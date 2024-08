Милиардер, баща на 100 деца, отмъстителен вундеркинд-Павел Дуров

П ървият поглед към сегашния главен изпълнителен директор на Telegram, който продължава да е задържан от френските власти, беше през май 2012 г., когато малка флотилия от хартиени самолети, направени от пари, се спусна на Невския проспект в Санкт Петербург, главната пътна артерия на града.

Камерите заснеха младия Дуров, с лице, наполовина скрито от черна шапка, който очевидно се забавляваше, докато развълнуваната тълпа събираше банкноти от 5000 рубли (96 лв.), които младият технологичен вундеркинд хвърляше като дъжд отгоре.

По това време Дуров беше ръководител на ВКонтакте, руския еквивалент на Facebook, който пожъна успех благодарение на почти пълната липса на онлайн регулация.

Самопровъзгласил се за либертарианец, Дуров обича да се представя като покровител на всеки отделен гражданин срещу правителственото шпиониране. Властите във Франция обаче сега го разследват за защита на далеч по-малко благородна група хора, включително педофили, наркодилъри и гангстери.

Отмъщението на Дуров

BREAKING NEWS

The founder of Telegram Pavel Durov has Been Arrested in France. He's facing 20 years in jail for Refusing to Censor Telegram.

The charges include Terrorism, Money Laundering & More.

They’re now Targeting anyone who Defends Free Speech. Sad! pic.twitter.com/58yLxf6KK2 — Omwamba 🇰🇪 (@omwambaKE) August 24, 2024

Като ученик Дуров хаква компютърната мрежа на училището си, за да показва снимка на най-омразния си учител с надпис "трябва да умре" като скрийнсейвър.

Сега, в края на трийсетте си години, той все още съчетава маниакалното уединение на шефа на Facebook Марк Зукърбърг – подражавайки на брат си Николай, който е бил протеже по математиката и се говори, че е истинският мозък зад успеха на Дуров – с противоположната ексцентричност и нарцисизъм на Илън Мъск, разказва Politico.

Не след дълго след епизода с хвърлянето на пари, ВКонтакте се изправи пред сериозни проблеми. След големите антикремълски протести руската служба за сигурност ФСБ поиска по-голям контрол върху платформата на социалните медии.

Под натиск Дуров продава акциите си в компанията и бяга от Русия през 2014 г., обявявайки напускането си със снимка на делфини и реплика от "Пътеводител на галактическия стопаджия":

"Довиждане и благодаря за рибата".

ВКонтакте беше преименувана на VK, като децата на послушниците на руския президент Владимир Путин бяха назначени на ключови позиции.

Но подобно на героите в любимите си филми, Дуров скоро си отмъсти. От Дубай той удвоява усилията си в Telegram, криптирана услуга за съобщения, чието значение и успех далеч надхвърлят тези на първата му компания.

Кой използва Telegram?

Днес Telegram е сред най-популярните приложения за съобщения в Русия и в други постсъветски страни, както и в Индия и в шепа автокрации като Иран.

За хората, живеещи в страни, където рискуват да влязат в затвора за неразумна дума или мнение, приложението обещава безопасно средство за комуникация.

Това, което го отличава от конкурентните платформи обаче, е, че Telegram също е медийна платформа сама по себе си. Помислете: WhatsApp, Facebook и X, всичко в едно.

Това хибридно качество го превърна в основна платформа за повече приложения от текстови съобщения и повече потребители, отколкото само критици на правителството.

След като Русия нахлу в Украйна през 2022 г., Telegram се превърна в основен начин за комуникация от двете страни на фронтовата линия. Нова група военни блогъри, някои от които с повече от милион последователи, също го превърнаха в своя предпочитана платформа.

Изглежда, че не таят злоба към Дуров, висши руски кремълски фигури и пропагандисти също имат канали в Telegram.

Но Telegram, заедно с YouTube, предостави убежище от другата страна на политическото разделение за медии, които бяха блокирани от руските власти по време на военната цензура.

Pavel Durov, Telegram’s billionaire CEO, isn’t just another tech mogul.



He’s on a mission—fighting for freedom while pushing human limits.



I stumbled upon a Telegram post from 2020 where he breaks down his elite approach to health and productivity.



Let’s dive in 🧵👇 pic.twitter.com/TPmVeymeC9 — Daily Mastery (@DailyMastery_) August 26, 2024

"Това се превърна в заместител на независимите медии, които бяха изтласкани от публичното пространство", каза Лев Гершензон, руският основател на новинарския агрегатор The True Story. Преди това Гершензон е бил ръководител на новините в руската търсачка "Яндекс", но подаде оставка в знак на протест срещу цензурата в компанията.

