на регистрираната в Дубай офшорна фирма на Фенеч - 17 Black. Един от синовете ѝ свидетелства, че тя се е подготвяла да се обади на Фенеч с въпроси, когато е била убита.

Прокурорите представиха това като мотива за убийството. Защитата представи друг.

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Те посочиха други публикации в блога, написани няколко месеца по-рано, в които тя разкри, че Шембри има рак, преди той да каже на децата и майка си. Каруана Галиция написа, че на Шембри му остават броени месеци живот. Фенеч каза, че след това Шембри е бил обхванат от ярост.

Убийството стана в един понеделник следобед през октомври 2017 г. Каруана Галиция напусна дома си в Бидниджа, отправяйки се към банка. Едва изминала неколкостотин метра, бомбата бе детонирана. Преминаващ гражданин свидетелства, че е чул писъка ѝ, докато пламъците са я обхващали. За потвърждаване, че овъглените останки в колата са нейни, беше необходим ДНК тест.

В разследването бяха привлечени експерти от САЩ, Нидерландия и Европол. В рамките на няколко месеца полицията нахлу в хамбар в Марса и други места, арестувайки 10 мъже. Трима от тях - Алфред Деджорджо, Джордж Деджорджо и Винс Мускат - бяха обвинени в извършването на атентата.

Мускат получи намалена 15-годишна присъда, след като се съгласи да свидетелства; братята Деджорджо получиха по 40 години. Но на разследващите все още им липсваше най-важното парче от пъзела: кой е платил за убийството.

Теума води полицията до Фенеч

През ноември 2019 г. полицията арестува Мелвин Теума. При ареста му бе иззета кутия от сладолед, съдържаща ръкописни признания, USB флашки, диктофон и снимка на Кит Шембри.

Броени дни по-скоро Фенеч беше арестуван, докато напускаше Малта с яхтата си на разсъмване.

„Не ме оставяй сам, подкрепи ме“, написал той на Шембри в часовете преди ареста си.

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Впоследствие на Теума беше предоставено президентско помилване в замяна на това да разкаже на разследващите всичко, което знае. Шембри бе арестуван малко след това, а след това освободен.

Арестите доведоха до дни на хаос в правителството и предизвикаха общонационални протести, които принудиха Джоузеф Мускат да подаде оставка като министър-председател.

Първоначално Фенеч даде версия, която сочеше към тогавашния министър Крис Кардона, и поиска помилване за себе си. След като кабинетът на Мускат гласува против, той даде официални показания пред полицията, че Кит Шембри е истинският виновник.

Прокуратурата твърдеше, че това показва как Фенеч продължава да променя историята си с напредването на разследването. Защитата заяви, че това показва човек, който първоначално е се опитал да защити мощен приятел, преди в крайна сметка да разбере, че този приятел го е предал.

Мрежа от противоречиви показания

Процесът разкри мрежа от интриги около убийството, която се простираше далеч извън Фенеч. Свидетелите си противоречаха и открито се наричаха лъжци.

Винс Мускат говори за отделен, изоставен план за убийство от 2015 г., в който се твърди, че е участвал тогавашният министър на икономиката Крис Кардона. Друг от осъдените убийци, Джордж Деджорджо, стигна по-далеч. Той твърдеше, че Теума му е признал, че Шембри е човекът зад атентата от 2017 г. Теума категорично отрече това.

Когато самият Шембри свидетелства, той отрече да е организирал убийството и вместо това твърдеше, че Фенеч практически му е признал участието си. Фенеч твърдеше обратното, а защитата му представи различни следи, сочещи към скритата ръка на Шембри.

Теума е получил фиктивна държавна работа след среща с Шембри. Бившият охранител Кенет Камилери свидетелства, че Шембри го е изпратил да „успокои“ Теума след убийството. Доктор Адриан Вела каза, че Шембри го е накарал да достави документи на Фенеч, когато той вече е бил арестуван – документи, съдържащи „сценарий“, уликвящ Кардона.

Защитата попита защо въпреки всичко това Шембри никога не е бил смятан за заподозрян в убийство.

