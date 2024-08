Обявиха за издирване брата на Павел Дуров

Ф ренските власти са издали заповед за арест не само за създателя на социалната мрежа „Телеграм“ Павел Дуров, но и за брат му Николай, който е съосновател на компанията, съобщи изданието „Политико“, позовавайки се на френски административен документ, до който то е получило ексклузивен достъп.

Документът посочва, че френското тайно разследване на „Телеграм“ е започнало месеци по-рано, отколкото се смяташе досега. Случаят се върти около отказа на социалната мрежа да сътрудничи на разследване на френската полиция за сексуална експлоатация на деца.

Павел Дуров беше арестуван в събота вечерта от френската полиция на парижкото летище „Бурже“, като това предизвика дипломатическа буря за френското правителство и породи и дебати по света за свободата на словото и за отговорността на социалните медийни платформи относно материалите, споделяни от техните потребители.

Заповедите за арест на братята Дурови са били издадени, след като платформата "Телеграм" не е дала отговор на по-ранно съдебно искане за идентифициране на потребител, според документа, до който „Политико“ е получил достъп от лице, пряко замесено в случая. Там се подчертава „почти несъществуващото сътрудничество" на „Телеграм“ както с френските, така и с европейските власти и по други случаи.

Заповедите за арест на Павел и Николай Дурови са издадени на 25 март по обвинения включващи „съучастие в притежание, разпространение, предлагане или предоставяне на порнографски изображения на непълнолетни“. Френските медии по-рано съобщиха, че разследването е стартирало през юли.

