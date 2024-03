Путин: Как агент на КГБ от Ленинград стигна до върха на Кремъл

И сторията на Руската федерация в много отношения е неразривно свързана с тази на Владимир Путин - от работата му като агент на Комитета за държавна сигурност (КГБ) в Източна Германия до самите върхове на Кремъл.

Путин спечели нов президентски мандат на изборите през 2024 г.

Sky News е направил преглед на дългото му управление - и на някои от събитията, които са застрашавали властта му.

Израства в сянката на нацистката обсада на Ленинград

Владимир Владимирович Путин е роден на 7 октомври 1952 г. в съветския град Ленинград. Той има двама братя, които умират, преди да се роди - брат му Виктор губи живота си при обсадата на Ленинград от нацистките сили по време на Втората световна война.

По-късно в живота си Путин разказва, че дядо му Спиридон Путин е работил като готвач за съветските лидери Владимир Ленин и Йосиф Сталин.

Путин е израснал в Ленинград (днешен Санкт Петербург), където е тренирал бойни изкуства и е учил право.

Работа за КГБ: кражба на тайни на НАТО в Източна Германия

След като завършва Ленинградския държавен университет през 1975 г., той веднага постъпва на работа в съветската разузнавателна служба - по-известна като КГБ.

"Мислех, че ще мога да използвам уменията си по най-добрия начин за обществото", споделя той през 2000 г. пред "Вашингтон пост".

През 1985 г. е командирован в Дрезден, където търси източногерманци, които имат правдоподобни причини да пътуват в чужбина, и след това ги вербува да помагат в шпионирането на Запада.

По непотвърдени данни през 80-те години на миналия век Путин е работил и в Нова Зеландия.

По време на службата си в КГБ той работи като офицер по делата и достига до чин подполковник.

През 1990 г., когато СССР е на прага на разпада, Путин е призован в Ленинград като част от "активния резерв" на КГБ.

Ръководител на Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ) и любимец на Борис Елцин.

Става съветник на един от бившите си преподаватели по право - Анатолий Собчак, който в крайна сметка напуска и става председател на градския съвет на Ленинград, а по-късно и първият демократично избран кмет на града.

Путин става широко известен като "уреждач на Собчак" и около някои от дейностите му по това време в Санкт Петербург се носят слухове.

През 1996 г. той се премества в Москва и започва работа в Кремъл, където през 1998 г. е назначен за ръководител на ФСБ - наследник на КГБ.

Едва година по-късно президентът Борис Елцин го назначава за един от първите вицепремиери на Русия, а след това и за изпълняващ длъжността министър-председател.

След като президентът Елцин подава оставка, той е назначен за изпълняващ длъжността президент, а през март 2000 г. е официално избран за президент.

Катастрофата на подводницата "Курск”

Само няколко месеца след встъпването в длъжност Путин беше критикуван за начина, по който се е справил с катастрофата с подводницата "Курск".

Атомната подводница "Курск" потъна на 12 август 2000 г. в катастрофа, която отне живота на всичките 118 души от екипажа и предизвика международен отзвук.

Първоначално Путин реши да продължи почивката си в Сочи и остави да минат дни, преди да приеме международната помощ.

Когато британските и норвежките водолази най-накрая отвориха люка на борда на подводницата, където в началото е имало оцелели, бяха изминали седем дни и никой не беше останал жив, предава Sky News.

Заложническа криза в театър "Дубровка" в Москва

На 23 октомври 2002 г. 40 чеченски бойци, водени от Мовсар Бараев, вземат 912 заложници в театър "Дубровка" в Москва.

Три дни по-късно са изпратени специални сили за разрешаване на ситуацията, след като в залата е вкаран неизвестен газ и всички бойци са убити заедно със 130 заложници, сред които и чужденци.

Нападението накара президента Путин да предприеме по-строги мерки срещу чеченските сепаратисти, припомня Sky News.

Убийството на журналистката Анна Политковская

На 7 октомври 2006 г. - рожденият ден на президента Путин - журналистката Анна Политковская е застреляна във фоайето на жилищната си сграда. Преди смъртта си тя разкрива корупцията в руската армия.

Убийството ѝ доведе до твърдения, че президентът Путин не е направил достатъчно за защита на медиите.

Той определи убийството като "отвратително по своята жестокост" и коментира, че смъртта ѝ е причинила повече проблеми на Кремъл, отколкото нейната работа.