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Разследване, пропито от изтичане на информация

Изтичането на информация от разследването започна още от самото начало. Убийците казаха, че са знаели кога ще бъдат арестувани две седмици предварително. Двама от тях разбраха, че третият говори с полицията броени дни след като той направи това.

Фенеч призна, че е предавал поверителна информация на Теума, но каза, че тази информация е дошла от Шембри. Той предупредил Теума, че полицията се приближава до доставчиците на бомбата, а по-късно и че полицията ще дойде за него „в събота“.

Теума каза, че зам.-комисар му е казал дни след арестите на убийците, че полицията не е открила тайния телефон, който той се е страхувал, че са иззели. Бивш полицейски комисар беше изправен пред тайно записан разговор, в който казва на ментора на Теума, че „е важно да приемем същата линия“, когато свидетелстваме.

Заседателите чуха и че Фенеч е казал на полицията през 2019 г., че тогавашният премиер Джоузеф Мускат го е предупредил, че Теума предстои да бъде арестуван. Фенеч не повтори това твърдение, когато свидетелстваше.

Някои потенциално решаващи доказателства така и не бяха намерени. Мобилният телефон и лаптопът на Шембри липсваха, когато полицията претърси имота му. Кабинетът му не беше запечатан; видеокадри показват как Шембри използва собствените си ключове, за да го отвори за полицейски преглед повече от седмица след първоначалния си арест.

Натиск върху Теума

Голяма част от защитата се състоеше в това да убеди заседателите, че на Теума не може да се има доверие. Ръкописно признание, което той е написал, уличаваше както Фенеч, така и Шембри. Но Теума каза по време на процеса, че е намесил Шембри, защото е бил под стрес и убеден в участието му, въпреки че не е знаел със сигурност.

„Да, излъгах“, каза той под клетва.

Теума каза, че е бил сигурен само, че Фенеч го е инструктирал и му е платил за убийството. Ако Фенеч е действал от името на някой друг, е трябвало да говори, каза той.

Защитата също обвини Теума, че избирателно е пазил записите си за полицията, и каза, че се е опитал да скрие второ посещение в кабинета на Шембри. Теума все пак остана зад основното си твърдение: „Знам само, че Йорген Фенеч беше замесен“.

Но защитата повтори, че на Теума е било дадено помилване при условие, че държи Шембри настрана.

„Историята на Мелвин се основава на верига“, казаха адвокатите пред заседателите и допълниха: „Ако ядрото на тази верига го няма, всичко се срива“

Записи и признания

Прокурорите твърдяха, че има нещо повече от думата на Теума. Те пуснаха записи, в които се чува как Фенеч казва на Теума „Оплетох нещата“. В друг разговор Теума му казва „Ти ми даде 150-те“ (визирайки 150 000 евро за убийството), а Фенеч отговаря: „Помня“.

Фенеч настояваше, че просто се е опитвал да овладее все по-тревожния и заплашителен Теума.

Разумно съмнение

До края на процеса прокурорите призоваха заседателите да не изпускат от поглед Фенеч сред масата обвинения, включващи други хора.

„Ако има друг човек, който може да е помогнал, това може да излезе в друго дело. Но то никога не може да заличи факта, че Йорген Фенеч е поръчал убийството“, заяви прокурорът.

Защитата контрира, че прокурорите искат от заседателите да пренебрегнат твърде много безпочвени въпроси: „Всички пътища водят до Кит, а всички мостове към него бяха изгорени. И така трябваше да се построи мост към Йорген Фенеч“.

Съдия Едуина Грима напомни на заседателите, че тяхната работа не е да разрешат всяка мистерия около престъплението: „Вие не сте разследващи, вие сте съд. Това не е жури за скритата ръка. Това е жури на закона и фактите“. Тя обаче им напомни, че тежестта на доказателствата лежи изцяло върху прокуратурата и всяко разумно съмнение трябва да е в полза на подсъдимия.

След повече от 350 часа в съдебните зали заседателите решиха, че такова съмнение остава.

В сряда вечерта председателят на журито прочете окончателната присъда: Невинен. Решението идва почти седем години след ареста на Фенеч и близо девет от бруталното убийство на Дафне Каруана Галиция.