Но в Европа, където гражданите са изправени пред по-малко опасности от демократично избраните си правителства, функцията на Telegram е "съвсем различна история", каза Гершензон.

Тук той се използва най-вече от групи в периферията на обществото. По-зловещото е, че тя се превърна и в огледална тъмна мрежа за терористи и тези, които търгуват с наркотици, оръжия и детска порнография.

"В Русия Telegram е сигурно убежище от борбата на правителството срещу гражданското общество", каза руският опозиционен политик Максим Кац в предаване на живо в понеделник.

"В Европа Telegram е сигурно убежище за престъпници.", допълва той.

Telegram категорично се противопостави на всяко предположение за неправомерни действия в онлайн изявление в неделя, заявявайки, че спазва всички закони на ЕС и че основателят му "няма какво да крие".

Междувременно самият Дуров остава неуловим. Той е известен с това, че е труден за достигане до медиите, а според съобщенията и до правителствата; нито пък се знае много за личния му живот или начина, по който се управлява компанията му. Той е гражданин на Обединените арабски емирства и по причини, които остават неясни, на Франция.

Когато излезе от сенките, обикновено беше за да предизвика фурор, да покаже завидна физика и да съобщи, че е баща на 100 деца, разказва Politico.

France has arrested Russian libertarian Pavel Durov the owner of Telegram. Unacceptable! pic.twitter.com/6tKwNl646N — James Porrazzo (@JamesPorrazzo) August 24, 2024

Наистина ли Telegram е безопасен?

В месеците преди ареста му Дуров беше по-видим. В рядко интервю с консервативната медийна личност Тъкър Карлсън той твърди, че е бил притискан от разузнавателните служби на различни страни да им даде задкулисен достъп до Telegram, но той винаги е отказвал.

Много независими руски интернет експерти обаче посочват редица случаи, когато каналите, свързани с опозицията, са били ограничени без ясна причина. Въпреки че Telegram също се съобрази с европейските санкции срещу пропагандната мрежа RT, Гершензон каза, че това изглежда предполага, че Дуров е по-отворен за преговори с правителствата, отколкото би искал да вярват последователите му.

През 2020 г. например вицепрезидентът на Telegram Иля Перекопски се срещна с руския министър-председател Михаил Мишустин на технически панел в руския град Казан.

Преди да бъде арестуван в Париж този уикенд, Дуров беше в Азербайджан, където, според спекулациите, се опита да си осигури среща с Путин, който случайно беше на посещение по същото време. (Говорителят на Кремъл каза в понеделник, че двамата не са се срещали.)

Независимо от естеството на връзките му с Русия, арестът на Дуров е преврат за пропагандната машина на Кремъл.

Първоначалните реакции от Москва предполагат, че тя ще представи ареста на Дуров като пример за западно лицемерие по отношение на свободата на словото. В същото време пропагандистите вероятно ще твърдят, че Москва е била права да ограничи Дуров, първо с ВКонтакте, а наскоро през 2018 г., когато се опита неуспешно да блокира Telegram.

Малко вероятно е обаче да споменат, че в Русия подобни ходове са мотивирани главно от желанието да се заглушат гласовете на политическите критици, а не на престъпниците. Тази тенденция напоследък се разпространи в ограничаването на YouTube, тласкайки Русия към защитна стена в китайски стил.

Правният екип на Дуров вероятно ще твърди, че той не може да бъде държан отговорен за действията на няколко гнили ябълки, колкото и неприятни да са, или да даде приоритет на насочването им пред интересите на няколко милиарда други потребители.

"Нашето право на неприкосновеност на личния живот е по-важно от страха от тероризъм", каза Дуров през 2016 г., защитавайки правото на Apple да се противопостави на достъпа на ФБР до криптирания iPhone на мъж, замесен в масова стрелба.

Независимо от фактите, задържаният Дуров има два елемента, които играят в негова полза. Първият е, че делото му се води във Франция, където все още е възможно да се получи справедлив процес, за разлика от Русия (където процентът на оправдателните присъди е 0,03 процента). Второто е, че неговият случай ще се разиграе отчасти в информационната сфера и в съда на общественото мнение.

Съдейки по миналото му, това е арена, за която шоуменът Дуров се е подготвял през целия си съзнателен живот.

