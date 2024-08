Адвокатът на Дуров: Абсурдно е да се мисли, че създателят на "Телеграм" е замесен в криминални деяния

Н апълно абсурдно е да се мисли, че един ръководител на социална мрежа, какъвто е Павел Дуров, създателят на "Телеграм", може да бъде замесен в криминални деяния, за които се твърди, че са били извършени чрез неговото приложение. Това заяви адвокатът на Дуров - Давид Оливие Камински, предаде Франс прес.

"Телеграм" спазва всички точки на европейските правила в областта на дигитализацията", допълни юристът, който заедно със сестра си Жулия Беташ защитава Дуров.

Противоречивата връзка на Франция с Telegram

Тези коментари на адвоката на съоснователя на "Телеграм" бяха направени, след като вчера вечерта Павел Дуров бе обвинен от френското правосъдие, че не е действал, за да възпрепятства разпространението на криминално съдържание чрез "Телеграм". Дуров беше освободен от предварителния арест вчера следобед, беше разпитан от съдия следовател, накрая беше поставен по съдебен контрол, заради който той няма да има право да напуска Франция.

Придружаван от охранителя си и от своя асистентка, милиардерът Дуров, който има и френско гражданство, беше задържан в събота вечерта на летището в Бурже край Париж. Задържането му стана по силата на заповед за арест издадена от Франция. Дуров тъкмо беше пристигнал от Баку, когато беше арестуван.

“ABSURD” TO BLAME DUROV FOR CRIMES ON TELEGRAM Pavel Durov’s lawyer, David-Olivier Kaminski, calls charges against the Telegram founder “totally absurd,” arguing that a social network head cannot be responsible for illegal activities committed on the platform. Kaminski insists… pic.twitter.com/R3heKg7smG

Според източници, запознати с обвиненията срещу Дуров, Париж е издал още през март заповед за задържане на милиардера, а също и на брат му Николай, който е също основател на "Телеграм". Заповедите за арест са били издадени в рамките на предварително разследване срещу двамата.

След като беше задържан в събота вечерта, Павел Дуров беше поставен в предварителния арест до сряда следобед. След освобождаване от предварителния арест той беше докаран в парижки съд и няколко часа беше разпитван от съдия следовател във връзка с много нарушения, сред които отказ да съобщи необходимите информации във връзка с разрешени от закона във Франция прехващания на съобщения, в съучастничество в престъпления, организирани в платформата му, като трафик на наркотични вещества, измами, педофилия и пране на пари и др.

След разпита срещу Дуров беше подето официално разследване по гореспоменатите обвинения. Той беше пуснат под гаранция от 5 милиона евро. Два пъти седмично ще трябва да се явява в полицейски участък и има забрана да напуска френската територия.

Durov’s Lawyer Breaks Silence On Telegram CEO’s Trial



“The only statement I would like to make is that Telegram complies with all aspects of European norms in digital matters. It’s absurd to think that the head of the social network has been charged," David-Olivier Kaminski… https://t.co/ZQO5Z8Wezm