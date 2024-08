Александър Виндман: Мъск трябва да бъде притеснен

П енсионираният подполковник Александър Виндман, който предизвика вълнения като ключов свидетел в процеса за импийчмънт срещу бившия президент Доналд Тръмп, отправи предупреждение към Илън Мъск в неделя, след като главният изпълнителен директор на приложението за съобщения Telegram Павел Дуров беше арестуван във Франция.

Дуров получи заповед за арест в Париж в събота вечерта след предварително полицейско разследване около предполагаемия му неуспех да ограничи достатъчно престъпната дейност в Telegram, според TF1 TV и BFM TV.

(Видеото е архивно: Павел Дуров: Кой е арестуваният основател на Telegram)

Докато експерти и лидери в индустрията биеха тревога за международните последици за свободата на словото от ареста му, Виндман подкрепи този ход, като се обърна към социалната медия X, за да предупреди главния си изпълнителен директор за "нарастващия апетит за отчетност", преди да предположи, че Мъск може да е следващият.

"Въпреки че Дуров има френско гражданство, арестуван е за нарушаване на френските закони, това има по-широки последици за други социални медии, включително Twitter", написа Виндман.

"Има нарастваща нетолерантност към платформата, дезинформацията и зловредното влияние, както и нарастващ апетит за отчетност. Мъск трябва да е притеснен.", допълни той.