Смъртта на Александър Литвиненко

През ноември 2006 г. бившият агент на КГБ, който след бягството си в Обединеното кралство започва работа за МИ-6, се разболява след среща с двама свои колеги в хотел в Лондон.

Александър Литвиненко, британски гражданин, беше яростен критик на президента Путин.

Той умира мъчително, след като е отровен с чай, примесен с полоний 210 - рядък и много силен радиоактивен изотоп.

На смъртния си одър той обвини президента Путин, че е поръчал убийството му, но Кремъл винаги е отричал каквато и да е намеса, припомня още Sky News.

Смяна с Дмитрий Медведев

През 2008 г., когато вторият му президентски мандат е към края си, Путин се сблъсква с проблема на руската конституция, която забранява три последователни мандата.

Веднага бе открита вратичка: първият вицепремиер Дмитрий Медведев беше избран за президент и веднага назначи Путин за министър-председател, което доведе до предположението, че властта всъщност не е преминала от едни ръце в други.

През 2011 г., когато Путин отново се опитва да бъде преизбран за президент, десетки хиляди хора излизат по улиците, за да протестират срещу предполагаеми изборни измами.

През март 2012 г. той наистина е преизбран за президент с 63,6 % от гласовете на избори, белязани от обвинения в измами.

Анексиране на Крим

През февруари 2014 г. редица военни бази в Крим, включително щабът на украинските военноморски сили в черноморското пристанище Севастопол, са превзети от проруските сили.

След това президентът Путин подписа договор за присъединяване на полуострова към Русия след референдум, критикуван като незаконен от Украйна и осъден на международно ниво.

Подобни сцени се разиграха и в други райони на Източна Украйна, където проруските сили поеха контрола в така наречените Донецка и Луганска народна република в началото на руско-украинската война.

Намеса в Сирия

През септември 2015 г. Путин замеси Русия в друг конфликт в чужбина, като този път помогна на своя съюзник президента Башар Асад в гражданската война в Сирия.

Руските сили нанесоха въздушни и ракетни удари и изпратиха специални сили като част от усилията за смазване на съпротивата срещу сирийското правителство.

Действията на руските войски в Сирия бяха осъдени и заваляха обвинения в зверства.

Отравяния по улиците на Великобритания

През март 2018 г. бивш руски шпионин отново стана мишена на опит за убийство с използване на отрова по улиците на Великобритания.

Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия бяха отровени с нервнопаралитичното вещество "новичок", разработено в СССР, и бяха намерени повалени на пейка в Солсбъри.

Те бяха приети в болница в критично състояние и по-късно бяха изписани.

Веднага беше посочено името на Русия. Кремъл винаги е отричал да стои зад нападението.

Кой е Алексей Навални?

Определяща нишка в управлението на президента Путин бяха усилията му да смаже опозицията, по-специално борбата му с гласовития критик и опозиционен лидер Алексей Навални.

Активистът за борба с корупцията организираше демонстрации срещу правителството и президента Путин, който отказваше да се обърне към Навални по име.

През август 2020 г. той припадна на борда на вътрешен полет в Русия и се наложи самолетът да бъде пренасочен към друго летище в Сибир.

След като се възстановява в Германия, той обвинява руските разузнавателни служби и самия Кремъл.

Въпреки призивите да стои далеч, той се връща в Русия, за да продължи борбата си, и по-късно е вкаран в затвора по съмнителни обвинения.

През февруари 2024 г. се появява новината, от която поддръжниците на Навални отдавна се страхуват: видният опозиционен лидер е починал в затвора.

Кремъл отрича да е замесен, но смъртта повдига подозренията за нечиста игра на Путин.

Пълномащабното нахлуване в Украйна - и продължителна война

През февруари 2022 г., след седмици на струпване на руски сили по границите на Украйна, президентът Путин дава заповед за нахлуване в съседната страна в рамките на така наречената от него "специална военна операция".

Надеждите за бърза тридневна война и падане на Киев бързо се разбиват, тъй като ожесточената украинска съпротива спира руските войски, а западните оръжия навлизат в страната.

Войната се проточи повече от две години, без да се вижда краят ѝ, въпреки огромния брой руски жертви, припомня още Sky News.

На изборите през март 2024 г. президентът Путин печели още един шестгодишен мандат без сериозни предизвикателства.

На най-високопоставения антивоенен политик в Русия, Борис Надеждин, беше забранено да се кандидатира на изборите.

* Вижте и това видео от архива ни: Кой е Путин: 10 смайващи факта за руския президент

